Mentre la Francia ha approvato il divieto di utilizzo dei social per i minori di 15 anni, la Commissione europea continua a monitorare le attività delle grandi piattaforme per verificare il livello delle tutele per i minori. Dopo aver attenzionato i metodi di verifica dell’età che TikTok sta introducendo in Europa e dopo aver reso nota l’intenzione di vietare l’accesso ai social ai minori di 13 anni, la Commissione europea torna a occuparsi di TikTok, questa volta per la gestione della privacy degli account appartenenti proprio ai minorenni.

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Le accuse della Commissione europea

Il 24 luglio la Commissione europea ha inviato a TikTok le proprie conclusioni preliminari, sostenendo che le impostazioni predefinite degli account dei minori non rispetterebbero gli standard di sicurezza richiesti dal Digital Services Act. La questione principale riguarda la possibilità, per gli utenti tra i 13 e i 15 anni, di rendere pubblico il proprio account con troppa facilità, mentre gli account degli utenti tra i 16 e i 17 anni resterebbero visibili a chiunque, comprese le persone che non hanno un profilo TikTok. A questo si aggiunge il funzionamento del feed For You, che secondo la Commissione europea permetterebbe una maggiore promozione dei contenuti pubblicati dai minorenni verso un pubblico più ampio.

Un portavoce della Commissione europea ha dichiarato che i contenuti dei minori non dovrebbero mai essere visibili a estranei, aggiungendo che le impostazioni predefinite pensate per i più giovani non sono un mero esercizio di forma, ma devono risultare effettivamente protettive. Un’esposizione di questo tipo è per Bruxelles pericolosa perché potrebbe aumentare il rischio di contatti indesiderati, episodi di cyberbullismo e comportamenti predatori nei confronti dei minori.

Le richieste e le possibili conseguenze

La Commissione europea ha quindi chiesto a TikTok di modificare le impostazioni predefinite degli account dei minori, rendendone la visibilità limitata ai soli utenti accettati dal minore stesso. Parallelamente la richiesta prevede che la piattaforma escluda i contenuti pubblicati dai minorenni dal sistema di raccomandazione del feed principale. TikTok avrà la possibilità di esaminare il fascicolo e di rispondere alle contestazioni prima che la procedura giunga a una conclusione definitiva. Le conclusioni attuali, infatti, restano preliminari e non pregiudicano l’esito finale dell’indagine. Qualora venissero confermate, TikTok rischierebbe una multa fino al 6% del proprio fatturato globale annuo, la soglia massima prevista dal Digital Services Act per i casi di non conformità.

Ricordiamo che non si tratta del primo procedimento aperto nei confronti della piattaforma di ByteDance, che è già oggetto di altre due indagini formali da parte della Commissione europea. Una di queste è relativa al presunto design additivo basato su scroll infinito, autoplay e notifiche push (similmente a quanto imputato anche a Meta per il design di Facebook e Instagram), l’altra sull’accesso ai dati da parte dei ricercatori. Un terzo procedimento, relativo alla trasparenza pubblicitaria, si è invece già concluso a dicembre dell’anno scorso con l’azienda che si è impegnata a garantire una maggiore trasparenza sulle pratiche pubblicitarie rivolte agli utenti europei, anche se i dettagli specifici di questi impegni non sono stati resi pubblici.

Resta però da capire quanto lo strumento della sanzione pecuniaria, per quanto elevato, sia realmente in grado di modificare il comportamento di piattaforme delle dimensioni di TikTok. Il 6% del fatturato è una cifra potenzialmente enorme, ma nelle strategie delle big tech spesso è preferibile pagare una multa (potendolo fare più o meno agevolmente) che decidere di modificare impostazioni e configurazioni che, c’è anche questo aspetto, in alcuni casi rischiano di snaturare l’identità (e, quindi, il successo) di queste piattaforme social.