Negli ultimi mesi WhatsApp per iOS ha ricevuto diversi interventi pensati per rendere l’app più rapida da usare, dal restyling in stile Liquid Glass dell’interfaccia delle chat fino alla possibilità di cercare un post specifico tra gli aggiornamenti pubblicati dai canali. Ora nell’ultima versione beta (versione 26.31.10.70) per iPhone, il team di sviluppo della celebre app di messaggistica istantanea starebbe lavorando a una novità simile ma applicata questa volta alla ricerca dei messaggi all’interno delle singole conversazioni.

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Come funziona oggi la ricerca nelle chat su iOS

Oggi su iPhone per cercare un messaggio in una chat specifica gli utenti devono passare attraverso alcuni passaggi. Bisogna toccare il nome del contatto o del gruppo nella parte superiore della conversazione per aprire la schermata delle informazioni, individuare il pulsante di ricerca e solo a quel punto tornare alla chat con la modalità di ricerca già attiva. Su iPad il percorso è più diretto, dato che è sufficiente toccare il pulsante Altro e selezionare Cerca senza uscire dalla conversazione, ma su iPhone questa scorciatoia non è ancora disponibile.

La possibile novità

Da quanto emerso, WhatsApp introdurrebbe un nuovo pulsante di ricerca posizionato nella parte inferiore della schermata delle chat, che permetterebbe di attivare la modalità di ricerca senza dover più passare dalla schermata delle informazioni.

Il pulsante non resterebbe fisso sullo schermo, ma comparirebbe soltanto quando l’utente scorre verso l’alto per consultare i messaggi più vecchi. È un po’ lo stesso comportamento già adottato dal pulsante che permette di tornare rapidamente all’ultimo messaggio ricevuto. Una volta tornati in fondo alla conversazione, il pulsante scomparirebbe di nuovo. Si tratterebbe quindi di un accesso contestuale, pensato per essere utile soprattutto nelle chat più lunghe, dove scorrere manualmente alla ricerca di un messaggio specifico può richiedere più tempo.

Quando potrebbe arrivare

Secondo quanto riportato, la funzione sarebbe ancora in una fase di sviluppo iniziale e non risulterebbe al momento disponibile nemmeno per i beta tester. Questo fa pensare a un possibile rilascio non immediato, ma nelle prossime settimane potrebbero emergere nuovi dettagli, anche da un eventuale rilascio ai primi beta tester.