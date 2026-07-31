Suunto Run era arrivato sul mercato appena a maggio 2025, come sportwatch economico pensato soprattutto per chi si avvicina alla corsa, e lo avevamo trovato valido con un ottimo potenziale, complice qualche imprecisione su GPS e frequenza cardiaca poi in parte corretta con gli aggiornamenti software distribuiti nei mesi successivi.

Ora Suunto Run 2 è appena comparso in un nuovo deposito FCC, con la confezione al dettaglio che conferma il nome e mostra una versione All Black dell’orologio. I documenti rivelano anche un design familiare e GPS a doppia frequenza, anche se Suunto continua a tenere coperte la maggior parte delle specifiche.

Il dispositivo porta il numero di modello interno OW261 ed è descritto come “Outdoor Watch” nella documentazione normativa. Il documento sulla confezione allegato al deposito, però, nomina apertamente il prodotto Suunto Run 2 e mostra la scatola al dettaglio già finita.

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Il design del Suunto Run resta lo stesso

Sembra trattarsi di un successore diretto dell’originale Suunto Run, che aveva debuttato con un display AMOLED da 1,32 pollici, GPS dual-band e memoria per la musica a bordo. È anche un prodotto separato rispetto ai recenti leak su Suunto Race 3 e Race 3 S, il che porta Suunto ad avere almeno tre nuovi sportwatch da qualche parte nella propria pipeline.

Come potete notare dalle immagini, il piccolo render stampato sulla confezione mostra una cassa circolare con il layout familiare di corona e pulsanti sul lato destro. Nulla nell’immagine suggerisce un redesign importante, anche se materiali finali, dimensioni del display e spessore complessivo restano sconosciuti.

Un disegno interno del telaio misura circa 44,5 mm in larghezza e 45,5 mm in altezza. Non sono le dimensioni dell’orologio completo, ma suggeriscono che Run 2 dovrebbe restare nella stessa categoria di taglia da 46 mm del modello attuale, invece di ridursi verso dimensioni più piccolo.

Il layout delle antenne mostra anche Suunto utilizzare sezioni del telaio metallico come parte del sistema wireless; infatti l’antenna satellitare si trova vicino al lato inferiore sinistro dell’orologio, mentre l’antenna Bluetooth e Wi-Fi è posizionata verso l’alto a sinistra. Solo la versione All Black compare in questo deposito, ma questo non significa, ovviamente, che sarà l’unico colore disponibile.

Torna il GPS a doppia frequenza, arriva il Wi-Fi

Le specifiche dell’antenna confermano il supporto a GPS L1 e L5, quindi Run 2 continuerà a offrire il posizionamento a doppia frequenza, già uno dei punti di forza del primo Run. Il deposito non rivela se Suunto stia cambiando il chipset satellitare o migliorando la precisione con un design d’antenna rivisto.

Sono supportati anche Bluetooth Classic e Bluetooth Low Energy. L’attuale Run usa il Bluetooth per la sincronizzazione, la connessione ai sensori e l’accoppiamento diretto delle cuffie, quindi la riproduzione musicale locale dovrebbe restare, anche se i documenti pubblici non confermano capacità di archiviazione né funzioni audio specifiche.

Run 2 guadagna anche il supporto Wi-Fi sia a 2,4 che a 5 GHz, il che è una bella novità rispetto al modello attuale. Il rapporto di test include le modalità 802.11a, b, g, n, ac e ax, anche se l’orologio usa canali da 20 MHz e una singola antenna interna.

Suunto non ha spiegato cosa intenda fare con il Wi-Fi ma ci possiamo aspettare aggiornamenti firmware diretti, trasferimenti musicali più rapidi e sincronizzazione in background sono le possibilità più immediate. Il download di mappe offline è un’altra ipotesi, ma al momento non ci sono prove che Run 2 includa mappe o si avvicini alla serie Race.

L’unità di test usa una batteria interna da 3,8V, ma il deposito non ne rivela capacità o autonomia prevista. Non ci sono segnali di connettività cellulare o NFC nei documenti radio disponibili.

Tempistiche di lancio ancora incerte

La grafica della confezione riporta la data del 14 luglio 2026, mentre la FCC ha approvato il dispositivo nella giornata di ieri, 30 luglio. Specifichiamo anche che una confezione al dettaglio già finita come questa di solito significa che lo sviluppo è oltre lo stadio di prototipo, ma non garantisce comunque che l’annuncio sia questione di poche settimane.

Suunto ha richiesto riservatezza temporanea per manuale utente, foto esterne, foto interne e immagini del setup di test. Questi documenti sono previsti diventare pubblici il 27 gennaio 2027, anche se Suunto può chiedere di rilasciarli prima quando annuncerà l’orologio.

Il primo Suunto Run è arrivato appena poco più di un anno fa, quindi un ricambio immediato configurerebbe un ciclo di prodotto abbastanza breve.

Detto questo, ma siamo nel campo della mera speculazione, un lancio nella seconda parte del 2026 o nei primi mesi del 2027 sembra più plausibile, ma il deposito in sé non fornisce alcuna data di uscita confermata. Insomma, vi terremo aggiornati.

In copertina c’è Suunto Run di prima generazione