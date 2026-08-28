Chi gestisce una casa smart con dispositivi di marchi diversi conosce bene il fastidio: un sensore Aeotec da aggiornare, una lampadina IKEA con un nuovo firmware disponibile, una serratura Zigbee che avrebbe bisogno di una patch di sicurezza, e ognuno con la propria app separata da aprire, il proprio hub da ricollegare. Athom, l’azienda olandese dietro Homey (qui trovate la recensione di Homey Pro), prova a chiudere questo capitolo con Device Updates, una nuova funzione che porta gli aggiornamenti firmware over-the-air per dispositivi Matter, Z-Wave e Zigbee direttamente dentro l’app Homey, senza dover più uscire dall’ecosistema per tenerli aggiornati.

Segui TuttoTech.net su Google Discover

Un problema più diffuso di quanto sembri

Il punto di partenza è quasi banale, ma centra un problema reale: i dispositivi smart home sono a tutti gli effetti piccoli computer, e come tali avrebbero bisogno di aggiornamenti regolari tanto quanto un telefono o un laptop. Nella pratica, però, gli aggiornamenti restano spesso ignorati proprio perché il processo è scomodo, richiede app dedicate raramente aperte una volta completata la configurazione iniziale, o hub separati da ricollegare per l’occasione. Sensori di movimento, interruttori a incasso, serrature intelligenti sono tra i dispositivi più esposti a questo problema, proprio perché una volta installati tendono a sparire dal radar dell’attenzione quotidiana.

Con Device Updates, la funzione è raggiungibile dall’app Homey (mobile o web) tramite il menu Altro → Impostazioni → Aggiornamenti dispositivi, oppure direttamente dalle impostazioni di manutenzione del singolo dispositivo. Da lì Homey verifica gli aggiornamenti disponibili e gestisce l’intero processo, download, installazione, notifica di completamento, senza ulteriori passaggi manuali.

Come funziona per Matter rispetto a Z-Wave e Zigbee

Il meccanismo cambia a seconda del protocollo. Per dispositivi Z-Wave e Zigbee, gli aggiornamenti vengono distribuiti attraverso l’app del produttore specifico presente nell’App Store di Homey: la disponibilità dipende quindi sia dallo sviluppatore dell’app sia dal produttore del dispositivo, e per questo la lista dei marchi supportati crescerà nel tempo mano a mano che altri sviluppatori aggiungono il supporto. Al lancio risultano già compatibili IKEA, Aeotec, INNR, Niko, Inovelli, Zooz, frient, ThirdReality, EcoDim, HeatIt, Namron, amina, CTM Lyng e Nous.

Per i dispositivi Matter, invece, i produttori non devono fare alcuna modifica alla propria app Homey: il sistema recupera automaticamente gli aggiornamenti disponibili tramite il Distributed Compliance Ledger della Connectivity Standards Alliance, il registro condiviso che elenca i firmware Matter approvati e dove reperirli. È una differenza tecnica non da poco, perché rende Matter strutturalmente più semplice da tenere aggiornato rispetto a Z-Wave e Zigbee, senza dipendere dalla buona volontà di ogni singolo sviluppatore di app.

«Il firmware dei dispositivi viene raramente aggiornato perché il processo è macchinoso», ha dichiarato Stefan Witkamp, CEO di Athom. «Gestendo gli aggiornamenti direttamente dentro Homey, lo rendiamo pratico sia per gli utenti sia per gli sviluppatori. Questo rende l’intera smart home più affidabile».

Device Updates è già disponibile per Homey Cloud, Homey Pro (dalla generazione 2023 alla 2026), Homey Pro mini e Homey Self-Hosted Server. La funzione richiede Homey Pro o Homey Self-Hosted Server in versione 13.2.0 o successiva, e l’app mobile Homey in versione 9.10.0 o successiva; gli aggiornamenti possono essere avviati anche dall’app web, senza costi aggiuntivi per gli utenti già in possesso di un hub Homey. Vale la pena ricordare, per inquadrare meglio la tempistica dell’annuncio, che ad appena due mesi da questa novità gratuita Athom aveva comunicato un aumento di prezzo su Homey Pro e Pro Mini, giustificato dai rincari sui costi della RAM: un contrasto che qualche utente della community non ha mancato di notare, tra un prezzo d’ingresso più alto e una funzione aggiuntiva arrivata senza costi extra per chi possiede già l’hub.