Chi cerca una soundbar che non sia solo “un altoparlante in più davanti alla TV” sa bene quanto sia difficile trovare qualcosa di davvero versatile senza svuotarsi il portafoglio. GarageRock Sound Bar 2 in 1 rompe gli schemi con il suo design modulare divisibile e 90W di potenza stereo, e lo fa a un prezzo che non aveva mai toccato prima: siamo di fronte al minimo storico su Amazon, con uno sconto che supera il 47%. Un’opportunità da non lasciare scappare.

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GarageRock Sound Bar 2 in 1: modularità, potenza e connettività all-in-one

Il vero punto di forza di GarageRock Sound Bar 2 in 1 è la sua natura modulare, una caratteristica rara in questa fascia di prezzo. La barra può essere usata come soundbar orizzontale classica oppure divisa in due colonne verticali indipendenti, posizionabili ai lati del TV o a parete, per un effetto stereo vero e scenografico. In totale sono disponibili 4 stili di posizionamento: da tavolo, a parete, L/R da tavolo e L/R da parete, così da adattarsi a qualsiasi ambiente.

Dal punto di vista audio, non si scende a compromessi:

90W di potenza totale con stereo 2.0

con stereo 2.0 4 driver avanzati per un suono ricco, con bassi profondi e alti cristallini

per un suono ricco, con bassi profondi e alti cristallini Chip DSP avanzato con tecnologia 360° Full-Stage Surround per un audio che avvolge davvero

con tecnologia 360° Full-Stage Surround per un audio che avvolge davvero Auto Volume Boost : i dialoghi restano sempre intelligibili, senza sbalzi di volume improvvisi

: i dialoghi restano sempre intelligibili, senza sbalzi di volume improvvisi 3 modalità EQ selezionabili: Film, Musica e Notizie, con la modalità Film che offre la resa sonora più coinvolgente

La connettività è altrettanto completa: Bluetooth 5.3 ultra-stabile, HDMI ARC (con reattività praticamente immediata al cambio di sorgente), ingresso Ottico e AUX, per collegare TV, PC, proiettori e qualsiasi dispositivo mobile senza complicazioni.

La qualità costruttiva convince: materiali robusti, assemblaggio curato e una confezione elegante che la rende anche un’idea regalo azzeccata. Nella scatola si trovano telecomando intuitivo, tutti i cavi necessari, accessori di montaggio e istruzioni illustrate con tutorial video inclusi. Setup immediato, senza cercare nulla in più.

Prezzo ai minimi: ecco i numeri dell’offerta

Su Amazon.it, venduta direttamente da GarageRock-Store-IT e spedita da Amazon Fulfillment, GarageRock Sound Bar 2 in 1 è ora disponibile a soli 63,17€, rispetto al prezzo di listino di 119,99€. Il risparmio è di quasi 57€, pari a uno sconto del 47%: si tratta del prezzo più basso mai registrato per questo prodotto, un livello che difficilmente si rivedrà a breve. A meno di 70€ questa soundbar ha un rapporto qualità/prezzo difficile da contestare, considerando la modularità, la potenza e la dotazione completa di accessori inclusi. La disponibilità a questo prezzo potrebbe non durare, visto l’interesse crescente sul prodotto. Se preferisci acquistare a rate su Amazon, puoi valutare anche quella opzione.

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