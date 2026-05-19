Se stavate valutando l’acquisto di un Homey Pro o di un Homey Pro Mini, questo potrebbe essere il momento giusto per procedere.

L’azienda ha infatti annunciato ufficialmente un aumento di prezzo per i suoi smart home hub a partire dal 1° giugno 2026, e la motivazione è sempre la stessa quando si legge di aumenti: l’incremento folle dei costi dell’hardware, in particolare di RAM e storage eMMC.

In un nuovo post sul blog ufficiale, Homey ha confermato che entrambi i modelli diventeranno più costosi dal prossimo mese, o anche prima nel caso in cui le scorte attuali dovessero esaurirsi. Facciamo chiarezza.

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Raspberry Pi ha già aumentato i prezzi

L’azienda spiega che l’aumento è legato a un forte rialzo dei prezzi di RAM e storage eMMC, e che il fornitore Raspberry Pi ha già trasferito parte di questi costi maggiorati, avvertendo inoltre di un ulteriore incremento previsto per la seconda parte dell’anno.

È ovviamente una situazione che riflette le tensioni più ampie nel mercato dei semiconduttori, dove i costi di alcuni componenti continuano a fluttuare in modo significativo a causa dell’enorme richiesta di risorse da parte delle strutture per l’intelligenza artificiale, primi fra tutti i soliti datacenter.

Homey aggiunge di aver cercato di evitare l’aumento dei prezzi il più a lungo possibile e afferma di stare ancora assorbendo parte dei costi aggiuntivi internamente.

L’azienda ha anche precisato che i margini dei rivenditori e l’IVA influenzano ulteriormente il prezzo finale al dettaglio dei suoi dispositivi, suggerendo che in alcuni mercati l’impatto potrebbe essere ancora più marcato.

Non tutti i prodotti aumentano

La buona notizia è che non tutti i prodotti Homey subiranno rincari. Homey Bridge, il Homey Energy Dongle, l’Ethernet Adapter, Homey Cloud e l’opzione server self-hosted manterranno i prezzi attuali.

L’azienda spiega che questi prodotti non si basano sugli stessi componenti hardware ad alta memoria interessati dai recenti aumenti di prezzo, quindi non c’è motivo di modificarne il listino.

Homey afferma di avere ancora scorte disponibili ai prezzi attuali, ma solo fino al 1° giugno o fino a esaurimento delle disponibilità. È bene precisare però che non è chiaro quanto inventario sia effettivamente rimasto, quindi chi è interessato farebbe bene a non aspettare troppo.

L’annuncio dell’aumento di prezzo arriva in un momento di espansione per la piattaforma. Nelle scorse settimane, Homey ha lanciato app dedicate per Android TV e LG webOS, offrendo agli utenti un’esperienza dashboard per la smart home più adatta ai televisori, con supporto alla navigazione tramite telecomando e login basato su codice QR.

L’azienda ha inoltre introdotto un’esperienza Homey.tv basata su browser che funziona nei browser dei veicoli, inclusi quelli delle Tesla. Un’espansione dell’ecosistema che rende i dispositivi Homey sempre più versatili, anche se il prezzo d’ingresso sta diventando progressivamente più salato.

I nuovi prezzi dopo l’aumento

L’Homey Pro standard passerà da 399 a 449 dollari, mentre l’Homey Pro Mini salirà da 199 a 249 dollari. Si tratta di aumenti di 50 dollari per entrambi i dispositivi, tutt’altro che trascurabili per chi stava pianificando di entrare nell’ecosistema Homey.

Per chi utilizza già un hub Homey, naturalmente, questi aumenti non cambiano nulla ma per i nuovi utenti che stavano valutando l’acquisto, le prossime due settimane rappresentano l’ultima finestra per accaparrarsi i dispositivi ai prezzi precedenti.