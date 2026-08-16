Continuiamo a seguire con interesse il lavoro del team di sviluppatori di WhatsApp volto al miglioramento di questo popolare servizio di messaggistica istantanea, ciò attraverso l’introduzione di nuove funzionalità e modifiche grafiche e la risoluzione dei bug riscontrati dagli utenti, il tutto con l’obiettivo di garantire loro un’esperienza sempre più piacevole e ricca di possibilità di personalizzazione.

Nelle scorse ore sono emerse due interessanti novità che dovrebbero essere presto messe a disposizione di tutti gli utenti iOS e che saranno apprezzate in particolare da chi desidera personalizzare sempre più questo servizio di messaggistica in base alle proprie preferenze.

Segui TuttoTech.net su Google Discover

WhatsApp Beta per iOS testa tre categorie di temi per le chat

Grazie alla versione 26.31.10.74 beta per iOS scopriamo che tra le funzionalità in lavorazione vi sono anche tre differenti categorie di temi per le chat (Featured, Doodle e Minimal), grazie a cui gli utenti potranno differenziare le loro conversazioni in modo più approfondito.

I temi della categoria Featured porteranno una novità importante nelle conversazioni, ossia gli sfondi animati. È bene precisare che l’animazione sarà lenta e graduale, sufficiente per rendere lo sfondo dinamico senza distogliere l’attenzione dalla conversazione.

Le altre due categorie invece offriranno agli utenti delle soluzioni più tradizionali e semplici.

In test anche le reazioni con emoji personalizzate

Grazie alla versione 26.32.10.16 beta per iOS scopriamo che il team di WhatsApp è al lavoro anche su un pannello delle reazioni personalizzato per gli abbonati a WhatsApp Plus.

Nel momento in cui gli utenti tengono premuto su un messaggio, il servizio visualizza il pannello delle reazioni con sei emoji predefinite (il Pollice in su, il Cuore rosso, la Faccina con lacrime di gioia, la Faccina sorpresa, la Faccina che piange e le Mani giunte), con la possibilità di toccare il tasto “+” per accedere alla tastiera completa delle emoji.

Ebbene, la nuova funzione consentirà agli utenti abbonati di gestire la propria barra delle reazioni direttamente dalle impostazioni dell’app, scegliendo quali faccine visualizzare tra le sei messe in evidenza.

Al momento non si sa quando queste novità saranno messe a disposizione di tutti gli utenti.

Se desiderate scoprire come scaricare le ultime versioni disponibili di questa popolare applicazione di messaggistica istantanea, sia per i dispositivi Android che per quelli iOS, non vi resta altro da fare che consultare la nostra guida su come installare WhatsApp Beta.

Per restare aggiornati su tutte le novità, potete seguirci anche sul nostro canale WhatsApp ufficiale mentre per ricevere tutte le offerte tecnologiche del momento potete seguirci sul nostro canale PrezziTech.