Il futuro dell’aviazione elettrica compie un passo importante negli Stati Uniti, Heart Aerospace ha completato il primo volo del suo dimostratore X1, un velivolo completamente elettrico che, con le sue dimensioni, rappresenta il più grande aereo alimentato esclusivamente a batterie mai portato in volo.

Il primo test si è svolto il 12 agosto 2026 presso la base di collaudo realizzata da Heart Aerospace all’aeroporto internazionale di Plattsburg, nello stato di New York. L’X1 è rimasto in volo per 27 minuti, raggiungendo un’altitudine di circa 335 metri, e utilizzando esclusivamente il proprio sistema di propulsione elettrica.

Il risultato è particolarmente significativo perché non si tratta di un piccolo velivolo sperimentale, ma di un dimostratore progettato per rappresentare, in scala reale, le tecnologie che Heart Aerospace intende utilizzare su un futuro aereo di linea regionale.

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Un aereo da oltre 11 tonnellate alimentato esclusivamente a batterie

L’X1 misura 23 metri di lunghezza e dispone di un’apertura alare di ben 32 metri, il peso massimo al decollo supera gli 11.300 kg, dimensioni che lo rendono il più grande velivolo elettrico a batteria mai realizzato. Durante il primo volo, il sistema di propulsione completamente elettrico ha erogato oltre un megawatt di potenza. La missione non si è limitata a una semplice dimostrazione del decollo, il profilo di prova comprendeva infatti rullaggio, decollo, salita, alcune manovre e infine l’atterraggio.

Il volo è stato effettuato con un pilota a bordo nell’ambito di uno Special Airworthiness Certificate della FAA, nella categoria sperimentale; l’obbiettivo era verificare concretamente la possibilità di portare in volo un sistema di propulsione elettrico su una scala più vicina a quella necessaria per un futuro aereo commerciale.

C’è poi un dato destinato a far discutere, secondo Heart Aerospace l’intero primo volo ha richiesto circa 5 dollari di elettricità. Si tratta ovviamente di un dato relativo a una singola missione sperimentale e non può essere utilizzato direttamente per stimare il costo di un volo commerciale, ma rende comunque evidente la differenza tra il costo dell’energia elettrica e quello del carburante utilizzato dagli aerei tradizionali.

Il risultato arriva inoltre in un momento in cui il prezzo del carburante per aerei è aumentato sensibilmente, nella settimana conclusa il 7 agosto, secondo i dati citati dall’azienda, il prezzo medio globale aveva raggiunto 3,50 dollari al gallone, con una crescita del 63% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

L’X1 prepara il terreno per l’ES-30

Il vero obbiettivo di Heart Aerospace tuttavia, non è trasformare l’X1 in un aereo di linea, il velivolo è infatti un dimostratore tecnologico a grandezza naturale, sviluppato per verificare aerodinamica, prestazioni, sistemi di propulsione e procedure necessarie alla realizzazione di un aereo commerciale elettrificato.

Il progetto destinato a entrare realmente in servizio è l’ES-30, un aereo regionale da 30 posti con configurazione ibrida-elettrica e ala fissa convenzionale.

A differenza dell’X1, l’ES-30 non sarà quindi completamente elettrico in ogni condizione operativa. La configurazione prevista da Heart Aerospace combina infatti la propulsione elettrica con un sistema ibrido, permettendo di aumentare sensibilmente l’autonomia rispetto a quella ottenibile utilizzando esclusivamente le batterie.

Secondo i dati forniti dall’azienda, l’aereo dovrebbe poter percorrere poco più di 200 chilometri in modalità completamente elettrica, mentre l’autonomia potrebbe arrivare a oltre 800 chilometri utilizzando il sistema ibrido.

La strategia è pensata soprattutto per il trasporto regionale, con l’obiettivo di rendere economicamente più convenienti quei collegamenti brevi che oggi vengono effettuati principalmente con aerei turboelica o regionali di piccole dimensioni.

Costi operativi più bassi e meno manutenzione

Secondo le stime di Heart Aerospace, l’ES-30 potrebbe ridurre i costi operativi di oltre il 40% rispetto agli aerei regionali della precedente generazione. Il vantaggio deriverebbe esclusivamente dal prezzo dell’energia, i motori elettrici hanno infatti un’architettura più semplice rispetto ai tradizionali sistemi di propulsione aeronautica e, almeno in teoria, possono richiedere meno interventi di manutenzione.

A questo si aggiungerebbero una maggiore affidabilità dei sistemi elettrificati e una gestione più integrata dell’elettronica e del software. L’azienda ritiene inoltre che il vantaggio economico possa aumentare ulteriormente con il miglioramento delle batterie e con l’introduzione di tecnologie capaci di rendere più efficiente la gestione dell’equipaggio.

Heart guarda anche oltre il semplice risparmio operativo, immaginando un modello di trasporto regionale nel quale aerei più economici possano collegare con maggiore frequenza aeroporti di dimensioni ridotte e più vicini ai centri abitati.

United Airlines e Air Canada guardano con interesse al progetto

Il progetto non è rimasto isolato all’interno di Heart Aerospace. L’ES-30 ha infatti già attirato l’interesse di importanti compagnie aeree, tra cui United Airlines, Air Canada e JSX.

United ha sottolineato come il primo volo dell’X1 rappresenti un importante traguardo tecnico per Heart, mentre Air Canada considera il progetto parte di un più ampio percorso verso una progressiva riduzione dell’impatto dell’aviazione attraverso una combinazione di maggiore efficienza, carburanti sostenibili e nuove tecnologie.

Per Heart Aerospace quindi, il primo volo dell’X1 rappresenta soprattutto la dimostrazione di essere riuscita a costruire una piattaforma completa sulla quale sviluppare il futuro aereo commerciale. L’azienda ha infatti dovuto sviluppare competenze che comprendono progettazione, costruzione, test e gestione di un velivolo elettrico di grandi dimensioni.

L’ES-30 dovrebbe volare nel 2028, ma il 2031 è una sfida ambiziosa

Heart Aerospace sta già lavorando al primo prototipo dell’ES-30 presso il proprio stabilimento pilota di Los Angeles, i primi test di volo sono previsti per il 2028, mentre l’obbiettivo dichiarato per l’entrata in servizio commerciale è il 2031.

Si tratta di una tabella di marcia particolarmente ambiziosa per il settore aeronautico, soprattutto considerando che un nuovo aereo commerciale deve superare un lungo percorso di sviluppo, test e certificazione prima di poter trasportare passeggeri.

Il principale ostacolo tecnologico rimane inoltre quello delle batterie, l’aviazione richiede infatti sistemi di accumulo energetico molto più leggeri e densi rispetto a quelli utilizzati normalmente sulla terra; ogni chilogrammo aggiuntivo incide direttamente sui consumi e sull’autonomia del velivolo, rendendo la densità energetica uno degli elementi fondamentali per il futuro dell’aviazione elettrica.

Il primo volo dell’X1 dimostra quindi che è possibile far volare un aereo elettrico di dimensioni ormai significative, ma la vera sfida sarà trasformare questa dimostrazione tecnologica in un prodotto commerciale certificato, affidabile ed economicamente sostenibile.

Se Heart Aerospace riuscirà a rispettare la propria tabella di marcia, l’ES-30 potrebbe rappresentare uno dei primi tentativi concreti di portare l’elettrificazione nel trasporto aereo regionale. Il volo dell’X1 è soltanto l’inizio, ma per un settore nel quale peso, autonomia e sicurezza rendono l’elettrificazione molto più complessa rispetto all’automotive, riuscire a portare in aria un velivolo da oltre 11 tonnellate alimentato esclusivamente a batterie rappresenta già un traguardo tecnologico tutt’altro che trascurabile.