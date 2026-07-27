A poco più di un anno dal lancio della Band 10, HONOR sta per lanciare sul mercato di casa la nuova generazione della propria smartband, chiamata HONOR Band 11, declinata su due modelli sin dal lancio e caratterizzata da “colori vivaci per un look dinamico ed elegante”.

Il modello “base” si configura come naturale evoluzione del modello 2025; quello Pro si colloca un gradino più in alto, proponendo specifiche esclusive che finora non venivano proposte dalle smartband del produttore cinese. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

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La serie HONOR Band 11 si avvicina al debutto

Tramite un post su Weibo, HONOR ha recentemente “anticipato” il lancio delle nuove smartband HONOR Band 11 e Band 11 Pro, descritte come “il compagno inseparabile del tuo polso“.

Tra le due, la variante Pro è quella che si configura come alternativa più interessante: NFC e addirittura GPS (anche se in una versione a sua volta dedicata), oltre a un’autonomia dichiarata di 26 giorni (contro i 14 giorni del modello precedente) e un maggior numero di funzioni saranno tra le sue peculiarità. In aggiunta, HONOR Band 11 Pro avrà un design “leggero” e sarà l’ideale per dormire, allenarsi e spostarsi.

Abbiamo veramente poche informazioni, invece, sul modello base che dovrebbe sostanzialmente ricalcare il modello di precedente generazione. Dalle immagini, disponibili ad esempio sul portale cinese di HONOR, possiamo notare una watch face che ricorda quella che caratterizzava gli Apple Watch di qualche anno fa.

Resta da capire se solo la watch face richiami gli smartwatch della Mela morsicata o se vi siano alcuni richiami anche nelle funzionalità. Per quanto concerne l’interazione, non dovrebbero esserci pulsanti fisici: l’unica possibilità di interazione rimane il tocco sul display.

Immagini di HONOR Band 11

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Immagini di HONOR Band 11 Pro

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Disponibilità e prezzi delle nuove smartband HONOR

Sebbene le pagine dei due prodotti siano già disponibili sullo store ufficiale di HONOR e sugli altri portali dei canali di vendita del produttore cinese per il mercato di casa, non abbiamo ancora indicazioni ufficiali su disponibilità e prezzi della serie HONOR Band 11.

I due modelli, entrambi previsti al lancio in tre colorazioni (nero, lavanda e argento per il modello base, nero, beige e verde per il modello Pro) risultano però già pre-ordinabili.

Considerando che questo è stato una sorta di teaser al lancio, è lecito attendersi ulteriori informazioni a breve direttamente da HONOR. Per contesto, segnaliamo che la Band 10 costava 249 yuan (circa 32 euro) in versione standard e 299 yuan (circa 39 euro) in versione NFC. I prezzi delle Band 11 dovrebbero ragionevolmente essere superiori.