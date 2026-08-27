Chi non ha mai sognato di sedersi su uno sgabello a forma di levetta analogica? IKEA e Xbox hanno svelato a Gamescom, in Germania, la collezione completa YXSTABY, nove pezzi d’arredo pensati per il gaming domestico, dopo un primo assaggio arrivato la settimana scorsa con il cuscino verde a forma di croce direzionale. La collaborazione si inserisce nelle celebrazioni per il 25° anniversario di Xbox, e a giudicare dai pezzi mostrati non si tratta di un semplice merchandising a tema, ma di un vero tentativo di ripensare l’arredamento attorno a come si gioca davvero in casa oggi.

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Non solo estetica, un problema di spazio da risolvere

Secondo quanto dichiarato da Philip Dilé, Product Design Developer di IKEA of Sweden, il punto di partenza del progetto non era semplicemente applicare il logo Xbox a qualche mobile esistente, ma osservare da vicino come il gioco si inserisca nella vita quotidiana delle persone: «Il modo in cui si gioca in casa è cambiato, ed è tanto una questione di relax e connessione con gli altri quanto di prestazione, il che cambia cosa deve fare lo spazio», ha dichiarato. «Xbox sa cosa serve ai giocatori dal proprio setup, e noi sappiamo come risolvere i piccoli problemi che nascono nell’adattare tutto questo alla vita di tutti i giorni in casa». Sulla stessa linea si è espresso Carl Ledbetter, Head of Design in Xbox: «In Xbox prestiamo grande attenzione agli elementi che contribuiscono a creare un’esperienza di gaming immersiva e coinvolgente. L’hardware è importante, ma lo è altrettanto il mondo che si crea attorno a esso. Collaborare con IKEA ci ha permesso di immaginare il gaming come parte integrante della casa, progettando soluzioni che tengono conto non solo dello schermo, ma dell’intero spazio in cui le persone giocano».

Ogni pezzo della collezione è stato sviluppato da un designer IKEA e uno Xbox che hanno lavorato fianco a fianco, con tanto di visite dirette nelle case di chi gioca regolarmente per capire dove nascessero davvero le frizioni quotidiane. Il risultato più pratico di questo approccio è il supporto TV da gaming con rotelle, il primo del suo genere sviluppato da IKEA, che si sposta rotolando dove serve, con vano portaoggetti sul retro per nascondere i cavi, e torna al proprio posto una volta finita la sessione di gioco. Per chi non ha uno spazio gaming dedicato, il supporto laptop gaming/contenitore raccoglie controller, cavi e accessori, con un coperchio che si richiude e funge da appoggio per il laptop, così il tavolo da pranzo può tornare a essere un tavolo da pranzo. Completano la dotazione funzionale il tavolino da gaming con rotelle con sportelli scorrevoli per ricaricare i controller lontano dal bracciolo del divano, e il supporto per monitor da gaming, che solleva uno o due schermi all’altezza giusta, con spazio sotto per telefono, cuffie e controller.

Il vero protagonista è uno sgabello a forma di levetta

Se dovessimo scommettere su quale pezzo della collezione farà più parlare di sé, punteremmo tutto sullo sgabello a forma di thumbstick, sviluppato partendo direttamente dai file di progettazione 3D originali dei controller Xbox, in collaborazione con i designer hardware dell’azienda. Il designer David Wahl di IKEA of Sweden ha raccontato un aneddoto personale piuttosto azzeccato: «Ho fatto la fila tutta la notte 25 anni fa per mettere le mani sulla prima console Xbox, quindi quelle forme per me sono nostalgia pura. La sfida è stata farlo funzionare come sgabello, con la curva di seduta e la stabilità giuste, pur restando fedele a una levetta analogica. Si muove persino come una levetta, quindi si inclina insieme a te mentre giochi». Un dettaglio che suona decisamente divertente, ma che promette anche di trasformarsi in un piccolo incidente per chiunque tenda a esagerare con le derapate durante una sessione intensa di Forza Horizon.

Il resto della collezione gioca con lo stesso linguaggio visivo ispirato al controller: il cuscino D-pad da gaming, il piatto D-pad controller da gaming in acciaio inossidabile da 33 cm, e l’espositore per controller da gaming, pensato per mostrare un controller da ogni angolazione insieme a action figure e altri oggetti da collezione grazie alle ante a specchio. Le linee restano volutamente sobrie, con una palette di bianco, nero e beige che richiama l’estetica scandinava classica, mentre il verde guida l’occhio verso tasche, cinghie e scomparti pensati per contenere l’attrezzatura da gioco. Vale la pena sottolineare, come notato da diverse testate italiane, che la collezione non richiede necessariamente di possedere una console Xbox per avere senso: buona parte dei pezzi, dal supporto TV al tavolino, funziona bene anche semplicemente come mobile d’arredo versatile.

Prezzo e disponibilità

A differenza di quanto emerso inizialmente dalla sola comunicazione statunitense, IKEA Italia ha già pubblicato online l’intero listino della collezione YXSTABY, con la collezione «che vi aspetta nei negozi e sul sito IKEA da questo autunno», anche se una data di lancio precisa per l’Italia non è ancora stata comunicata (la Germania, per confronto, avrà disponibilità online dal 15 ottobre). Questi i prezzi ufficiali per il mercato italiano:

Il pezzo più economico è quindi il cuscino D-pad a 9,95€, mentre il tavolino da gaming con rotelle, il più costoso della gamma, si ferma comunque a 119€, un posizionamento nel complesso coerente con la fascia di prezzo IKEA a cui siamo abituati.