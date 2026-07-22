Dopo mesi di indiscrezioni, test e sviluppo, WhatsApp sembra essere pronta a compiere uno degli aggiornamenti più importanti della sua storia recente. La piattaforma di messaggistica di Meta ha infatti iniziato a promuovere ufficialmente i nomi utente direttamente sulle pagine dell’app presenti sul Google Play Store e Apple App Store, definendoli un vero e proprio aggiornamento importante. Si tratta di un segnale piuttosto significativo, che lascia intendere come il rilascio su larga scala possa essere ormai molto vicino.

La novità era già stata avvistata di recente da alcuni utenti che avevano avuto accesso anticipato alla funzione, ma questa è la prima volta che WhatsApp sceglie di pubblicizzarla direttamente negli store ufficiali, riservando uno spazio che solitamente viene utilizzato soltanto per le funzionalità considerate più rilevanti.

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WhatsApp porta i nomi utente sotto i riflettori

Aprendo la pagina di WhatsApp sul Google Play Store o sull’App Store è ora possibile visualizzare un banner dedicato ai nomi utente. Il messaggio cambia leggermente tra Android e iOS, ma il contesto resta lo stesso: presto sarà possibile iniziare nuove conversazioni senza dover condividere il proprio numero di telefono.

Su App Store il banner parla di un’esperienza di messaggistica più privata grazie ai nomi utente, mentre sul Play Store l’accento viene posto sulla possibilità di inviare messaggi a nuovi contatti mantenendo riservato il proprio numero; in entrambi i casi WhatsApp invita gli utilizzatori a prenotare il nome utente desiderato in vista del rilascio completo della funzione.

È una strategia comunicativa piuttosto insolita per l’app di Meta, che raramente utilizza questo tipo di visibilità per promuovere singole novità, proprio per questo motivo il nuovo banner viene interpretato come un forte indizio dell’imminente espansione della funzionalità.

L’introduzione dei nomi utente rappresenta uno dei cambiamenti più importanti mai apportati all’identità di WhatsApp, fin dalla sua nascita infatti, il servizio ha sempre basato ogni conversazione sul numero di telefono, rendendolo un elemento indispensabile per entrare in contatto con altre persone.

Con il nuovo sistema sarà possibile invece comunicare con utenti e aziende semplicemente attraverso un nome utente univoco, senza la necessità di condividere il proprio recapito telefonico. Si tratta di una novità che migliora sensibilmente la privacy, soprattutto quando si entra in contatto con persone sconosciute, venditori, attività commerciali o gruppi di interesse.

L’obbiettivo di WhatsApp sembra essere quello di rendere l’app più flessibile e moderna, avvicinandola ad altre piattaforme di messaggistica che già da tempo utilizzano identificativi personalizzati invece del numero di telefono come principale metodo di contatto.

Sebbene la funzionalità sia ormai ufficiale, la distribuzione continua ad avvenire gradualmente, alcuni utenti hanno già completato la fase di prenotazione e possono utilizzare normalmente il proprio nome utente, mentre altri visualizzano ancora l’opzione per riservarlo in attesa dell’attivazione definitiva.

Secondo quanto comunicato da WhatsApp, il rollout interessa progressivamente sia Android che iOS e non rappresenta ancora un lancio globale; l’azienda continua infatti ad abilitare la funzione a piccoli gruppi di utenti, probabilmente per monitorarne il funzionamento prima della distribuzione definitiva.

Proprio il banner comparso sugli store lascia però pensare che questa fase di test sia ormai alle battute finali, difficilmente WhatsApp avrebbe deciso di promuovere la novità a tutti gli utenti se il rilascio su larga scala fosse ancora lontano.

Per gli utenti che hanno già ricevuto la funzionalità è possibile accedere alla sezione dedicata seguendo il percorso Impostazioni -> Account -> Nome utente, da qui si può scegliere un identificativo univoco che, una volta confermato, permetterà di essere contattati senza mostrare il numero di telefono.

Prenotare il nome utente il prima possibile potrebbe rivelarsi una scelta conveniente, soprattutto per chi desidera assicurarsi un nickname semplice o facilmente riconoscibile prima che venga scelto da altri utenti.

Chi invece non vede ancora l’opzione non deve preoccuparsi, la funzione continua a essere distribuita progressivamente e WhatsApp provvederà ad abilitarla automaticamente attraverso un futuro aggiornamento lato server. Al momento non è stata comunicata una data precisa per il completamento del rollout, ma tutti gli indizi raccolti nelle ultime settimane suggeriscono che l’attesa potrebbe ormai essere agli sgoccioli.