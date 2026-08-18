WINDTRE si prepara a modificare le condizioni economiche di alcune offerte di telefonia fissa, l’operatore ha comunicato ai clienti interessati un nuovo intervento sui prezzi che entrerà in vigore dal 1° novembre 2026, con un aumento del canone mensile compreso tra 2 e 3 euro.
La modifica viene giustificata dall’operatore con la necessità di procedere a un riposizionamento della propria offerta e di continuare a garantire livelli di servizio adeguati alle crescenti esigenze del mercato. Il rincaro non riguarderà necessariamente tutti i clienti WINDTRE con una linea fissa, ma soltanto quelli interessati dalla specifica comunicazione di modifica delle condizioni contrattuali.
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WINDTRE aumenta il costo di alcune offerte di rete fissa
A partire dal 1° novembre 2026, il prezzo mensile di alcune offerte di telefonia fissa WINDTRE subirà dunque un incremento da 2 fino a 3 euro al mese, l’entità esatta dell’aumento dipenderà dall’offerta sottoscritta e sarà indicata nella comunicazione personalizzata ricevuta dal cliente.
La società precisa inoltre che, in caso di un futuro aumento dei costi all’ingrosso, si riserva la possibilità di applicare incrementi dello stesso importo anche ai costi corrispondenti dell’offerta, compreso quello relativo alla disattivazione.
I clienti coinvolti dalla modifica riceveranno una comunicazione personalizzata direttamente all’interno del Conto Telefonico WINDTRE emesso nel mese di agosto, sarà quindi necessario controllare la fattura per verificare se la propria offerta rientra tra quelle interessate dal rincaro e conoscere l’importo esatto dell’aumento.
Come previsto dalla normativa sulle comunicazioni elettroniche, chi non intende accettare la variazione delle condizioni contrattuali potrà recedere dai servizi WINDTRE oppure passare a un altro operatore senza penali né costi di disattivazione. La richiesta dovrà essere effettuata entro il 31 ottobre 2026, rispettando il termine di 60 giorni previsto dalla normativa a partire dall’invio della specifica comunicazione di modifica.
Nella comunicazione sarà necessario indicare come causale di recesso “Modifica delle condizioni contrattuali“. WINDTRE mette a disposizione diversi canali per effettuare la richiesta: è possibile inviare una raccomandata A/R, utilizzare la PEC all’indirizzo servizioclienti159@pec.windtre.it, contattare il servizio clienti 159 per acquisire la richiesta, oppure utilizzare l’apposito web form presente sul sito dell’operatore.
Chi intende invece cambiare operatore mantenendo il proprio numero telefonico dovrà prestare particolare attenzione alla procedura, oltre a inviare a WINDTRE la comunicazione di recesso entro il 31 ottobre, sarà infatti necessario richiedere il passaggio direttamente al nuovo operatore entro la stessa scadenza.
La modifica contrattuale interessa anche i clienti che hanno associato alla linea un contratto per l’acquisto rateizzato di un prodotto, come ad esempio un modem o un telefono. In questo caso, qualora il cliente decida di recedere o passare a un altro operatore, potrà scegliere di continuare a pagare le rate residue secondo le modalità previste oppure saldare l’importo rimanente in un’unica soluzione.
La scelta di pagare anticipatamente tutte le rate ancora dovute dovrà essere indicata nella comunicazione di recesso e, precisa WINDTRE, dovrà essere effettuata prima di recedere dal contratto o di procedere con il passaggio a un altro operatore.
Il nuovo rincaro rende quindi importante controllare il Conto Telefonico WINDTRE di agosto, soprattutto per chi dispone di un’offerta di rete fissa particolarmente conveniente e vuole valutare se il nuovo prezzo rimarrà competitivo rispetto alle alternative disponibili sul mercato.
Per ulteriori informazioni sull’aumento e sulle modalità di recesso, WINDTRE invita i clienti a contattare il Servizio Clienti 159 oppure a rivolgersi direttamente a uno dei propri punti vendita.
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