Con l’avvicinarsi dell’autunno e i tradizionali rinnovi di gamma alle porte, il mercato dei top di gamma Apple entra in una fase delicata, storicamente caratterizzata da oscillazioni di prezzo e possibili rincari sulle nuove produzioni. Chi desidera mettersi in tasca un flagship della mela morsicata senza subire le impennate dei listini trova oggi una finestra strategica su eBay: il ricercatissimo iPhone 17 Pro scende infatti a 1.094,00€ rispetto ai 1.239€ ufficiali grazie al codice sconto AGOSTO26. Il ribasso tocca tutte le colorazioni più desiderate della serie, dall’iconico Silver alle scenografiche tinte Cosmic Orange e Deep Blue. Analizziamo perché questa promozione rappresenta un ottimo paracadute d’acquisto prima delle prossime novità di settore.

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iPhone 17 Pro: Potenza A19 Pro, fotocamere da 48MP e design in titanio

Il modello Pro di Apple si conferma uno strumento solido per longevità e produttività, combinando hardware all’avanguardia a un’ottimizzazione software di riferimento.

Chipset Apple A19 Pro: Realizzato con processo produttivo avanzato a 3 nanometri, offre prestazioni elevatissime sia nelle attività quotidiane che nell’elaborazione grafica e nei calcoli dedicati ad Apple Intelligence.

Realizzato con processo produttivo avanzato a 3 nanometri, offre prestazioni elevatissime sia nelle attività quotidiane che nell’elaborazione grafica e nei calcoli dedicati ad Apple Intelligence. Comparto Fotografico Pro: Tripla fotocamera posteriore con sensori da 48MP su ottica principale, grandangolare e teleobiettivo periscopico, con supporto a video ProRes RAW e Apple Log 2.

Tripla fotocamera posteriore con sensori da 48MP su ottica principale, grandangolare e teleobiettivo periscopico, con supporto a video ProRes RAW e Apple Log 2. Display Super Retina XDR OLED: Schermo da 6,3 pollici con tecnologia ProMotion fino a 120Hz, luminosità di picco fino a 3.000 nit e protezione in Ceramic Shield di seconda generazione.

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Guida al Riscatto: Come applicare il Coupon AGOSTO26 su eBay

Per beneficiare del taglio di prezzo a 1.094,00€ prima del checkout finale, è sufficiente seguire questi semplici passaggi:

1. Selezione Colore: Scegliete la variante cromatica preferita tra Silver, Cosmic Orange e Deep Blue dai link sottostanti.

Scegliete la variante cromatica preferita tra Silver, Cosmic Orange e Deep Blue dai link sottostanti. 2. Inserimento Codice: Nella schermata di riepilogo dell’ordine su eBay, digitate o incollate il codice promozionale AGOSTO26 nel campo dedicato ai coupon.

Nella schermata di riepilogo dell’ordine su eBay, digitate o incollate il codice promozionale nel campo dedicato ai coupon. 3. Conferma Totale: Il sistema ricalcolerà immediatamente il prezzo portandolo alla cifra promozionale di 1.094,00€ prima del pagamento.

Disponibilità limitata: I codici promozionali su eBay dedicati all’ecosistema Apple ad alto valore economico sono vincolati a un plafond di utilizzi limitato e le varianti più richieste tendono a esaurirsi rapidamente.

Riepilogo Offerte iPhone 17 Pro su eBay

Ecco i collegamenti diretti per riscattare il codice sconto e bloccare l’ordine:

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Portarsi a casa l’iPhone 17 Pro sotto i 1.100 euro con un risparmio netto di quasi 150 euro sul listino è una mossa d’acquisto particolarmente intelligente. Considerando la tenuta del valore nel tempo tipica degli smartphone Apple e l’incertezza sui futuri posizionamenti di prezzo, sfruttare il codice AGOSTO26 permette di aggiornare il proprio dispositivo alle migliori condizioni possibili con la protezione acquisti garantita da eBay.

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