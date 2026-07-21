Roborock annuncia il lancio in Italia di un nuovo prodotto per la pulizia della casa: si tratta di Roborock F25 Steam, una nuova lavapavimenti senza fili per umido e secco progettata per combinare la forza igienizzante del vapore ad alta temperatura con una maneggevolezza di alto livello. Scopriamola insieme.

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Roborock F25 Steam rivoluziona la pulizia a vapore con la sua maneggevolezza

Il cuore di Roborock F25 Steam è costituito dalla tecnologia VaporFlow, in grado di erogare vapore continuo ad alta temperatura (fino a 180°C): in questo modo lo sporco più ostinato (compresa la cera e le macchie d’olio) si ammorbidiscono e si sciolgono all’istante, senza l’utilizzo di additivi chimici. E niente lunghe attese: l’attivazione del vapore richiede appena 60 secondi.

Roborock F25 Steam

La nuova lavapavimenti è stata progettata per risultare maneggevole in qualsiasi situazione: consente di muoversi senza sforzo all’interno dello spazio domestico, anche grazie alla fluidità garantita dal baricentro ribassato, che massimizza la stabilità e rende il prodotto particolarmente leggero da maneggiare. Roborock offre un design completamente reclinabile a 180° grazie alla tecnologia FlatReach 2.0: il corpo macchina può distendersi in orizzontale senza perdite di aspirazione, così da poter scivolare senza problemi sotto mobili bassi, letti e divani (il profilo è di 12,5 cm).

L’agilità viene garantita anche grazie allo speciale snodo che offre un raggio di sterzata a 70°, e il design della spazzola assicura una pulizia da bordo a bordo a una distanza inferiore a 1 mm dalle pareti. Inoltre, F25 Steam può contare sull’innovativo sistema di illuminazione con luce blu integrato sulla testina, che proietta una luce radente sul pavimento e rivela la polvere più fine e le particelle nascoste.

Roborock F25 Steam

La manutenzione ordinaria viene ridotta al minimo grazie alla tecnologia JawScrapers e alla particolare struttura anti-groviglio. A disposizione speciali lame a forma di denti di squalo (da cui il nome) che rimuovono peli e capelli dal rullo durante il funzionamento, garantendo un tasso di aggrovigliamento dello 0% e azzerando la necessità di interventi manuali. La vaschetta dell’acqua sporca è dotata di un modulo di separazione solidi-liquidi staccabile, così da prevenire ostruzioni e da facilitare lo smaltimento.

Roborock F25 Steam promette un’autonomia fino a 80 minuti in modalità ECO, che consente di coprire un’area fino a 660 metri quadrati senza ulteriori ricariche. Per velocizzare le operazioni di pulizia, integra una capiente vaschetta dell’acqua pulita da 1000 ml e un erogatore automatico di detergente pensato per dosare in modo intelligente la soluzione. L’efficienza viene ottimizzata dal sensore DirTect, che rileva automaticamente il livello di sporco e regola la potenza di aspirazione (si arriva fino a 25.000 Pa) e il flusso di acqua necessari.

Per tenere tutto sotto controllo sono disponibili l’apposito schermo integrato e la barra luminosa reattiva: consentono di monitorare tutte le informazioni operative, compresi lo stato di avanzamento della pulizia e la preparazione del vapore.

Roborock F25 Steam arriva in Italia e unisce la forza del vapore all'agilità 1
Roborock F25 Steam arriva in Italia e unisce la forza del vapore all'agilità 2
Roborock F25 Steam arriva in Italia e unisce la forza del vapore all'agilità 3

Prezzo e uscita della nuova lavapavimenti Roborock

Roborock F25 Steam è disponibile all’acquisto in Italia a partire da oggi stesso: potete trovarla su Amazon e sullo shop online ufficiale di Roborock al prezzo consigliato di 589 euro. Fino al 9 agosto è attiva un’offerta di lancio che consente di portarla a casa a 459 euro, con uno sconto di 130 euro.

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