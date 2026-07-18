Garmin Venu 4 da 41mm tocca un prezzo che in pochi si aspettavano così presto: siamo ai minimi storici per questo smartwatch premium, con uno sconto che supera abbondantemente il 29% rispetto al prezzo di lancio. La colorazione Beige & Lunar Gold è tra le più ricercate, e vederla scendere così tanto su Amazon è una di quelle occasioni che non capita spesso. Ecco tutti i dettagli.

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Garmin Venu 4 41mm: quando design premium incontra tecnologia da atleta serio

Con Garmin Venu 4 da 41mm, il brand di Kansas City ha deciso di non lasciare nulla al caso. La cassa è interamente in acciaio inossidabile con ghiera in acciaio inossidabile e vetro Corning Gorilla Glass, un upgrade netto rispetto al polimero del Venu 3 che si percepisce subito al polso. La colorazione Lunar Gold/Beige aggiunge un carattere elegante che lo rende adatto sia in palestra che in ufficio.

Il display AMOLED touchscreen da 1,2 pollici con risoluzione 390 x 390 pixel è decisamente più luminoso rispetto al predecessore: la leggibilità sotto la luce solare diretta non è più un problema. L’autonomia arriva fino a 10 giorni in modalità smartwatch standard, oppure fino a 25 giorni in modalità risparmio energetico.

Tra le novità più rilevanti dell’intera serie Venu spicca il GPS Multi-band GNSS con tecnologia SatIQ, compatibile con GPS, GLONASS e Galileo, che garantisce un tracking outdoor preciso anche in contesti urbani o boscosi. Una novità assoluta per la linea è la torcia LED integrata con modalità bianca e rossa, pensata per attività all’alba, al tramonto o in notturna.

Le specifiche tecniche principali:

Display: AMOLED 1,2″ touchscreen, 390 x 390 px

AMOLED 1,2″ touchscreen, 390 x 390 px GPS: Multi-band GNSS (SatIQ), autonomia GPS continua fino a 12 ore

Multi-band GNSS (SatIQ), autonomia GPS continua fino a Sensori: Elevate Gen 5, SpO2, ECG , temperatura cutanea, altimetro barometrico

Elevate Gen 5, SpO2, , temperatura cutanea, altimetro barometrico Torcia LED integrata bianca e rossa

integrata bianca e rossa Speaker e microfono per chiamate dirette e comandi vocali

per chiamate dirette e comandi vocali Garmin Pay e musica offline (Spotify, Amazon Music, Deezer)

e musica offline (Spotify, Amazon Music, Deezer) 80+ profili sportivi con Training Readiness, triathlon, sessioni multisport

con Training Readiness, triathlon, sessioni multisport Resistenza all’acqua: 5 ATM

5 ATM Peso: 42g

42g Cinturino QuickFit intercambiabile senza attrezzi

La piattaforma Garmin OS unificata 2025, condivisa con Fenix 8 e Forerunner 970, porta sul Venu 4 tutti gli strumenti avanzati di gestione del carico e recupero che prima erano riservati agli smartwatch da performance pura. Un dettaglio che da solo giustifica l’acquisto per chi si allena con regolarità.

Minimo storico su Amazon: i numeri dell’offerta

Su Amazon.it Garmin Venu 4 41mm nella colorazione Beige & Lunar Gold è disponibile a 389€, rispetto al prezzo di lancio ufficiale di 549,99€. Si tratta di un risparmio di oltre 160€ e di uno sconto superiore al 29%, ma soprattutto di un prezzo che non si era mai visto prima su questo modello. Per confronto, i prezzi rilevati su altri store italiani si attestano intorno ai 454-459€, il che rende questa promozione Amazon ancora più interessante.

La disponibilità potrebbe non durare a lungo: le offerte wearable ai minimi storici su prodotti Garmin tendono a esaurirsi rapidamente, specialmente su colorazioni di punta come questa.

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