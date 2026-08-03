OpenAI continua a spingere sull’efficienza della propria infrastruttura e, dopo aver illustrato i miglioramenti ottenuti internamente con GPT-5.6, ha annunciato una serie di novità che si traducono direttamente in vantaggi per gli sviluppatori e per le aziende. La società ha infatti ridotto in maniera significativa i prezzi dei modelli GPT-5.6 Luna e GPT-5.6 Terra, introducendo al tempo stesso una nuova modalità Fast per GPT-5.6 Sol, pensata per offrire tempi di risposta fino a 2,5 volte più rapidi nelle API.

L’obbiettivo dichiarato è semplice, aumentare il rapporto tra qualità e costo, consentendo alle imprese di utilizzare l’intelligenza artificiale su un numero ancora maggiore di flussi di lavoro senza incrementare la spesa complessiva.

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GPT-5.6 Luna diventa molto più economico, Terra costa il 20% in meno

La novità più importante riguarda senza dubbio la revisione dei prezzi. OpenAI ha annunciato che GPT-5.6 Luna, il modello più veloce ed economico della famiglia, costa ora l’80% in meno rispetto a prima; anche GPT-5.6 Terra, il modello pensato per offrire il migliore equilibrio tra prestazioni, qualità e costi nelle attività quotidiane, beneficia di una riduzione, seppur più contenuta, pari al 20%.

La riduzione non interessa soltanto le API, ma si riflette anche sul consumo di crediti all’interno degli abbonamenti a pagamento di ChatGPT Work e Codex. In altre parole, gli utenti che utilizzano Terra e Luna continueranno ad avere gli stessi piani e gli stessi budget disponibili, ma ciascuna richiesta consumerà meno crediti rispetto al passato.

Secondo OpenAI, questa revisione rende finalmente sostenibili economicamente numerosi scenari che fino a oggi risultavano troppo costosi, come l’analisi di grandi quantità di documenti, la classificazione automatica delle richieste dei clienti o l’esecuzione di flussi di lavoro articolati su larga scala.

Più efficienza senza rinunciare all’intelligenza

L’azienda sottolinea come scegliere un modello non significhi semplicemente puntare su quello più potente disponibile, ogni attività richiede infatti un diverso equilibrio tra velocità, precisione, affidabilità e costi.

In quest’ottica, GPT-5.6 Luna viene presentato come un modello capace di offrire prestazioni paragonabili a quelle dei modelli di fascia alta di circa un anno fa, ma a una frazione del costo e con una velocità nettamente superiore. OpenAI cita anche benchmark interni secondo cui, in alcuni test professionali, Luna supera modelli concorrenti mantenendo un costo per attività drasticamente inferiore.

Questo permette di costruire flussi di lavoro misti: un’azienda potrebbe affidare a GPT-5.6 Sol le fasi di pianificazione e ragionamento più complesse, lasciando poi a GPT-5.6 Luna l’implementazione del codice, la scrittura dei test, l’esecuzione delle verifiche e altre operazioni ripetitive ma comunque di elevata qualità.

Arriva la modalità Fast per GPT-5.6 Sol

Oltre ai nuovi prezzi, OpenAI introduce anche una novità dedicata agli sviluppatori che utilizzano le API. La precedente elaborazione prioritaria viene sostituita dalla nuova modalità Fast, disponibile per GPT-5.6 Sol, secondo quanto dichiarato dall’azienda, questa modalità garantisce velocità fino a 2,5 volte superiori rispetto all’elaborazione standard, mantenendo inalterato il livello di intelligenza del modello.

Il servizio ha un costo pari al doppio della modalità Standard, ma rappresenta una soluzione per tutti quei casi in cui il tempo di risposta è un fattore determinante; inoltre, la transizione sarà completamente trasparente: tutte le richieste API che utilizzavano il precedente sistema prioritario verranno automaticamente indirizzate alla nuova modalità Fast, senza richiedere modifiche al codice.

GPT-5.6 contribuisce anche a migliorare sé stesso

Uno degli aspetti più interessanti condivisi da OpenAI riguarda il modo in cui GPT-5.6 Sol viene già utilizzato internamente per ottimizzare l’infrastruttura dell’azienda.

All’interno di un processo supervisionato dagli ingegneri, il modello ha riscritto e ottimizzato kernel di produzione, progettato ed eseguito centinaia di esperimenti per migliorare la generazione dei token e monitorato le fasi di addestramento intervenendo quando necessario.

Secondo OpenAI, queste ottimizzazioni hanno già portato a una riduzione del 20% dei costi complessivi del modello, mentre l’efficienza nella generazione dei token è aumentata di oltre il 15%. Il risultato è un ciclo di miglioramento continuo, nel quale modelli sempre più avanzati contribuiscono anche a rendere più efficienti le generazioni successive.

Disponibilità e nuovi prezzi delle API

La disponibilità della famiglia GPT-5.6 rimane invariata, Terra e Luna continuano a essere accessibili tramite ChatGPT Work, Codex e API OpenAI; per quanto riguarda ChatGPT Work e Codex, gli utenti Free e Go possono utilizzare GPT-5.6 Terra, mentre gli abbonati Plus, Pro, Business ed Enterprise possono scegliere sia Terra sia Luna.

Dal punto di vista economico, OpenAI ha fissato i nuovi prezzi delle API a 2 dollari per milione di token di input e 12 dollari per milione di token di output per GPT-5.6 Terra. GPT-5.6 Luna scende invece a 0,20 dollari per milione di token di input e 1,20 dollari per milione di token di output, confermandosi il modello più conveniente dell’intera famiglia.

I prezzi di GPT-5.6 Sol non subiscono invece alcuna modifica, mentre le nuove tariffe per Terra e Luna vengono distribuite progressivamente anche sull’infrastruttura AWS.

Con questo aggiornamento OpenAI punta a rendere più conveniente l’adozione dell’intelligenza artificiale nei processi aziendali quotidiani, cercando di spostare l’attenzione non soltanto sulle capacità dei modelli, ma anche sul loro rapporto tra prestazioni, velocità e costo operativo.