Nel corso delle ultime ore è stato presentato ufficialmente Acer Go Air 2026, il nuovo modello di notebook della compagnia che combina sapientemente la portabilità e le prestazioni, al pari di quanto visto qualche mese fa con MacBook Neo, il laptop “budget-friendly” di Apple, diventandone a tutti gli effetti un diretto concorrente sul mercato: scopriamone insieme le specifiche tecniche.

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Acer Go Air 2026: le specifiche tecniche

Partiamo prima di tutto da una delle caratteristiche principali alla base del nuovo modello, ovvero il profilo contenuto, con un corpo interamente composto in metallo: Acer Go Air 2026 presenta infatti uno spessore di appena 12,99 millimetri, con un peso di 1,19 kilogrammi, che nell’insieme lo rendono perfettamente trasportabile. La cerniera con estensione a 180 gradi poi consente un utilizzo estremamente vario, capace di adattarsi in base alle condizioni specifiche del momento.

In questo caso troviamo un pannello da 16 pollici di diagonale con rapporto d’immagine da 16:10 e una frequenza d’aggiornamento pari a 120 Hz (utile per la riproduzione dei contenuti multimediali), la copertura sRGB completa e un rapporto schermo-corpo dell’88%, oltre che il supporto alla tecnologia BlueLightShield che assicura la salvaguardia della salute visiva dopo un utilizzo particolarmente prolungato. In corrispondenza della porzione superiore è poi presente una webcam con sensore IR, utile sia per le videochiamate (con colleghi di lavoro o famigliari, per esempio) che per il riconoscimento facciale. Completa il tutto la tastiera dotata di retroilluminazione, con diverse scorciatioie che consentono di passare facilmente da una modalità all’altra.

Sotto il cofano troviamo un processore Intel Core di seconda generazione a sei core, basato sul nuovo nodo di processo proprietario Intel 18A, accompagnato dalla RAM di tipologia LPDDR5 e dall’SSD per l’archiviazione dei file. L’alimentazione è garantita da una batteria da 70 Wh, capace (secondo quanto dichiarato teoricamente dalla compagnia) di assicurare un’autonomia di 19 ore, con la possibilità di arrivare al 50% di carica nel giro di circa 30 minuti. Arriviamo poi alla connettività, dove troviamo ben 4 porte Thunderbolt, oltre che il classico supporto alle reti Wi-Fi e Bluetooth, e 4 speaker audio per il sonoro.

Al momento Acer Go Air 2026 è relegato esclusivamente al mercato cinese, e viene venduto ad un prezzo di partenza di 5.499 yuan, pari a circa 700 euro, nelle colorazioni Purple, Green, Silver e altre finiture pastello. Un’alternativa decisamente simile sotto il profilo delle specifiche tecniche è rappresentata da Acer Aspire Go 14 (2026), disponibile anche all’interno delle altre regioni del mondo.