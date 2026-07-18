Garmin Venu 4 da 41mm tocca un prezzo che in pochi si aspettavano così presto: siamo ai minimi storici per questo smartwatch premium, con uno sconto che supera abbondantemente il 29% rispetto al prezzo di lancio. La colorazione Beige & Lunar Gold è tra le più ricercate, e vederla scendere così tanto su Amazon è una di quelle occasioni che non capita spesso. Ecco tutti i dettagli.


Acquista Garmin Venu 4 41mm su Amazon a 389€ invece di 549,99€

Segui TuttoTech.net su Google Discover

Pubblicità-14%Apple iPhone 17, 256 GB
Amazon
Apple iPhone 17, 256 GB
839€979€
Vai all'offerta

Garmin Venu 4 41mm: quando design premium incontra tecnologia da atleta serio

Con Garmin Venu 4 da 41mm, il brand di Kansas City ha deciso di non lasciare nulla al caso. La cassa è interamente in acciaio inossidabile con ghiera in acciaio inossidabile e vetro Corning Gorilla Glass, un upgrade netto rispetto al polimero del Venu 3 che si percepisce subito al polso. La colorazione Lunar Gold/Beige aggiunge un carattere elegante che lo rende adatto sia in palestra che in ufficio.

Il display AMOLED touchscreen da 1,2 pollici con risoluzione 390 x 390 pixel è decisamente più luminoso rispetto al predecessore: la leggibilità sotto la luce solare diretta non è più un problema. L’autonomia arriva fino a 10 giorni in modalità smartwatch standard, oppure fino a 25 giorni in modalità risparmio energetico.

Tra le novità più rilevanti dell’intera serie Venu spicca il GPS Multi-band GNSS con tecnologia SatIQ, compatibile con GPS, GLONASS e Galileo, che garantisce un tracking outdoor preciso anche in contesti urbani o boscosi. Una novità assoluta per la linea è la torcia LED integrata con modalità bianca e rossa, pensata per attività all’alba, al tramonto o in notturna.

Le specifiche tecniche principali:

  • Display: AMOLED 1,2″ touchscreen, 390 x 390 px
  • GPS: Multi-band GNSS (SatIQ), autonomia GPS continua fino a 12 ore
  • Sensori: Elevate Gen 5, SpO2, ECG, temperatura cutanea, altimetro barometrico
  • Torcia LED integrata bianca e rossa
  • Speaker e microfono per chiamate dirette e comandi vocali
  • Garmin Pay e musica offline (Spotify, Amazon Music, Deezer)
  • 80+ profili sportivi con Training Readiness, triathlon, sessioni multisport
  • Resistenza all’acqua: 5 ATM
  • Peso: 42g
  • Cinturino QuickFit intercambiabile senza attrezzi

La piattaforma Garmin OS unificata 2025, condivisa con Fenix 8 e Forerunner 970, porta sul Venu 4 tutti gli strumenti avanzati di gestione del carico e recupero che prima erano riservati agli smartwatch da performance pura. Un dettaglio che da solo giustifica l’acquisto per chi si allena con regolarità.

Minimo storico su Amazon: i numeri dell’offerta

Su Amazon.it Garmin Venu 4 41mm nella colorazione Beige & Lunar Gold è disponibile a 389€, rispetto al prezzo di lancio ufficiale di 549,99€. Si tratta di un risparmio di oltre 160€ e di uno sconto superiore al 29%, ma soprattutto di un prezzo che non si era mai visto prima su questo modello. Per confronto, i prezzi rilevati su altri store italiani si attestano intorno ai 454-459€, il che rende questa promozione Amazon ancora più interessante.

La disponibilità potrebbe non durare a lungo: le offerte wearable ai minimi storici su prodotti Garmin tendono a esaurirsi rapidamente, specialmente su colorazioni di punta come questa.

Acquista Garmin Venu 4 41mm su Amazon a 389€ invece di 549,99€

Per non perdere offerte come questa in tempo reale, iscrivetevi al canale PrezziTech, dove pubblichiamo ogni giorno le migliori promozioni sulla tecnologia. Se invece siete a caccia di errori di prezzo e sconti clamorosi su qualsiasi categoria di prodotto, ErroriBomba è il canale che fa per voi.

⭐️ Le offerte del giorno ➡️
-7%
DREAME X60 Pro Ultra Complete, 42.000Pa
Amazon
DREAME X60 Pro Ultra Complete, 42.000Pa
1.399€1.499€
Vai all'offerta-30%
Motorola Moto Tag 2
Amazon
Motorola Moto Tag 2
28€39,90€
Vai all'offerta-34%
roborock Qrevo S Pro
Amazon
roborock Qrevo S Pro
389,99€589,99€
Vai all'offerta-14%
Apple iPhone 17, 256 GB
Amazon
Apple iPhone 17, 256 GB
839€979€
Vai all'offerta-70%
CORSAIR Platform:4 – 120 cm x 76 cm
Amazon
CORSAIR Platform:4 – 120 cm x 76 cm
314,99€1.049,90€
Vai all'offerta-13%
iPhone 17 Pro Max, 256 GB
Amazon
iPhone 17 Pro Max, 256 GB
1.299€1.489€
Vai all'offerta-18%
Hisense 55A8DQ, TV OLED, 55''
Amazon
Hisense 55A8DQ, TV OLED, 55''
572€699€
Vai all'offertaScopri tutte le offerte