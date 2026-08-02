Wi-Fi 7 a meno di metà prezzo? Esatto: Mercusys Halo H37BE (2-pack), uno dei sistemi Mesh più completi della fascia media, crolla a una cifra che non si era mai vista prima. Uno sconto che sfiora il 50% su Amazon rende questo kit un’occasione quasi irripetibile per chi vuole portare lo standard Wi-Fi 7 in casa senza svuotare il portafoglio. Vediamo nel dettaglio perché vale assolutamente la pena.

Segui TuttoTech.net su Google Discover

Halo H37BE: velocità Wi-Fi 7, copertura totale e porte multi-gigabit in un sistema mesh compatto

Mercusys Halo H37BE è un sistema Mesh Dual Band Wi-Fi 7 BE6500 composto da due unità che cooperano per eliminare ogni zona d’ombra in casa, garantendo una copertura omogenea fino a 460 m². Le velocità aggregate raggiungono 5760 Mbps sulla banda 5 GHz e 688 Mbps sulla banda 2.4 GHz, con supporto fino a 200 dispositivi connessi contemporaneamente: numeri impressionanti per un prodotto di questa categoria.

Il cuore tecnologico di questo sistema è lo standard IEEE 802.11be (Wi-Fi 7), che porta con sé una serie di innovazioni decisive:

4K-QAM : aggiorna il modulatore da 1024 a 4096 valori, alzando il throughput teorico fino a 6.5 Gbps

: aggiorna il modulatore da 1024 a 4096 valori, alzando il throughput teorico fino a MLO (Multi-Link Operation) : opera su più bande contemporaneamente per ridurre la latenza e aumentare l’affidabilità della connessione

: opera su più bande contemporaneamente per ridurre la latenza e aumentare l’affidabilità della connessione Multi-RUs, OFDMA e MU-MIMO : ottimizzano l’efficienza spettrale e la gestione di più client in parallelo

: ottimizzano l’efficienza spettrale e la gestione di più client in parallelo Canali da 160 MHz: per un’ampiezza di banda superiore rispetto alle generazioni precedenti

Sul fronte della connettività cablata, ogni unità dispone di 2 porte WAN/LAN da 2.5 Gbps e 1 porta WAN/LAN da 1 Gbps, tutte con rilevamento automatico. Una dotazione pensata per chi ha già una connessione multi-gigabit e vuole collegare via cavo Smart TV, PC da gaming o NAS senza rinunciare alle prestazioni.

Il roaming tra le due unità è gestito dal protocollo 802.11k/v/r, che garantisce passaggi fluidi senza disconnessioni mentre ci si sposta per casa. La sicurezza è affidata a WPA3-SAE, lo standard più recente, abbinato a un SPI Firewall integrato. Non mancano funzioni utili come il Parental Control con profili personalizzati, le reti guest separate per entrambe le bande e la gestione completa tramite app Mercusys (iOS e Android) oppure via interfaccia web.

Prezzo ai minimi storici: -50% su Amazon, disponibilità immediata

L’offerta in corso su Amazon.it è decisamente fuori dall’ordinario. Mercusys Halo H37BE (2-pack) passa da 159,99€ a soli 80,99€, con un risparmio netto di 79€ e uno sconto del 49%, il più basso mai registrato per questo prodotto. Non è un ribasso temporaneo di qualche euro: è un crollo vero, al livello più basso del periodo. Se vuoi scoprire altri sconti nascosti su Amazon, vale la pena dare un’occhiata anche a quella guida.

La disponibilità è immediata con spedizione Amazon Prime, quindi nessuna attesa. L’ASIN di riferimento è B0FKBX7SX3 per il 2-pack. A questa cifra non ci sono praticamente sistemi Mesh Wi-Fi 7 alternativi che offrano lo stesso livello di specifiche, soprattutto con porte 2.5 Gbps incluse in ogni unità. Puoi anche valutare il pagamento a rate su Amazon per rendere l’acquisto ancora più accessibile.

Per non perdere mai offerte Amazon come questa in tempo reale, vale la pena iscriversi al canale PrezziTech, dedicato alle migliori promozioni tech, e a ErroriBomba per intercettare errori di prezzo e sconti clamorosi su qualsiasi categoria di prodotto.