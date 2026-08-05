Leapmotor ha raggiunto un traguardo importante, consegnando 101.267 veicoli elettrici in tutto il mondo nel luglio 2026, la prima volta che il produttore cinese supera la soglia delle 100.000 unità in un singolo mese.

Questo è un risultato che arriva mentre Stellantis, partner europeo del marchio, sta già lavorando per portare la produzione di alcuni modelli Leapmotor direttamente in Spagna a partire dalla seconda metà dell’anno.

Il dato di luglio rappresenta un incremento del 102,01% su base annua e consolida ulteriormente la posizione del marchio, sostenuto da Stellantis, tra i brand di veicoli elettrici in più rapida crescita al mondo.

Il risultato di luglio segna anche il quarto record di consegne mensile consecutivo dell’azienda e il quinto mese consecutivo di crescita sequenziale, con le consegne in aumento dell’8,45% rispetto ai 93.376 veicoli consegnati a giugno.

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Una crescita che continua senza sosta nel 2026

Nei primi sette mesi del 2026, Leapmotor ha consegnato 457.754 veicoli a livello globale, un incremento del 68,42% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Dalla spedizione del primo veicolo nel giugno 2019, l’azienda ha ora consegnato oltre 1.690.000 veicoli, un dato che evidenzia l’ascesa rapida del marchio in un mercato cinese dei veicoli elettrici estremamente competitivo.

Il traguardo di luglio rende inoltre Leapmotor la prima startup cinese di nuova generazione dedicata ai veicoli elettrici a superare le 100.000 consegne mensili, il che è comunque segnale della domanda crescente da parte dei consumatori e del rafforzamento della posizione del marchio nell’industria globale dei veicoli elettrici.

Nonostante il mese da record, Leapmotor deve ancora affrontare un percorso complicato verso il proprio ambizioso obiettivo di un milione di veicoli consegnati entro il 2026. Con 457.754 veicoli consegnati fino a luglio, l’azienda ha raggiunto circa il 45,8% del proprio obiettivo annuale.

Per centrare quel traguardo, fa sapere l’azienda, Leapmotor dovrà consegnare circa 542.246 veicoli aggiuntivi negli ultimi cinque mesi dell’anno, una media di circa 108.449 veicoli al mese il che è leggermente superiore al ritmo attuale che, comunque, è da record per il marchio.

Nuovi modelli

Leapmotor continua ad ampliare la propria gamma per sostenere questa crescita rapida. A giugno, il produttore aveva introdotto versioni aggiornate di C10, C11 e C16, lanciando anche il proprio primo monovolume, la D99.

Luglio ha portato ulteriori lanci di prodotto, tra cui la berlina aggiornata B01 e il SUV B10, proposti rispettivamente a partire da 95.800 yuan (circa 14.100 dollari) e 99.800 yuan. Le varianti a lunga autonomia di entrambi i modelli integrano un’architettura di ricarica rapida a 800 volt, che offre tempi di ricarica notevolmente più veloci.

Tra l’altro proprio il B10 (in foto sopra), va detto, è lo stesso modello che Stellantis produrrà nel proprio stabilimento spagnolo vicino a Saragozza a partire dalla seconda metà del 2026, affiancandolo sulla stessa linea a modelli come Opel Corsa e Peugeot 208.

L’azienda ha inoltre aperto i preordini per la nuova A05, veicolo elettrico compatto e secondo modello costruito sulla piattaforma A dopo la A10. La A05 competerà direttamente contro EV economiche molto popolari come BYD Dolphin e Geely Xingyuan che punta a uno dei segmenti di mercato più competitivi della Cina.

Peraltro, il management di Leapmotor aveva già dichiarato in precedenza che i nuovi modelli della serie A, inclusi A10 e A05, dovrebbero rappresentare circa il 60% delle vendite totali dell’azienda nel corso del 2026.

Il successo conta anche per Stellantis

Il marchio cinese si sta rivelando una risorsa preziosa proprio per Stellantis, che negli ultimi anni ha attraversato una fase complicata anche sul fronte dell’elettrificazione, con perdite miliardarie e il ridimensionamento di diversi progetti EV negli Stati Uniti.

In Italia, la piccola T03 si è già confermata l’auto elettrica più venduta nel mercato nazionale, un risultato che conferma comunque quanto la rete di vendita e assistenza del gruppo stia funzionando bene per distribuire i modelli cinesi a un pubblico occidentale, evitando così che il marchio debba costruire da zero una propria presenza commerciale in Europa. Insomma, continueremo a seguire con attenzione le vicende di Leapmotor, un brand la cui crescita, finora, non sembra conoscere cifre in negativo.