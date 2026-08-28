Bandai compie 30 anni di Tamagotchi e lo fa con un “regalo” inaspettato: il Tamagotchi Ring, il virtual pet più piccolo mai realizzato, così compatto da poterlo indossare al dito. È il primo Tamagotchi pensato per diventare un accessorio moda, ma mantiene tutto il fascino nostalgico dell’uovo digitale che ha conquistato generazioni.

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Un design compatto e iconico

Il Tamagotchi Ring conserva la classica forma a uovo con schermo LCD a colori sul fronte, ma con un twist ingegneristico notevole. Misura appena 28 mm di altezza per 23 mm di larghezza (35 mm di spessore includendo il supporto ad anello): è quasi la metà del modello originale e circa il 60% più piccolo del primo Tamagotchi a colori del 2008. I tre pulsanti frontali? Sono puramente decorativi, come ci ha tenuto a precisare la responsabile del progetto Yuri Okamoto. I veri controlli si trovano sui lati sinistro e destro della cassa, una soluzione obbligata visto lo spazio ridotto. Il display, un pannello ultra-compatto da 1,42 cm di diagonale con risoluzione 118×138 pixel, è stato il punto di partenza dell’intero progetto: «Abbiamo un LCD così piccolo» è stata la scoperta che ha dato il via allo sviluppo.

Esteticamente, il design punta più a un gioiello che a un giocattolo. Le finiture sono tre: Pink & Pearl White con effetto aurora perlata, Light Blue & Metallic Gold con placcatura oro, e Black & Metallic Silver con finiture argentate argentee. Le taglie previste sono la giapponese 14, con un adattatore che permette di indossarlo anche sulla taglia 10 (corrispondenti alle americane 7 e 5,5).

Funzionalità e sviluppo

Non lasciatevi ingannare dalle dimensioni ridotte: il Tamagotchi Ring è un concentrato di tecnologia. Per festeggiare il trentesimo anniversario, Bandai ha inserito 30 dei personaggi più amati della storia del Tamagotchi, che si sbloccano in base a come allevate la vostra creatura virtuale. Ci sono mini-giochi, funzioni per ridecorare la stanza e il classico ciclo di cure che ha fatto la fortuna del brand.

Lo sviluppo è durato due anni e ha portato a un prodotto composto da ben 52 componenti elettronici e 12 parti in plastica. Non c’è spazio per una batteria sostituibile, quindi il team ha optato per una batteria ricaricabile che si ricarica in una pratica custodia inclusa nella confezione. L’anello è stato esposto anche al TOKYO Toy Show 2026 a fine agosto, un banco di prova per verificare l’interesse del pubblico.

Per darvi un’idea della portata del fenomeno, le spedizioni globali cumulative di Tamagotchi hanno superato le 100 milioni di unità al 31 luglio 2025, con il 49% venduto in Giappone e il 33% negli Stati Uniti. Un traguardo che spiega perché Bandai continui a investire in versioni sempre più creative.

Prezzi e disponibilità

Il Tamagotchi Ring è disponibile in Giappone tramite Premium Bandai Japan, dove i preordini sono aperti dal 27 agosto 2026 fino al 6 ottobre 2026, con spedizioni previste a febbraio 2027. Il prezzo ufficiale è di ¥7.700, circa 48 dollari o 44 euro al cambio attuale (non è stato ancora annunciato un prezzo in euro per l’Italia).

Se volete assicurarvene uno, ma non risiedete in Giappone, c’è una via alternativa: Meccha Japan lo offre a circa 82 dollari con spedizione in tutto il mondo. Anche in questo caso però al momento out of stock.