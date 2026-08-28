Ultime battute per la campagna Back to School di TENWAYS. Il brand di biciclette a pedalata assistita chiude il mese di agosto con una serie di ribassi diretti sull’intera gamma urbana e all-terrain, a cui si aggiungono accessori in regalo e la possibilità di cumulare un ulteriore coupon da 30€. Con la scadenza fissata al 31 agosto, la promozione rappresenta l’ultima finestra utile per acquistare i modelli del catalogo a condizioni più vantaggiose rispetto ai listini standard.

La gamma TENWAYS in sconto: dai modelli urbani alle e-bike da trekking

L’iniziativa promozionale copre sia le soluzioni pensate per il commuting cittadino quotidiano, sia i modelli orientati a percorsi misti e cicloturismo.

Al vertice della selezione troviamo la AGO T Urban Commuter, e-bike con motore centrale Bafang, trasmissione a cinghia in carbonio Gates e cambio al mozzo Enviolo a variazione continua. Il modello scende a 2.499€ (rispetto ai 2.699€ di listino), con un risparmio netto di 200€ e il portapacchi anteriore (Front Carrier) incluso gratuitamente.

Stesso sconto di 200€ per la AGO X Classic, la versione da trekking versatile dotata di forcella ammortizzata bloccabile e gruppo cambio Shimano a 10 velocità, proposta a 1.799€ invece di 1.999€, anch’essa con portapacchi frontale in omaggio.

Sul fronte dei modelli leggeri e minimalisti con telaio a diamante o step-through:

CGO600 New Edition: e-bike leggera a single speed, proposta a 1.199€ (invece di 1.299€) con pompa ad aria in omaggio inclusa nell’ordine.

e-bike leggera a single speed, proposta a (invece di 1.299€) con inclusa nell’ordine. CGO600 Pro (versione a cinghia o catena): modello con batteria rimovibile e manubrio regolabile, ribassato a 1.699€ rispetto ai 1.799€ standard.

modello con batteria rimovibile e manubrio regolabile, ribassato a rispetto ai 1.799€ standard. CGO800S (versione a cinghia o catena): e-bike con telaio a scavalco basso per una guida rilassata, proposta a 1.799€ invece di 1.899€.

In sintesi, il quadro delle offerte attive:

AGO T Urban Commuter: 2.499€ (-200€) + Front Carrier in omaggio

2.499€ (-200€) + Front Carrier in omaggio AGO X Classic: 1.799€ (-200€) + Front Carrier in omaggio

1.799€ (-200€) + Front Carrier in omaggio CGO600 New Edition: 1.199€ (-100€) + Pompa in omaggio

1.199€ (-100€) + Pompa in omaggio CGO600 Pro: 1.699€ (-100€)

1.699€ (-100€) CGO800S: 1.799€ (-100€)

1.799€ (-100€) Extra Coupon: Codice TENAFF30 per ulteriori 30€ di sconto su ordini superiori a 999€

Segui TuttoTech.net su Google Discover

Come ottenere l’extra sconto: codice promozionale e dettagli

A rendere particolarmente interessante la chiusura della campagna è la cumulabilità dei prezzi scontati con il codice promozionale dedicato. Inserendo a carrello il coupon TENAFF30, è possibile sottrarre ulteriori 30€ su qualsiasi ordine di importo superiore a 999€, applicandosi quindi a tutti i modelli in promozione.

La promozione è valida per il mercato europeo fino alle 23:59 del 31 agosto. Dal mese di settembre i prezzi verranno riallineati ai listini ordinari o a campagne promozionali con riduzioni di entità inferiore.

Per monitorare in tempo reale le migliori opportunità su mobilità elettrica e tecnologia, potete unirvi al canale Telegram PrezziTech, mentre per le segnalazioni su ribassi imprevisti ed errori di prezzo il riferimento è la community di ErroriBomba.