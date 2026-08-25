Chi cerca una console next-gen senza rinunciare a prestazioni di fascia alta si scontra spesso con listini che non scendono mai davvero. PlayStation 5 Slim Digital Edition da 825GB cambia le carte in tavola con una proposta che unisce compattezza, potenza grafica e un prezzo che merita attenzione su AliExpress. Il design rivisto rispetto al modello originale, il Ray Tracing integrato e l’SSD ultraveloce fanno da cornice a un’offerta che tocca i 499,99€. Analizziamo nel dettaglio cosa rende questa console un acquisto sensato in questo momento.

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Playstation 5 slim digital edition: potenza compressa in formato ridotto

Il cuore tecnico di PlayStation 5 Slim Digital Edition non ha nulla da invidiare al modello di lancio, anzi. Sotto la scocca ridisegnata, più sottile del 30% e più leggera fino al 24% rispetto alla versione originale, batte un processore AMD Ryzen Zen 2 affiancato da una GPU AMD RDNA 2 da 10.3 TFLOPs. A completare il quadro ci sono 16GB di RAM GDDR6 e un SSD da 825GB capace di un bandwidth di lettura di 5,5GB/s, grazie a un I/O integrato e un decompressore custom che riduce i tempi di caricamento a livelli quasi impercettibili.

Sul fronte grafico la console gestisce il Ray Tracing per illuminazione e ombre realistiche, output fino a 120fps a 120Hz e supporto HDR per una resa cromatica superiore. La risoluzione arriva fino al 4K, con compatibilità 8K su TV predisposte. Non manca l’audio Tempest 3D AudioTech, pensato per un’immersione sonora completa negli scenari di gioco.

Il controller DualSense incluso porta con sé feedback aptico e grilletti adattivi, elementi che rendono ogni azione fisicamente percepibile. La confezione comprende anche base di supporto, cavo HDMI, cavo di alimentazione, cavo USB e il titolo ASTRO’s Playroom preinstallato.

Va segnalata l’assenza del lettore Blu-ray, caratteristica distintiva della versione Digital che obbliga all’acquisto digitale dei titoli tramite PlayStation Store, un compromesso che però si traduce in un ingombro ridotto e in un prezzo d’ingresso più accessibile rispetto alla versione con disco.

Sconto PS5 slim digital: i dettagli dell’offerta

Il prezzo di listino per questa versione si aggira normalmente sui 599,99€, ma su AliExpress è disponibile ora a 499,99€, con un risparmio di 100€ pari a circa il 17% in meno. Una cifra che rende questa console digital only ancora più interessante per chi vuole entrare nell’ecosistema PlayStation 5 senza spendere una cifra eccessiva.

L’offerta riguarda la versione bianca standard con 825GB di storage, comprensiva di controller DualSense e tutti gli accessori di base. Chi è interessato dovrebbe muoversi con una certa rapidità, dato che le disponibilità sui marketplace tendono a esaurirsi velocemente durante le promozioni attive.

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