Lanciato a settembre 2025, Apple Watch Series 11 ha già conquistato il titolo di smartwatch più sottile mai realizzato da Apple. Uno smartwatch di punta con autonomia fino a 24 ore e un vetro resistente il doppio rispetto alla generazione precedente, che ora tocca il suo prezzo più basso di sempre su Amazon. La combinazione cassa argento da 42 mm e cinturino Sport “viola nebbia” diventa un’occasione da non lasciarsi sfuggire. Vediamo come approfittarne.

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Apple Watch Series 11, sottigliezza e salute in un unico polso

Il design è il primo elemento che colpisce di Apple Watch Series 11: si tratta dello smartwatch più sottile mai prodotto da Apple, pensato per essere indossato 24 ore su 24, monitoraggio del sonno incluso. La cassa da 42 mm in alluminio color argento pesa appena 30,3 grammi e monta un vetro Ion-X con resistenza ai graffi doppia rispetto al modello precedente, il più resistente mai montato su un Apple Watch.

Il display Retina OLED LTPO3 always-on raggiunge una luminosità di picco di 2000 nit, garantendo leggibilità perfetta anche sotto il sole diretto, con una densità di 326 pixel per pollice su una risoluzione di 374 x 446 pixel.

Sul fronte prestazioni, il processore dual-core con GPU integrata lavora insieme a 64 GB di memoria interna, sufficienti per musica, app e watchOS 26 senza rallentamenti. I sensori sanitari sono il vero punto di forza: due sensori cardiaci e uno di temperatura al polso permettono di rilevare segnali di ipertensione cronica e calcolare un punteggio del sonno dettagliato.

L’autonomia è stata rivista al rialzo fino a 24 ore, con ricarica rapida che in soli 15 minuti restituisce 8 ore di utilizzo. Tra le novità software spicca Workout Buddy, funzione basata su Apple Intelligence che offre motivazione vocale personalizzata durante gli allenamenti, analizzando frequenza cardiaca, ritmo e traguardi personali (al momento disponibile solo in inglese).

Certificato IP6X contro la polvere e WR50M per il nuoto in acque poco profonde, il dispositivo si presenta come un compagno affidabile per la vita quotidiana e lo sport, anche se non adatto a immersioni subacquee.

Sconto minimo storico su Amazon

Il prezzo di listino di Apple Watch Series 11 GPS 42 mm in questa colorazione parte da 459€, ma su Amazon è ora disponibile a soli 339€, con uno sconto del 26% che rappresenta il minimo storico per questo modello. Un risparmio concreto di 120€ su un dispositivo lanciato da pochissimi mesi, difficile da trovare a queste condizioni. L’offerta è a tempo limitato e le scorte potrebbero esaurirsi rapidamente, considerando la richiesta elevata per l’ultima generazione di smartwatch in offerta. Consulta anche la nostra guida ai migliori Apple Watch per trovare il modello più adatto alle tue esigenze.

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