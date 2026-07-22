Samsung ha appena annunciato ufficialmente i nuovi smartwatch Samsung Galaxy Watch Ultra2 e Galaxy Watch9, protagonisti all’evento Galaxy Unpacked assieme ai nuovi smartphone pieghevoli. Entrambi i dispositivi presentano miglioramenti sul fronte dell’hardware rispetto ai modelli di precedente generazione, a partire dall’adozione di un nuovo SoC più potente ed efficiente.

Questo cambio di piattaforma, accompagnato dall’integrazione di batterie più capienti e di display più luminosi, apre le porte all’elaborazione dei dati biometrici tramite intelligenza artificiale, sfruttando i sensori integrati per offrire agli utenti un’analisi più dettagliata dello stato di salute e del benessere fisico. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

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Samsung ha presentato la nuova gamma di Galaxy Watch

Come anticipato in apertura, Samsung ha ufficializzato i nuovi Samsung Galaxy Watch Ultra2 e Galaxy Watch9, smartwatch che confermano l’approccio di Samsung verso il monitoraggio preventivo della salute.

L’obiettivo dichiarato è quello di utilizzare i dispositivi indossabili per raccogliere continuamente dati e fornire avvisi tempestivi e indicazioni utili per gli utenti. A presentare questa visione dell’azienda è stato il CEO, nonché presidente e capo della divisione Device eXperience di Samsung, TM Roh:

“In Samsung ci impegniamo ad aiutare le persone a vivere meglio. Il nostro obiettivo è rendere il passaggio da un approccio reattivo alla cura a uno proattivo il più semplice possibile. Integrando i dispositivi di uso quotidiano con la nostra scala globale, stiamo costruendo un’esperienza di salute profondamente connessa. I nuovi Galaxy Watch Ultra2 e Galaxy Watch9 rappresentano un importante passo avanti nella visione di Samsung per la salute. Grazie al monitoraggio continuo dei dati relativi allo stato di salute direttamente dal polso, questi nuovi smartwatch si configurano come un compagno attento per il benessere, trasformando i parametri vitali rilevati ogni giorno in informazioni utili e indicazioni concrete, con la possibilità di fornire avvisi tempestivi”.

Elaborazione IA e nuove funzioni

Il sistema, la cui interfaccia utente corrisponde alla One UI 9 Watch su base Wear OS 7, ruota attorno al sensore BioActive, incaricato di raccogliere i dati dell’utente per sottoporli agli algoritmi di intelligenza artificiale, supportati grazie al SoC Snapdragon Wear Elite di Qualcomm.

Con i due smartwatch, debuttano nuove funzioni dedicate alla salute, sviluppate con istituzioni mediche e università, accessibili tramite l’app Samsung Health. Esse sono:

Apnea notturna – offre informazioni più approfondite sulle interruzioni della respirazione durante il sonno.

– offre informazioni più approfondite sulle interruzioni della respirazione durante il sonno. Parametri vitali – monitora proattivamente il valore di riferimento dello stato di salute dell’utente durante il sonno, indicando eventuali deviazioni rispetto alla normalità.

– monitora proattivamente il valore di riferimento dello stato di salute dell’utente durante il sonno, indicando eventuali deviazioni rispetto alla normalità. Punteggio benessere cardiaco – valuta il benessere cardiovascolare tramite un punteggio intuitivo e offre consigli personalizzati sullo stile di vita.

– valuta il benessere cardiovascolare tramite un punteggio intuitivo e offre consigli personalizzati sullo stile di vita. Carico cardiaco giornaliero – fornisce indicazioni personalizzate su volume dell’attività fisica e tempi di recupero per ottimizzare l’allenamento.

– fornisce indicazioni personalizzate su volume dell’attività fisica e tempi di recupero per ottimizzare l’allenamento. Indice di fitness – valuta la forma fisica e offre obiettivi personalizzati per migliorare le prestazioni.

– valuta la forma fisica e offre obiettivi personalizzati per migliorare le prestazioni. Udito – protezione della salute dell’udito nel lungo periodo; invia avvisi in presenza di livelli di rumore potenzialmente dannosi; fornisce report dettagliati.

Nuove collezioni di cinturini e Samsung Care+

I nuovi smartwatch di casa Samsung debuttano sul mercato accompagnati da una collezione tutta nuova di cinturini: per Samsung Galaxy Watch Ultra2 sono disponibili il Marine Band (in silicone), il PeakForm Band (ibrido) e il Trail Band (in tessuto); per Samsung Galaxy Watch9, invece, è possibile scegliere tra lo Sports Band (il più sottile), il Misty Band (in silicone, bicolore) e il Fabric Band (in tessuto, adatto per l’utilizzo notturno).

Samsung ha poi messo in campo il piano di assistenza Samsung Care+ che offre copertura per danni accidentali, oltre a un’estensione di garanzia. Il servizio può essere gestito dagli utenti direttamente dal proprio smartphone della gamma Galaxy aggiornato alla One UI 9 (quindi inizialmente solo i pieghevoli) all’interno di un menù dedicato (che funge da via di accesso per avviare la diagnostica o richiedere una riparazione).

Samsung Galaxy Watch Ultra2

Esauriti i discorsi “in comune” all’intera gamma, passiamo all’analisi dei singoli modelli e partiamo da Samsung Galaxy Watch Ultra2, lo smartwatch più potente e avanzato mai realizzato da Samsung.

Si tratta di un prodotto dedicato agli amanti delle avventure outdoor più estreme e a coloro che cercano le prestazioni senza compromessi: vanta una robusta cassa in titanio resistente agli urti (certificata MIL-STD-810H) e un display da 1,52 pollici che può spingersi fino a 5.000 nit di luminosità di picco per la visibilità perfetta anche sotto alla luce diretta del sole.

Nonostante l’integrazione di un display leggermente più ampio e di una batteria da 800 mAh (il 35% più capiente di quella del modello precedente), lo smartwatch risulta più sottile del 12% rispetto al modello precedente grazie a una riprogettazione dell’architettura interna.

Samsung Galaxy Watch Ultra2 introduce funzioni avanzate per l’attività sportiva: la modalità Trail Running analizza nel dettaglio il dislivello, l’avanzamento della salita e l’impatto del terreno, aiutando gli utenti a gestire il ritmo e prevenire gli infortuni; la funzione Avviso alimentazione stima la perdita di liquidi (in base al peso corporeo) e fornisce indicazioni su quando e quanto idratarsi.

Eccellente anche il supporto alle attività subacquee. Forte delle certificazioni 10 ATM, IP69K e EN13319, lo smartwatch può rilevare automaticamente la profondità, la durata dell’immersione e la temperatura dell’acqua appena l’utente si immerge.

Entro la fine dell’anno, sullo smartwatch debutterà l’app Diving, sviluppata in collaborazione con Mares, che integrerà anche il monitoraggio delle velocità di risalita/discesa, oltre alle informazioni sui limiti di sicurezza delle immersioni.

Specifiche tecniche dello smartwatch

Di seguito riportiamo le specifiche tecniche del nuovo Samsung Galaxy Watch Ultra2

Dimensioni: 47,1 x 47,4 x 10,7 mm

x x Peso: 61,5 grammi

Certificazioni: 10 ATM + IP69K , MIL-STD-810H , EN13319 (profondimetro)

+ , , (profondimetro) Materiali: vetro zaffiro (fronte), titanio (cassa), vetro ceramico (retro)

(fronte), (cassa), (retro) Display: Super AMOLED da 1,52 pollici (498 x 498 pixel) Full Color Always On Display Luminosità: 5.000 nit (picco)

da (498 x 498 pixel) SoC: Qualcomm Snapdragon Wear Elite (3 nm)

(3 nm) Memorie: 2 GB (RAM) + 64 GB (spazio di archiviazione)

(RAM) + (spazio di archiviazione) Reti mobili e connettività: LTE (eSIM), Wi-Fi (dual-band), Bluetooth 6.0 , NFC , GPS (dual-band)

(eSIM), (dual-band), , , (dual-band) Sensori: accelerometro , barometro , giroscopio , geomagnetico , luminosità , sensore BioActive (sensore ottico Bio-signal + segnale elettrico cardiaco + analisi di impedenza bioelettrica), sensore di temperatura

, , , , , sensore (sensore ottico Bio-signal + segnale elettrico cardiaco + analisi di impedenza bioelettrica), Batteria: 800 mAh , ricarica wireless rapida (WPC)

, ricarica wireless rapida (WPC) Sistema operativo: O ne UI 9 Watch su base Wear OS 7 Compatibilità: Android 13 (o versioni successive)

su base

Per conoscere tutte le specifiche tecniche di Samsung Galaxy Watch Ultra2, vi rimandiamo alla sua scheda tecnica completa.

Immagini dello smartwatch

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Samsung Galaxy Watch9

Qualche gradino più in basso, come evoluzione diretta del Galaxy Watch8 dello scorso anno, si colloca il nuovo Samsung Galaxy Watch9, disponibile ancora una volta nelle due varianti da 40 o 44 mm.

Questo smartwatch, che è stato concepito come il compagno ideale per il benessere quotidiano e per coloro che desiderano sviluppare abitudini più sane, mantiene la leggera e iconica cassa in alluminio con silhouette “cushion” ma presenta un design ottimizzato (anche nei cinturini) per migliorare la vestibilità e il comfort nell’utilizzo continuativo.

Al netto del nuovo SoC che dovrebbe garantire una maggiore efficienza, la principale novità hardware rispetto al modello 2025 sta nella batteria che, soprattutto nella versione da 40 mm, raggiunge i 390 mAh (+65 mAh); nella versione da 44 mm è invece da 445 mAh (+10 mAh).

Specifiche tecniche dello smartwatch

Di seguito riportiamo le specifiche tecniche del nuovo Samsung Galaxy Watch9

Dimensioni: 40,4 x 42,7 x 8,6 mm (40 mm) 43,7 x 46 x 8,6 mm (44 mm)

Peso: 31,5 grammi (40 mm) o 34 grammi (44 mm)

(40 mm) o (44 mm) Certificazioni: 5 ATM + IP68 , MIL-STD-810H

+ , Materiali: vetro zaffiro (fronte), alluminio (cassa)

(fronte), (cassa) Display: Super AMOLED con Full Color Always On Display , 3.000 nit (picco) 1,34″ con risoluzione 438 x 438 pixel (40 mm) 1,47″ con risoluzione 480 x 480 pixel (44 mm)

con , (picco) SoC: Qualcomm Snapdragon Wear Elite (3 nm)

(3 nm) Memorie: 2 GB (RAM) + 32 GB (spazio di archiviazione)

(RAM) + (spazio di archiviazione) Reti mobili e connettività: LTE (eSIM), Wi-Fi (dual-band), Bluetooth 6.0 , NFC , GPS (dual-band)

(eSIM), (dual-band), , , (dual-band) Sensori: accelerometro , barometro , giroscopio , geomagnetico , luminosità , sensore BioActive (sensore ottico Bio-signal + segnale elettrico cardiaco + analisi di impedenza bioelettrica), sensore di temperatura

, , , , , sensore (sensore ottico Bio-signal + segnale elettrico cardiaco + analisi di impedenza bioelettrica), Batteria: 390 mAh (40 mm) o 445 mAh (44 mm)

(40 mm) o (44 mm) Ricarica: wireless a 10 W (WPC)

(WPC) Sistema operativo: O ne UI 9 Watch su base Wear OS 7 Compatibilità: Android 13 (o versioni successive)

su base

Per conoscere tutte le specifiche tecniche di Samsung Galaxy Watch9, vi rimandiamo alla sua scheda tecnica completa.

Immagini dello smartwatch (versione da 40 mm)

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Immagini dello smartwatch (versione da 44 mm)

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Disponibilità e prezzi

I nuovi Samsung Galaxy Watch Ultra2 e Galaxy Watch9 sono già disponibile al pre-ordine in Italia, con le vendite effettive che avranno inizio il 7 agosto 2026. Con l’acquisto dei due smartwatch sono inclusi periodi di prova gratuita per Strava (60 giorni) e iFit (2 mesi).

Rispetto alla generazione precedente, il colosso sudcoreano ha aumentato i prezzi con un aumento di 30 euro per tutte le varianti di Watch9 e un aumento di 50 euro per Ultra2. Ecco il listino prezzi per il mercato italiano:

Samsung Galaxy Watch9 (40 mm) – colorazioni Graphite e Cream Versione BT al prezzo di 409 euro Versione BT+LTE al prezzo di 459 euro

– colorazioni Graphite e Cream Samsung Galaxy Watch9 (44 mm) – colorazioni Graphite e Silver Versione BT al prezzo di 439 euro Versione BT+LTE al prezzo di 489 euro

– colorazioni Graphite e Silver Samsung Galaxy Watch Ultra2 (47 mm, BT+LTE) – colorazioni Titanium Gray e Titanium Silver – al prezzo di 749 euro

Link all’acquisto – Amazon: Pre-ordina Samsung Galaxy Watch9

Pre-ordina Samsung Galaxy Watch Ultra2 Fino al 6 agosto 2026 c’è un coupon sconto da 50 euro disponibile nella pagina dei prodotti.