Nel mese di maggio, Garmin ha presentato ufficialmente due nuovi sportwatch dedicati ai runner: parliamo di Garmin Forerunner 70 e Forerunner 170, dispositivi che si pongono alla base della gamma (che vede nel Forerunner 970 la punta di diamante).

Spesso ci troviamo a parlare del fatto che l’azienda elvetico-statunitense svolga un ottimo lavoro per quanto concerne la distribuzione di aggiornamenti, sia in forma stabile che in beta, per i propri smartwatch e sportwatch: oggi vi raccontiamo del primo (e corposo) aggiornamento che hanno ricevuto i due Forerunner più recenti. Scopriamo tutti i dettagli.

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Primo aggiornamento per Garmin Forerunner 70 e Forerunner 170

Come anticipato in apertura, nell’ultimo periodo Garmin ha rilasciato il primo aggiornamento software per i due sportwatch più recenti della gamma dedicata ai runner, ovvero Garmin Forerunner 70 e Forerunner 170, che hanno ricevuto la versione 9.17 del software.

Il changelog ufficiale (qui per Forerunner 70, qui per Forerunner 170), che riportiamo integralmente di seguito, racconta di alcune novità (inclusa la possibilità di attivare la modalità silenziosa tramite una scorciatoia) ma soprattutto della risoluzione di una miriade di bug, un’ottima notizia per coloro che hanno puntato su questi dispositivi sin da subito.

Changelog – versione 9.17 Aggiunge il supporto per una modalità silenziosa, accessibile rapidamente tramite il ciclo di controllo o una scorciatoia da tastiera.

Consente l’accesso al menu di configurazione della tastiera scorrendo verso l’alto dalla parte inferiore della pagina.

Migliora la reattività all’avvio del timer.

Risolve un problema che poteva causare il riavvio del dispositivo durante la registrazione di un’attività.

Risolve un problema che poteva causare il riavvio del dispositivo durante la visualizzazione del report serale.

Risolve un problema che poteva causare il riavvio del dispositivo durante l’aggiunta di app tramite Garmin Connect Mobile.

Risolve un problema che poteva causare un errore durante il caricamento di un file di attività su Garmin Connect.

Risolve un problema che poteva impedire la visualizzazione di una gara imminente sul dispositivo.

Risolve un problema di sincronizzazione dei record personali di forza con Garmin Connect.

Risolve un problema che poteva causare la riproduzione fuori tempo dei toni del conto alla rovescia del timer di riposo durante gli allenamenti di forza.

Risolve un problema che poteva causare l’avanzamento delle fasi attive degli allenamenti di nuoto in piscina senza interazione.

Risolve il problema della vibrazione durante l’invio dell’ora di allenamento durante gli allenamenti di nuoto.

Impedisce il rilevamento automatico del percorso durante le attività di trail running.

Risolve un problema che poteva causare la mancata risposta dei dispositivi con molti file di attività salvati.

Risolve il problema del mancato aggiornamento dei campi dati relativi all’alba e al tramonto sul quadrante dell’orologio.

Risolve un problema che poteva impedire di accettare una chiamata in arrivo sull’orologio.

Risolve un problema per cui la barra di avanzamento del monitoraggio dell’attrezzatura visualizzata dopo un’attività non includeva l’attività appena completata.

Risolve il problema della stima della batteria quando si cambia la modalità di risparmio energetico per le attività.

Risolve il problema del mancato aggiornamento dell’app Meteo all’apertura dell’app.

Risolve altri bug minori.

Aggiorna le traduzioni. Modifiche per il solo per Garmin Forerunner 70: Risolve un problema per cui l’autenticazione tramite codice di accesso poteva non riuscire. Modifiche per il solo Garmin Forerunner 170: Risolve un problema che poteva causare la mancata risposta, a volte, dei dispositivi con molti file di attività salvati.

Come aggiornare smartwatch e sportwatch Garmin

Per aggiornare gli smartwatch e gli sportwatch dell’azienda elvetico-statunitese, basta seguire le istruzioni indicate nelle relative notifiche dell’aggiornamento dall’app Garmin Connect o dallo smartwatch stesso. Nel caso in cui non abbiate ancora ricevuto nulla, scenario possibile considerando che il roll out di questi aggiornamenti è graduale, è possibile: