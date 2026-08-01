Passare ore seduti senza accusare dolori alla schiena o al collo non è scontato, soprattutto quando la sedia non è all’altezza. Sedia da ufficio Symino risolve il problema con un set completo di funzioni ergonomiche, e in questo momento la si trova su AliExpress con uno sconto del 36%. Difficile trovare a questo prezzo tutto quello che offre: poggiatesta regolabile, supporto lombare, schienale reclinabile fino a 150° e funzione bilanciere rotante. Analizziamo perché vale la pena.

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Sedia da ufficio Symino: ergonomia completa dalla testa alla base

Chi lavora molte ore alla scrivania sa quanto conti avere il giusto supporto in ogni punto della schiena. Sedia da ufficio Symino nasce esattamente con questo obiettivo, mettendo insieme un set di regolazioni e funzionalità che di solito si trovano solo su prodotti di fascia superiore.

Il punto di forza più interessante è sicuramente la funzione bilanciere rotante: consente di oscillare delicatamente all’indietro durante le pause, favorendo il relax muscolare e riducendo la rigidità tipica delle lunghe sessioni di lavoro. È una caratteristica che fa la differenza sul lungo periodo, e non è affatto scontata in questa fascia di prezzo.

Ecco le specifiche tecniche principali:

Poggiatesta regolabile per il supporto ottimale del collo e la riduzione delle tensioni cervicali

per il supporto ottimale del collo e la riduzione delle tensioni cervicali Schienale reclinabile da 90° a 150° per adattarsi alle diverse posture durante la giornata

per adattarsi alle diverse posture durante la giornata Cuscino lombare incluso per mantenere una postura corretta e alleviare il carico sulla zona bassa della schiena

per mantenere una postura corretta e alleviare il carico sulla zona bassa della schiena Braccioli regolabili pensati per ridurre la tensione su spalle e polsi

pensati per ridurre la tensione su spalle e polsi Rotazione a 360° su ruote per massima mobilità in qualsiasi ambiente

su ruote per massima mobilità in qualsiasi ambiente Portata massima di 150 kg , un valore solido per questa categoria

, un valore solido per questa categoria Rivestimento in tessuto traspirante / Alcantara per limitare la sudorazione durante l’uso prolungato

Il rivestimento in Alcantara è probabilmente l’elemento più inaspettato dell’intera proposta: un materiale solitamente associato a prodotti premium, qui disponibile in una sedia entry-level. Il montaggio è rapido, stimato intorno ai 10-15 minuti, con istruzioni chiare incluse nella confezione. Il servizio clienti Symino è disponibile 24 ore su 24 per qualsiasi necessità post-acquisto.

36% di sconto: ecco i numeri dell’offerta su AliExpress

Il prezzo di listino della Sedia da ufficio Symino è di 89€, ma attualmente su AliExpress la si trova a 57€, con un risparmio netto di 32€ e uno sconto del 36%. La spedizione è gratuita.

Per massimizzare il risparmio, è disponibile anche un coupon dedicato: usa il codice ITAFF06 oppure ITSC06 al momento del pagamento con PayPal per ottenere un ulteriore sconto sul totale. Una combinazione che rende questa promozione ancora più conveniente rispetto al già ottimo prezzo base.

L’offerta è disponibile su AliExpress, con spedizione gratuita inclusa. Non ci sono informazioni su una scadenza precisa della promozione, quindi conviene approfittarne senza aspettare troppo. Puoi consultare anche la pagina delle offerte tech per scoprire altre promozioni simili.

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