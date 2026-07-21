109€ per un monitor IPS WQHD da 27″ con 100 Hz? MSI PRO MP275Q tocca uno dei prezzi più bassi mai visti su Amazon, con uno sconto che supera il 45% rispetto al prezzo di listino. Chi lavora molte ore al PC e cerca qualità display senza compromessi ha un’occasione concreta davanti.

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MSI PRO MP275Q: quando 27″ WQHD e 100 Hz si incontrano per la produttività

MSI PRO MP275Q porta sul mercato una combinazione difficile da trovare in questa fascia di prezzo: un pannello IPS da 27 pollici con risoluzione WQHD (2560 x 1440), refresh rate di 100 Hz e tempo di risposta di 1ms (MPRT). Significa più spazio visivo per lavorare su più finestre contemporaneamente, con una fluidità che si apprezza non solo nel lavoro quotidiano ma anche durante sessioni di video o editing leggero.

Il pannello IPS garantisce angoli di visione di 178° in orizzontale e verticale, colori fedeli e un contrasto di 1300:1 con copertura 100% sRGB (10 bit, oltre 1 miliardo di colori). La superficie anti-glare riduce i riflessi ambientali, dettaglio tutt’altro che secondario per chi trascorre molte ore davanti allo schermo.

Tra le caratteristiche che rendono MSI PRO MP275Q particolarmente interessante spicca la tecnologia EyesErgo con certificazione TÜV Rheinland Eye Comfort, che include:

Less Blue Light tramite filtro software, senza sacrificare la resa cromatica

tramite filtro software, senza sacrificare la resa cromatica Anti-Flicker per eliminare il fastidioso sfarfallio

per eliminare il fastidioso sfarfallio Eye-Q Check nel menu OSD per autovalutare la salute visiva

Sul fronte connettività sono presenti HDMI 2.0b e DisplayPort 1.2a, oltre a un jack per cuffie e due altoparlanti integrati da 2W ciascuno, sufficienti per videochiamate e contenuti multimediali senza ricorrere a speaker esterni. Il supporto Adaptive-Sync (FreeSync) aggiunge un ulteriore livello di fluidità visiva.

Il design è compatto, con cornice sottile narrow bezel e base con slot per penna stilo o smartphone. L’assemblaggio è tool-free, con clip per la gestione dei cavi incluso. Il montaggio VESA 100×100 mm e il blocco Kensington completano un profilo che punta tutto sulla praticità. La regolazione si limita al tilt da -5° a +20°, che rimane l’unica concessione rispetto a modelli con stand più articolati. Per altri monitor che potrebbero fare al caso tuo, puoi consultare la nostra sezione dedicata, così come le offerte computer e monitor aggiornate. Questo prodotto è anche un esempio di quanto il marchio MSI sappia offrire in termini di qualità costruttiva.

Prezzo ai minimi: i numeri dell’offerta Amazon

Questo è il momento giusto per portarsi a casa MSI PRO MP275Q. Su Amazon il prezzo è sceso in modo significativo rispetto alle rilevazioni abituali, che su Trovaprezzi.it oscillano tra i 167€ e i 276€ a seconda del rivenditore.

Prezzo di listino : 199€

: 199€ Prezzo in offerta : 109€

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: immediata su Amazon con consegna express Prime Valutazione: 4,6/5 stelle su oltre 1.271 recensioni verificate

Un monitor con queste specifiche a questo prezzo non capita spesso: la combinazione di pannello IPS WQHD, frequenza a 100 Hz e tecnologie eye care certificate difficilmente si trova sotto i 130€ anche nei periodi promozionali più aggressivi. Se sei abituato a fare acquisti su Amazon e vuoi approfittare al massimo degli sconti Amazon, o vuoi capire come sfruttare gli sconti nascosti su Amazon, trovi tutto nelle nostre guide dedicate.

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