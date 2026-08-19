Claude di Anthropic continua ad ampliare le proprie capacità all’interno dei servizi Google e, questa volta, mette a disposizione una funzione che potrebbe cambiare in maniera significativa il modo in cui gli utenti gestiscono la propria posta elettronica. L’assistente IA può infatti ora non soltanto interagire con Gmail, ma anche inviare email per conto dell’utente, arrivando a completare l’operazione senza richiedere necessariamente una conferma prima di ogni invio.

La novità riguarda il connettore Claude per Google Workspace, già disponibile da tempo e pensato per permettere all’intelligenza artificiale di interagire con diversi servizi dell’ecosistema Google. Attraverso questo sistema Claude può lavorare con Gmail, Google Calendar e Google Drive, anche se fino a oggi c’era una limitazione piuttosto importante per quanto riguarda la posa elettronica: l’assistente poteva gestire e analizzare le email, ma non poteva effettivamente inviarle.

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Claude può finalmente inviare email da Gmail

Con il nuovo aggiornamento la situazione cambia e Claude diventa molto più autonomo nella gestione della posta; l’utente può, per esempio, chiedere all’assistente di rispondere a una determinata conversazione e Claude può occuparsi non soltanto della stesura del testo, ma anche dell’invio della risposta direttamente tramite Gmail.

La differenza rispetto al passato è quindi sostanziale, l’intelligenza artificiale non si limita più a preparare una bozza che l’utente deve necessariamente copiare, modificare o inviare manualmente, ma può completare l’intero processo.

C’è però un aspetto importante da chiarire, Claude non può decidere autonomamente di inviare una email senza che l’utente glielo abbia chiesto. L’azione deve infatti essere esplicitamente domandata all’assistente, una volta ricevuta l’istruzione tuttavia, Claude può arrivare a inviare la risposta senza mostrare necessariamente il contenuto all’utente prima dell’operazione, a seconda delle impostazioni scelte.

Anthropic ha spiegato la novità sottolineando proprio la possibilità di chiedere a Claude di rispondere a una conversazione lasciando al sistema il compito di redigere e inviare la risposta. Sarà quindi l’utente a stabilire quando è necessaria una propria approvazione.

Nonostante si possa pensare a un sistema completamente autonomo, Anthropic ha mantenuto un livello di controllo piuttosto importante. Per impostazione predefinita Claude continua infatti a richiedere l’approvazione dell’utente prima di inviare, rispondere o inoltrare una email.

Questo significa che chi vuole mantenere il massimo controllo sulla propria casella Gmail può continuare a utilizzare il sistema nella modalità più prudente, controllando il messaggio prima che venga effettivamente spedito.

La novità consiste nella possibilità di modificare questo comportamento e consentire a Claude di eseguire determinate azioni senza chiedere una conferma ogni volta, in questo modo l’assistente può diventare decisamente più autonomo e trasformarsi, almeno per alcune attività, in una sorta di agente capace di occuparsi direttamente della gestione della posta.

La funzione non riguarda inoltre soltanto le risposte, Claude può inviare, rispondere e inoltrare email da Gmail, ampliando ulteriormente il numero di operazioni che possono essere delegate all’intelligenza artificiale.

Per gli utenti dei piani team ed Enterprise c’è poi un ulteriore livello di gestione. Anthropic specifica infatti che i proprietari dell’organizzazione possono decidere se consentire ai membri di utilizzare queste azioni senza dover fornire l’approvazione ogni volta.

Si tratta dunque di un cambiamento importante nel rapporto tra assistenti IA e servizi personali, fino a poco tempo fa strumenti come Claude erano soprattutto utilizzati per leggere informazioni, analizzare contenuti e preparare risposte. Con la possibilità di effettuare direttamente l’invio, invece, l’intelligenza artificiale compie un ulteriore passo verso un modello nel quale non si limita a suggerire cosa fare, ma può eseguire concretamente l’azione richiesta.

Ed è proprio questo il punto più interessante della novità: la possibilità di delegare a Claude una parte sempre maggiore della gestione quotidiana di Gmail, lasciando all’utente la scelta sul livello di autonomia da concedere all’assistente.