Vapore a 180°C, zero detersivi e uno sconto che non si era mai visto prima: Roborock F25 Steam tocca oggi il prezzo più basso da quando è arrivata in Italia, con un’occasione che difficilmente si ripeterà a breve. Chi cercava il momento giusto per portarsi a casa una lavapavimenti cordless davvero completa, capace di aspirare, lavare e igienizzare i pavimenti in una sola passata, lo ha trovato. La percentuale di sconto è da doppia cifra alta, e il risparmio in euro è sostanzioso: i dettagli sono qui sotto.

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Roborock F25 Steam: vapore, aspirazione e autonomia che fanno la differenza

Roborock F25 Steam non è semplicemente una lavapavimenti cordless evoluta: è un concentrato di tecnologie che, messe insieme, cambiano davvero il modo di pulire casa. Il punto di partenza è il sistema VaporFlow, che genera vapore a 180°C direttamente nella testina, con un flusso continuo di 2.200 mg/min e un tempo di riscaldamento di soli 60 secondi. Questo vapore ad alta temperatura scioglie macchie secche, grasso, residui appiccicosi e sporco ostinato su qualsiasi superficie, senza bisogno di prodotti chimici: parquet, piastrelle, laminato e marmo sono tutti pavimenti compatibili, con la garanzia che il vapore non danneggia il legno massello.

A supportare la pulizia a vapore c’è una potenza di aspirazione di 25.000 Pa, con 33 N di pressione verso il basso e un rullo che gira a 450 giri al minuto. Roborock dichiara l’eliminazione di oltre il 99,9999% dei batteri e il 99,9% degli allergeni: numeri che parlano da soli per le famiglie con animali domestici o bambini piccoli.

Il sistema anti-groviglio JawScrapers riduce al minimo l’accumulo di peli sul rullo, mentre il sensore DirTect monitora in tempo reale il livello di sporco per ottimizzare la pulizia. Completano il quadro:

Tecnologia FlatReach 2.0 : il corpo si reclina fino a 180° , con uno spessore di soli 12,5 cm per raggiungere sotto letti e divani

: il corpo si reclina fino a , con uno spessore di soli per raggiungere sotto letti e divani Raggio di sterzata fino a 70° per manovrare con facilità attorno ai mobili

per manovrare con facilità attorno ai mobili Pulizia da bordo a bordo , a meno di 1 mm dalle pareti

, a meno di dalle pareti Serbatoio acqua pulita da 1.000 ml per coprire fino a 660 m² con una sola carica

per coprire fino a con una sola carica Autonomia fino a 80 minuti in modalità ECO

in modalità ECO Base con asciugatura automatica del rullo a 95°C in 5 minuti

Prezzo ai minimi storici: ecco l’offerta su Amazon

Roborock F25 Steam ha un prezzo di listino di 589€, già considerato aggressivo per le tecnologie integrate. Oggi su Amazon la situazione è completamente diversa: il prezzo scende a 319€, con un risparmio netto di 270€ e uno sconto del 46%. È il minimo storico assoluto per questo modello, mai visto da quando è arrivato in Italia. Non c’è un termine preciso comunicato per questa promozione, quindi conviene non aspettare troppo. La colorazione disponibile è Black, spedizione e reso gestiti direttamente da Amazon.

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