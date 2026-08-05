HUAWEI ha da poco alzato il velo sulla nuova generazione dei suoi notebook di fascia alta, presentando due modelli molto diversi tra loro ma accomunati dall’obiettivo di distinguersi nel panorama dei PC portatili. Da una parte troviamo il nuovo MateBook Pro S, un notebook dall’aspetto più tradizionale, seguito a ruota dalla seconda generazione del MateBook Fold Ultimate Design, il notebook pieghevole di fascia premium.

HUAWEI MateBook Pro S e MateBook Fold Ultimate Design sono stati annunciati al momento esclusivamente per il mercato cinese. Se da un lato il modello Pro S si rinnova puntando tutto sulla leggerezza senza sacrificare display e autonomia, il notebook pieghevole introduce numerose novità e un software aggiornato rispetto al modello dello scorso anno. Vediamo nello specifico i dettagli.

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HUAWEI MateBook Pro S è il notebook leggero per chi viaggia spesso

Il nuovo HUAWEI MateBook Pro S è stato progettato pensando a chi cerca un notebook estremamente leggero da portare sempre con sé in giro. Con un peso di appena 798 grammi e uno spessore di soli 11,9 mm, il portatile riesce a posizionarsi tra i dispositivi più leggeri della categoria, con un peso di circa un terzo inferiore rispetto a quello del MacBook Air di Apple.

Il tutto, però, integrando un display più grande e una capacità della batteria superiore rispetto ad alcuni dei suoi principali concorrenti: MateBook Pro S monta infatti un pannello OLED DA 14,2 pollici in formato 3:2, con risoluzione di 3120 x 2080 pixel, refresh rate fino a 120 Hz e una luminosità di picco che raggiunge i 1600 nit. Il display, inoltre, supporta anche la visione di contenuti in HDR.

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Ad animare il prodotto troviamo, sotto la scocca, il processore HUAWEI HiSilicon Kirin XE90, un chip ARM a nove core capace di raggiungere una frequenza massima di 2,75 GHz, accompagnato da una batteria da 54 Wh con supporto alla ricarica rapida a 66 W tramite porta USB di tipo C. Secondo HUAWEI, questa accoppiata hardware dovrebbe garantire fino a 18 ore continue di riproduzione video. Il sistema operativo è HarmonyOS 6.1.

Non mancano poi tutta una serie di caratteristiche accessorie, come una tastiera retroilluminata, un trackpad multitouch con supporto allo stilo, quattro altoparlanti, sei microfoni, una fotocamera con risoluzione 1080p sia anteriore che posteriore e, infine, un lettore di impronte digitali integrato nel pulsante di accensione.

HUAWEI MateBook Pro S si presenta, quindi, come un notebook di fascia alta, anche se qualche compromesso arriva sul fronte della connettività. Il portatile presenta soltanto due porte USB-C, entrambe limitate a una velocità di trasferimento di 5 Gbit/s, mentre solo quella posizionata a destra consente l’uscita video fino a 4K a 60 Hz.

In Cina MateBook Pro S arriva in tre diverse varianti, disponibili nelle colorazioni viola, gialla, bianca, nera e grigia:

16 GB di RAM + 512 GB di memoria interna SSD a 7999 yuan, circa 1030 euro ;

; 24 GB di RAM + 1 TB di memoria interna SSD a 10499 yuan, circa 1350 euro ;

; Collector’s Edition con 32 GB di RAM a 14999 yuan, circa 1900 euro.

La seconda generazione di MateBook Fold punta tutto sulla potenza hardware

Accanto al notebook tradizionale, HUAWEI ha rinnovato anche il proprio PC pieghevole presentando la seconda generazione del MateBook Fold Ultimate Design. Il portatile mantiene il caratteristico display OLED dual-layer da 18 pollici, che può essere ripiegato fino a raggiungere dimensioni simili a quelle di un notebook da 13 pollici. Il pannello arriva con una risoluzione 3.3K, una luminosità HDR fino a 1600 nit, supporto alla tecnologia LTPO per il refresh rate adattivo da 1 fino a 120 Hz e un rapporto schermo-superficie del 92%, grazie alle cornici estremamente ridotte.

La novità principale, rispetto alla prima generazione, è rappresentata dal nuovo processore Kirin X90 Plus, che secondo HUAWEI dovrebbe garantire prestazioni fino al 25% più fluide rispetto al precedente modello. L’azienda ha inoltre ridisegnato anche la cerniera, adottando un meccanismo “waterdrop” più grande con componenti in metallo liquido a base di zirconio, con l’obiettivo di migliorare sia la robustezza sia la fluidità del movimento di apertura e chiusura del pannello.

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Altra novità estremamente importante è che HUAWEI MateBook Fold Ultimate Design arriva con a bordo HarmonyOS 6.1, che presenta nuove modalità d’utilizzo dedicate proprio al formato pieghevole del dispositivo. Il notebook ha la capacità, ripiegandosi, di trasformarsi in tablet, laptop o desktop e il software si adatta automaticamente in base al formato scelto. Quando viene ripiegato parzialmente, per esempio, la metà inferiore del display si trasforma in una tastiera virtuale con touchpad integrato.

Completano la scheda tecnica una fotocamera frontale da 8 megapixel, un sistema di raffreddamento con camera di vapore ultrasottile e una batteria a doppia cella con supporto alla ricarica rapida cablata fino a 140 W. Il notebook è inoltre compatibile anche con la nuova M-Pencil, uno stilo che introduce funzionalità basate sull’intelligenza artificiale per prendere appunti, scrivere a mano e disegnare.

HUAWEI MateBook Fold Ultimate Design (2026) è disponibile in Cina in tre diverse configurazioni e nelle colorazioni nera, bianca e oro:

24 GB di RAM + 512 GB di memoria interna SSD a 24999 yuan, circa 3200 euro ;

; 24 GB di RAM + 1 TB di memoria interna SSD a 26999 yuan, circa 3450 euro ;

; 32 GB di RAM + 2 TB di memoria interna SSD a 29999 yuan, 3850 euro.

Disponibilità in Europa dei nuovi MateBook di HUAWEI

Per il momento HUAWEI ha annunciato MateBook Pro S e MateBook Fold Ultimate Design esclusivamente per il mercato cinese. L’azienda non ha ancora fornito indicazioni su un eventuale debutto internazionale, ma è probabile che maggiori dettagli emergano nel corso dei prossimi mesi. Resta quindi da capire se e quando i due notebook arriveranno anche in Europa e, soprattutto, quale sarà il loro posizionamento in termini di prezzo, che sarebbero sicuramente al rialzo.