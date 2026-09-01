Il rientro di settembre è uno dei momenti dell’anno in cui il portafoglio soffre di più, e quest’anno non fa eccezione. Amazon ha lanciato oggi, 1° settembre 2026, l’iniziativa “Offerte dalla A alla Z“, una tre giorni di promozioni attiva fino al 3 settembre con uno sconto progressivo sul carrello pensato per chi ha tanta lista della spesa da smaltire.

Il meccanismo è lineare: al momento del checkout si applica un codice promozionale che eroga uno sconto in base al valore totale del carrello. Con una spesa da 50€ si ottengono 10€ di sconto, con 75€ si sale a 15€, con 100€ si arriva a 20€. Tre livelli distinti, chiamati Tier 1, Tier 2 e Tier 3, che non sono cumulabili tra loro: ogni cliente può usarne uno solo, una volta sola nel corso dell’intero periodo promozionale. La disponibilità è limitata a 50.000 coupon per ogni fascia, quindi vale la pena non aspettare troppo.

È chiaramente una leva pensata per spingere verso carrelli più pieni: una volta superata la soglia dei 75€, lo sconto extra rende quasi automatico tentare di arrivare ai 100€. Un classico meccanismo di upselling, ma che in questo caso premia davvero chi ha bisogno di acquistare più prodotti insieme, come spesso accade nel back to school.

Vale la pena segnalare un dettaglio comodo: il codice promozionale, una volta ottenuto, resta valido fino alle ore 23:59 del 4 settembre 2026, un giorno in più rispetto alla chiusura ufficiale dell’evento. Questo vi dà un piccolo margine extra per finalizzare gli acquisti con calma. Attenzione però alle categorie escluse, tra cui i buoni regalo.

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Festa delle offerte seconda mano: risparmio su ricondizionato ed elettronica

In parallelo all’iniziativa principale, dall’1 al 10 settembre è attiva anche la “Festa delle Offerte Seconda Mano”, una promozione dedicata ai prodotti resi e ricondizionati con sconti aggiuntivi rispetto ai prezzi già ribasati delle vetrine Amazon Seconda Mano e Amazon Renewed. Le categorie coinvolte spaziano dall’elettronica di consumo al gaming, passando per piccoli elettrodomestici da cucina e prodotti per il fai da te, con un risparmio medio dichiarato del 20% rispetto al prodotto nuovo equivalente.

Per chi non conoscesse la distinzione tra i due programmi: Amazon Seconda Mano raccoglie prodotti usati e a scatola aperta, classificati in condizioni che vanno da “Come nuovo” ad “Accettabile”, mentre Amazon Renewed è dedicato ai dispositivi ricondizionati professionalmente da partner qualificati, che hanno superato ispezioni, pulizie e test rigorosi prima di essere rimessi in vendita. Entrambi offrono una qualità affidabile, ma con livelli di verifica diversi.

L’abbinamento tra lo sconto scalare sul carrello e la festa del seconda mano crea un’offerta a tutto tondo per il rientro: da un lato si può approfittare del coupon per acquistare materiale scolastico nuovo, dall’altro esplorare le occasioni sui prodotti ricondizionati per gadget tecnologici o elettrodomestici. Un esempio concreto di come sfruttare lo sconto in modo creativo: il buono da 15€ può essere usato anche per scontare il preordine di GTA VI, uno dei pochi titoli su cui difficilmente vedremo promozioni prima del 2027. Non vi resta che andare nella pagina dedicata su Amazon per attivare il vostro buono.