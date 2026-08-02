Wi-Fi 7 a meno di metà prezzo? Esatto: Mercusys Halo H37BE (2-pack), uno dei sistemi Mesh più completi della fascia media, crolla a una cifra che non si era mai vista prima. Uno sconto che sfiora il 50% su Amazon rende questo kit un’occasione quasi irripetibile per chi vuole portare lo standard Wi-Fi 7 in casa senza svuotare il portafoglio. Vediamo nel dettaglio perché vale assolutamente la pena.


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Halo H37BE: velocità Wi-Fi 7, copertura totale e porte multi-gigabit in un sistema mesh compatto

Mercusys Halo H37BE è un sistema Mesh Dual Band Wi-Fi 7 BE6500 composto da due unità che cooperano per eliminare ogni zona d’ombra in casa, garantendo una copertura omogenea fino a 460 m². Le velocità aggregate raggiungono 5760 Mbps sulla banda 5 GHz e 688 Mbps sulla banda 2.4 GHz, con supporto fino a 200 dispositivi connessi contemporaneamente: numeri impressionanti per un prodotto di questa categoria.

Il cuore tecnologico di questo sistema è lo standard IEEE 802.11be (Wi-Fi 7), che porta con sé una serie di innovazioni decisive:

  • 4K-QAM: aggiorna il modulatore da 1024 a 4096 valori, alzando il throughput teorico fino a 6.5 Gbps
  • MLO (Multi-Link Operation): opera su più bande contemporaneamente per ridurre la latenza e aumentare l’affidabilità della connessione
  • Multi-RUs, OFDMA e MU-MIMO: ottimizzano l’efficienza spettrale e la gestione di più client in parallelo
  • Canali da 160 MHz: per un’ampiezza di banda superiore rispetto alle generazioni precedenti

Sul fronte della connettività cablata, ogni unità dispone di 2 porte WAN/LAN da 2.5 Gbps e 1 porta WAN/LAN da 1 Gbps, tutte con rilevamento automatico. Una dotazione pensata per chi ha già una connessione multi-gigabit e vuole collegare via cavo Smart TV, PC da gaming o NAS senza rinunciare alle prestazioni.

Il roaming tra le due unità è gestito dal protocollo 802.11k/v/r, che garantisce passaggi fluidi senza disconnessioni mentre ci si sposta per casa. La sicurezza è affidata a WPA3-SAE, lo standard più recente, abbinato a un SPI Firewall integrato. Non mancano funzioni utili come il Parental Control con profili personalizzati, le reti guest separate per entrambe le bande e la gestione completa tramite app Mercusys (iOS e Android) oppure via interfaccia web.

Prezzo ai minimi storici: -50% su Amazon, disponibilità immediata

L’offerta in corso su Amazon.it è decisamente fuori dall’ordinario. Mercusys Halo H37BE (2-pack) passa da 159,99€ a soli 80,99€, con un risparmio netto di 79€ e uno sconto del 49%, il più basso mai registrato per questo prodotto. Non è un ribasso temporaneo di qualche euro: è un crollo vero, al livello più basso del periodo. Se vuoi scoprire altri sconti nascosti su Amazon, vale la pena dare un’occhiata anche a quella guida.

La disponibilità è immediata con spedizione Amazon Prime, quindi nessuna attesa. L’ASIN di riferimento è B0FKBX7SX3 per il 2-pack. A questa cifra non ci sono praticamente sistemi Mesh Wi-Fi 7 alternativi che offrano lo stesso livello di specifiche, soprattutto con porte 2.5 Gbps incluse in ogni unità. Puoi anche valutare il pagamento a rate su Amazon per rendere l’acquisto ancora più accessibile.

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