Apple Watch SE 3 ai minimi storici su Amazon: chi aspettava il momento giusto per entrare nell’ecosistema Apple Watch, quel momento è adesso. La terza generazione del modello entry-level di Apple scende a un prezzo che non si era mai visto, con uno sconto di 50€ rispetto al prezzo originale. Funzioni per la salute, la sicurezza e il fitness, tutto racchiuso in una cassa da 40 mm in alluminio galassia con cinturino Sport abbinato. Analizziamo perché vale davvero ogni centesimo.

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Apple Watch SE 3: tutta la salute e la sicurezza di Apple in 40 mm di alluminio galassia

Nonostante sia il modello più accessibile della gamma, Apple Watch SE 3 non rinuncia a nulla di ciò che conta davvero. La cassa da 40 mm in alluminio color galassia è leggera, elegante e abbinata a un cinturino Sport in fluoroelastomero morbido, ideale sia per l’uso quotidiano che durante l’allenamento più intenso.

Il display Always-On è una delle aggiunte più apprezzate: tenere sott’occhio l’ora, i parametri vitali o le notifiche senza dover alzare il polso è una comodità che, una volta provata, è difficile abbandonare.

Sul fronte della salute, Apple Watch SE 3 offre un pacchetto completo:

Sensore di temperatura per informazioni più dettagliate nell’app Parametri Vitali

per informazioni più dettagliate nell’app Parametri Vitali Monitoraggio della qualità del sonno con riassunto giornaliero

con riassunto giornaliero Notifiche per frequenza cardiaca anomala, troppo alta o troppo bassa

anomala, troppo alta o troppo bassa Rilevamento cadute e Rilevamento incidenti, due funzioni di sicurezza attive in background

La batteria garantisce 18 ore di autonomia, sufficienti per un’intera giornata di utilizzo. Il vero salto di qualità rispetto alla generazione precedente è la ricarica: bastano 15 minuti per ottenere fino a 8 ore di autonomia, il doppio della velocità rispetto ad Apple Watch SE 2. Perfetto per chi dimentica di ricaricare la sera.

Con il GPS integrato è possibile tracciare con precisione attività come corsa, ciclismo e camminate senza portare con sé l’iPhone. La connettività permette inoltre di rispondere a messaggi, gestire chiamate, ascoltare musica e podcast direttamente dal polso, con Siri sempre disponibile.

Apple Watch SE 3 è compatibile con iPhone e gira su watchOS, con aggiornamenti software garantiti da Apple, che storicamente supporta i propri dispositivi per molti anni.

Sconto da minimo storico: i numeri dell’offerta Amazon

Su Amazon.it è disponibile la variante GPS, cassa 40 mm in alluminio galassia con Cinturino Sport galassia M/L al prezzo di 229€, rispetto al prezzo originale di 279€. Si tratta di un risparmio netto di 50€, pari a circa il 18% di sconto, al livello più basso mai registrato per questo modello.

Non si tratta di una promozione ricorrente: questo prezzo rappresenta il minimo storico, una situazione da cogliere al volo soprattutto per chi sta cercando il primo smartwatch Apple o un regalo di valore a un prezzo contenuto.

L’offerta è disponibile su Amazon Italia, con spedizione e garanzia standard. La disponibilità potrebbe variare, quindi conviene non aspettare troppo.

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