70 ore di autonomia, ANC adattivo, Hi-Res Audio e Bluetooth 5.4 con LDAC: difficile trovare tutto questo insieme a un prezzo così basso. Philips TAH8000EWT/00 ha appena toccato il suo punto più conveniente di sempre su Amazon, con uno sconto che vale davvero la pena non lasciarsi sfuggire. Chi è alla ricerca di cuffie over-ear di qualità senza spendere una fortuna troverà qui un’occasione concreta. Analizziamo perché.

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Philips TAH8000EWT/00: 70 ore di autonomia, hi-res audio e ANC adattivo in un solo paio di cuffie

Partiamo dalla caratteristica che più colpisce: 70 ore di riproduzione continua con ANC disattivato, che scendono comunque a 50 ore con la cancellazione attiva del rumore. Sono numeri che lasciano molto indietro la concorrenza nella stessa fascia di prezzo, e che rendono queste cuffie una scelta quasi obbligata per chi viaggia spesso o semplicemente vuole ricaricare il meno possibile.

Il cuore del sistema audio è rappresentato da driver da 40 mm rivestiti in seta, capaci di coprire un range di frequenza tra 20 Hz e 40.000 Hz, con certificazione Hi-Res Audio sia in modalità wireless che cablata via USB-C. Per gli utenti Android, il supporto al codec LDAC di Sony è un punto di forza non trascurabile: permette lo streaming audio ad alta risoluzione senza perdita significativa di qualità. I codec supportati includono anche SBC, AAC e LC3.

La connettività è affidata a Bluetooth 5.4, con multipoint pairing su due dispositivi simultanei e supporto ad Auracast, lo standard emergente per la condivisione audio in ambienti pubblici. La portata dichiarata arriva fino a 10 metri.

Sul fronte della cancellazione del rumore, la tecnologia Adaptive Noise Cancelling Pro si accompagna a un pulsante dedicato per passare rapidamente tra la modalità ANC e la modalità Awareness, utile quando si vuole restare consapevoli dell’ambiente circostante. I 5 microfoni integrati contribuiscono sia alla qualità delle chiamate hands-free che all’efficacia del sistema ANC.

Il design è pieghevole, con una custodia rigida da viaggio inclusa nella confezione, insieme a un cavo audio da 3,5 mm e un cavo di ricarica USB-C. La ricarica completa richiede circa 2 ore, gestita da una batteria litio-ione da 1100 mAh. Completano il quadro la compatibilità con gli assistenti vocali e l’app ufficiale Philips Headphones per la personalizzazione dell’esperienza.

Punti di forza in sintesi:

Autonomia eccezionale: 70h (ANC off) / 50h (ANC on)

70h (ANC off) / 50h (ANC on) Hi-Res Audio certificato + codec LDAC

+ codec LDAC Bluetooth 5.4 con Auracast e multipoint

con Auracast e multipoint Design pieghevole con custodia rigida inclusa

con custodia rigida inclusa 5 microfoni per ANC e chiamate

Prezzo ai minimi: ecco i numeri dell’offerta Amazon

Il prezzo attuale di 79,99€ rappresenta il livello più basso mai registrato per Philips TAH8000EWT/00 su Amazon. Rispetto al prezzo di listino di 99,99€, il risparmio è di 20€, pari a uno sconto del 20%. Un taglio netto che porta queste cuffie in una fascia di prezzo dove l’offerta qualitativa si fa molto più scarsa. Per non perdere le migliori offerte su cuffie e wearable, conviene tenersi aggiornati sulle promozioni più interessanti del momento.

L’offerta è disponibile su Amazon.it, con spedizione gestita dalla piattaforma. Il prezzo potrebbe variare o tornare al valore precedente in qualsiasi momento, quindi conviene non aspettare troppo.

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