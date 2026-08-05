360Hz, QD-OLED, antenna Wi-Fi integrata: ASRock PGO27QFV è uno di quei monitor che sulla carta sembrano quasi troppo completi per essere veri. Eppure esiste, ed è reale anche lo sconto che accompagna questa offerta, che porta il prezzo ai minimi storici mai registrati. Chi era in attesa del momento giusto per portarsi a casa un pannello QD-OLED da gaming senza spendere una fortuna, farà bene a leggere fino in fondo.

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ASRock PGO27QFV: QD-OLED a 360Hz con un’antenna Wi-Fi che cambia le regole

ASRock PGO27QFV è un monitor da 27 pollici con pannello QD-OLED (tecnologia Samsung) a risoluzione QHD 2560×1440, pensato esplicitamente per chi non scende a compromessi tra qualità visiva e fluidità competitiva. La frequenza di aggiornamento da 360Hz unita a un tempo di risposta da 0,03ms GTG lo rendono uno strumento affidabile sia per il gaming frenetico che per la produzione creativa.

Sul fronte colori, i numeri parlano chiaro: copertura del 99% dello spazio DCI-P3 e del 138% sRGB, con un’accuratezza cromatica Delta E < 2 che apre le porte anche all’editing fotografico e al design grafico. Il contrasto nativo 1.500.000:1 tipico dei pannelli OLED garantisce neri assoluti e una profondità visiva che i classici IPS non possono replicare. La luminosità di picco in HDR tocca i 1000 nit, con supporto VESA DisplayHDR True Black 400 e HDR10.

Le specifiche principali in sintesi:

Pannello: QD-OLED flat, 27″ (26,5″ effettivi)

QD-OLED flat, 27″ (26,5″ effettivi) Risoluzione: QHD 2560×1440

QHD 2560×1440 Refresh rate: 360Hz

360Hz Tempo di risposta: 0,03ms GTG

0,03ms GTG Luminosità HDR: 1000 nit

1000 nit Contrasto: 1.500.000:1

1.500.000:1 Copertura colore: 99% DCI-P3 / 138% sRGB

99% DCI-P3 / 138% sRGB Adaptive Sync: AMD FreeSync Premium Pro

AMD FreeSync Premium Pro Porte video: 2x HDMI 2.1, 1x DisplayPort 1.4, 1x USB-C con DP Alt Mode e PD 15W

2x HDMI 2.1, 1x DisplayPort 1.4, 1x USB-C con DP Alt Mode e PD 15W Certificazioni: Flicker-free TÜV Rheinland, Low Blue Light

La caratteristica che distingue davvero questo modello dalla concorrenza è però l’antenna Wi-Fi integrata nel pannello, una soluzione rara e intelligente. Nei PC desktop, le antenne delle schede wireless sono spesso nascoste dietro il case o sotto la scrivania, con conseguente perdita di segnale. Posizionata sul monitor, l’antenna si trova in una posizione molto più favorevole alla trasmissione, con benefici concreti sulla qualità della connessione. Un dettaglio che può fare la differenza in sessioni competitive.

Sul piano ergonomico, il supporto permette la regolazione dell’altezza fino a 100mm, l’inclinazione da -7° a +15°, la rotazione di ±30° e il pivot di ±90°. Per chi vuole il montaggio a parete, è presente il supporto VESA 75x75mm. A completare il quadro, una tecnologia anti-burn-in basata su raffreddamento a grafene e la funzione Pixel Clean che si attiva automaticamente ogni 4 ore d’uso.

Prezzo ai minimi: ecco i numeri dell’offerta

Su Amazon il Monitor ASRock PGO27QFV è disponibile a 386,49€, rispetto a un prezzo di listino di 599€. Si tratta di uno sconto che supera il 35%, con un risparmio concreto di oltre 212€. Ma il dato più rilevante è un altro: siamo al prezzo più basso mai registrato per questo monitor, un minimo storico che rende questa promozione particolarmente interessante. La disponibilità su Amazon.it è attiva, ma vista la rarità del prodotto sul mercato europeo e la profondità dello sconto, le scorte potrebbero non reggere a lungo.

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