Un monitor da 27″ con pannello IPS, 144Hz e design senza cornice sotto i 100€ è già una proposta interessante. Quando ci si trova davanti al prezzo più basso mai registrato, la questione si fa ancora più seria. MSI PRO MP273WA E14A è sceso a una cifra che raramente si vede in questa categoria, con uno sconto che supera il 25% rispetto al prezzo di listino. Vediamo cosa si nasconde dietro questo monitor bianco dal design curato e dalle specifiche sorprendenti per la fascia di prezzo.

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MSI PRO MP273WA E14A: 27 pollici di fluidità senza cornice

MSI PRO MP273WA E14A porta su un pannello IPS da 27″ una combinazione di specifiche che in questa fascia di prezzo non è affatto scontata. La risoluzione Full HD 1920×1080, abbinata a una frequenza di aggiornamento di 144Hz e un tempo di risposta di 1ms MPRT, garantisce una resa visiva fluida sia durante il lavoro che in sessioni di gaming. La tecnologia AMD FreeSync / Adaptive-Sync elimina tearing e stuttering, rendendo l’esperienza ancora più piacevole.

Dal punto di vista della qualità cromatica, il pannello copre il 102% dello spazio colore sRGB (CIE 1976) con 16,7 milioni di colori e un contrasto statico di 1500:1, cifre che posizionano questo monitor ben oltre la media della sua categoria. Il supporto HDR Ready aggiunge un ulteriore livello di profondità visiva.

Tra le caratteristiche che lo rendono davvero particolare spicca la funzione MSI Power Link con HDMI CEC: chi utilizza un mini-PC della serie MSI Cubi può accendere l’intero sistema direttamente dal tasto del monitor, un dettaglio che in un setup desktop compatto fa una differenza reale. La compatibilità con il mount VESA 100x100mm permette inoltre di nascondere il mini-PC dietro allo schermo per una scrivania completamente ordinata.

Il design frameless su tutti e quattro i lati lo rende perfetto per configurazioni multi-monitor, mentre la base compatta integra uno slot porta-accessori utilizzabile come supporto per smartphone o stilo. Non mancano gli altoparlanti integrati da 3W x2, sufficienti per chiamate e contenuti multimediali senza dover ricorrere a speaker esterni.

Sul fronte connettività, il monitor dispone di:

HDMI 2.0 (FHD@144Hz)

(FHD@144Hz) DisplayPort 1.2a

D-Sub (VGA) per compatibilità con sistemi più datati

per compatibilità con sistemi più datati Uscita jack per cuffie

Le tecnologie Eye Care (EyesErgo) con certificazione TÜV Rheinland includono Anti-Flicker, Less Blue Light e Anti-Glare, pensate per ridurre l’affaticamento visivo nelle sessioni prolungate. Completano il pacchetto il software esclusivo MSI Display Kit per la gestione delle impostazioni colore e la possibilità di aggiornare il firmware direttamente tramite connettore DisplayPort.

Prezzo ai minimi: ecco i numeri dell’offerta

MSI PRO MP273WA E14A è disponibile su Amazon al prezzo di 99€, contro un prezzo originale di 132,99€. Significa un risparmio concreto di 34€ con uno sconto del 25%, ma la cosa più rilevante è che si tratta del prezzo più basso mai registrato per questo monitor sul mercato italiano. La variante in offerta è quella in colorazione bianca, venduta e spedito da Amazon con garanzia di 2 anni. Se sei alla ricerca delle migliori offerte su monitor e computer, questa è sicuramente una delle proposte più interessanti del momento. Per approfondire invece le differenze tra le risoluzioni disponibili oggi, puoi consultare il nostro articolo su Full HD e 4K. Se vuoi scoprire i migliori monitor disponibili oggi, abbiamo una guida dedicata aggiornata. Infine, per orientarti tra le promozioni tech più vantaggiose, dai un’occhiata alle offerte Amazon selezionate dalla nostra redazione.

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