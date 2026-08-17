127€ per le migliori cuffie con cancellazione del rumore sul mercato: difficile credere che sia reale, eppure su AliExpress Sony WH-1000XM5 compare a questo prezzo, applicando uno dei coupon disponibili. Il prezzo di listino ufficiale sfiora i 419€, e anche nei periodi di maggiore sconto i competitor italiani faticano a scendere sotto i 220-230€. Questo significa un risparmio netto che non si vede tutti i giorni, e vale la pena capire cosa si porta a casa a questa cifra.

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Sony WH-1000XM5: perché queste cuffie continuano a dettare legge nell’ANC

Sony WH-1000XM5 non è un semplice aggiornamento estetico rispetto alla generazione precedente: è una ridefinizione dell’intero approccio alla cancellazione del rumore. Il cuore del sistema ANC sfrutta 8 microfoni totali (quattro per padiglione) gestiti dalla combinazione di due processori dedicati, il V1 e il HD Noise Cancelling QN1, un’architettura doppia che permette di abbattere il rumore non solo alle basse frequenze, ma anche alle medie e alte, dove altri modelli arrancano.

La funzione Auto NC Optimizer analizza automaticamente l’ambiente e le condizioni di utilizzo, ottimizzando la cancellazione in tempo reale senza alcun intervento manuale. Una comodità che chi viaggia in aereo, treno o lavora in uffici caotici apprezza fin dal primo utilizzo.

Sul fronte audio, le WH-1000XM5 supportano Hi-Res Audio e il codec LDAC, che consente un trasferimento dati via Bluetooth fino a 990 kbps, offrendo una qualità sonora notevolmente superiore rispetto ai codec standard come SBC o AAC. I driver da 30 mm ottimizzati garantiscono una risposta in frequenza estesa fino a 40.000 Hz in modalità wireless LDAC, con bassi capaci di spingere parecchio se si attivano i preset dedicati e un’equalizzazione flat perfettamente bilanciata per l’ascolto quotidiano.

Ecco le specifiche principali in sintesi:

ANC : 8 microfoni, processori V1 + QN1, Auto NC Optimizer

: 8 microfoni, processori V1 + QN1, Auto NC Optimizer Driver : 30 mm, magnete al neodimio

: 30 mm, magnete al neodimio Codec : LDAC, Hi-Res Audio Wireless

: LDAC, Hi-Res Audio Wireless Autonomia : fino a 30 ore con ANC attivo, 40 ore senza

: fino a con ANC attivo, senza Ricarica : USB Type-C, circa 3,5 ore per la ricarica completa

: USB Type-C, circa 3,5 ore per la ricarica completa Connettività : Bluetooth multipoint (2 dispositivi simultanei), Google Fast Pair, Swift Pair

: Bluetooth multipoint (2 dispositivi simultanei), Google Fast Pair, Swift Pair Controlli : sensore tattile sul padiglione destro

: sensore tattile sul padiglione destro Peso: circa 250 g

Le chiamate beneficiano della tecnologia Precise Voice Pickup con quattro microfoni beamforming e algoritmo IA per l’isolamento della voce, con struttura anti-vento integrata. Funzioni smart come Speak-to-Chat (pausa automatica quando si parla), compatibilità con Alexa, Google Assistant e Siri, e personalizzazione avanzata tramite l’app Sony Headphones Connect completano un pacchetto senza punti deboli evidenti.

Il design è stato rinnovato con linee più morbide, materiali interamente riciclati e un maggiore comfort per sessioni di ascolto prolungate, pur rinunciando alla possibilità di piegare le cuffie su loro stesse.

Prezzo bomba su AliExpress: i numeri dell’offerta

Su AliExpress le Sony WH-1000XM5 sono disponibili a 127€ applicando uno dei coupon: TUTTOA20, ITAE20 oppure ITNS20. Il prezzo indicato prima del coupon è 249€, già ben al di sotto dei 419€ di listino ufficiale. Un risparmio complessivo che supera i 290€ rispetto al prezzo originale Sony.

A questo si aggiunge uno sconto ulteriore pagando con PayPal e la possibilità di ottenere un rimborso del 3% unendosi al Team CashBack di PrezziTech (con possibilità di arrivare fino al 9% al crescere del gruppo). Se vuoi approfondire come funziona il cashback con PayPal, abbiamo una guida dedicata.

Qualche dettaglio operativo da tenere a mente:

Se il coupon non funziona, è possibile che sia esaurito temporaneamente: conviene monitorare il prodotto e riprovare

Il prezzo potrebbe variare in base alla disponibilità del coupon e all’opzione di pagamento selezionata

La custodia rigida potrebbe non essere inclusa nella versione in promozione

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