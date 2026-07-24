Lefant porta al debutto in queste ore una novità per la pulizia smart della casa: si tratta del robot aspirapolvere e lavapavimenti Lefant M210 Omni, un modello snello e compatto dotato di mocio a rullo, funzionalità avanzate e piccolo prezzo di vendita con offerta lancio. Scopriamo insieme tutte le caratteristiche e come approfittare della generosa promozione.

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Al debutto Lefant M210 Omni, il nuovo robot compatto con rullo

Lefant M210 Omni è un robot aspirapolvere e lavapavimenti dal design ultra-slim, con un corpo che misura 85 x 280 mm: è pensato per passare senza problemi sotto i mobili bassi, compresi letti e divani, per una pulizia completa anche nei punti più complicati della casa. Il robot è dotato di un esclusivo sistema di pulizia con acqua pulita con un ciclo in quattro fasi, tra getto d’acqua, lavaggio, rimozione dello sporco tramite raschiatura e recupero dell’acqua sporca.

Per fare ciò sfrutta un rullo lavapavimenti da 20 cm che ruota a 240 giri al minuti ed esercita una pressione costante sul pavimento di 15 N, così da rimuovere senza difficoltà le macchie più ostinate, tra cui caffè, salsa di soia, succo di frutta, latte e ketchup. Per l’aspirazione, il robot mette a disposizione fino a 20.000 Pa, una potenza adatta a rimuovere efficacemente polvere, detriti ed eventuali peli di animali domestici, anche dai tappeti. L’esclusivo canale di aspirazione senza spazzole impedisce ai peli di attorcigliarsi intorno ai componenti, eliminando la necessità di sostituire i materiali di consumo e mantenendo prestazioni di aspirazione costanti.

Lefant M210 Omni utilizza doppie spazzole laterali per una maggiore efficienza nella raccolta dei detriti e una migliore copertura dei bordi, e può contare su un contenitore per la polvere da 800 ml, sufficiente per arrivare fino a due settimane di pulizia senza manutenzione. Nessuna necessità di sacchetti per la polvere usa e getta, riducendo ulteriormente gli interventi manuali.

Il robot propone inoltre una base di ricarica multifunzione dotata di un serbatoio per l’acqua pulita da 2,4 litri e di un serbatoio per l’acqua sporca da 1,5 litri. Quando torna alla base, M210 Omni si rifornisce automaticamente di altra acqua pulita e svuota quella sporca, risciacquando il rullo ed eventualmente asciugandolo quando terminato il lavoro.

Per il movimento e l’evitamento degli ostacoli, a bordo sono presenti sensori PSD con un ampio raggio di rilevamento e senza zone cieche. In più, è presente una tecnologia di rilevamento delle collisioni a 360 gradi brevettata a livello globale (Freemove), con algoritmi che offrono una protezione completa contro inceppamenti e blocchi. Niente intrappolamento di detriti e accumulo di sporco grazie al telaio senza giunture, che elimina i paraurti mobili.

Qualche numero di Lefant M210 Omni: dimensioni robot: 280 x 280 x 85 mm

dimensioni base: 347 x 320 x 340 mm

potenza massima di aspirazione: 20.000 Pa

autonomia fino a 130 minuti, con batteria da 3200 mAh

capacità: contenitore per la polvere: 800 ml serbatoio acqua pulita (base): 2,4 l serbatoio acqua sporca (base): 1,5 l



Il nuovo robot Lefant è compatibile con i comandi vocali di Google Assistant e Amazon Alexa, e offre un’applicazione completa per impostare eventuali zone vietate e personalizzare le pulizie, tra quantità di acqua, passaggi, pianificazioni, creazione e personalizzazione della mappa e così via.

L’offerta di lancio del nuovo robot Lefant

Lefant M210 Omni è disponibile in offerta lancio fino alle 23:59 del 6 agosto 2026 (salvo esaurimento scorte) al prezzo di 279,99 euro: potete approfittarne seguendo il link qui in basso verso Amazon. Fino alla mezzanotte del 6 agosto potete inoltre utilizzare il codice MGA5CCK4 per raggiungere il prezzo di 229,59 euro, con un risparmio decisamente importante sul prezzo di listino (799,99 euro).

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