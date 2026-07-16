Logitech MX Anywhere 3S ai minimi storici? Sembra proprio di sì. Questo mouse compatto della linea MX di Logitech, pensato per chi non scende a compromessi nemmeno in mobilità, tocca oggi su Amazon un prezzo che non si era mai visto prima, con uno sconto che supera abbondantemente il 47% rispetto al listino ufficiale. Chi lavora spesso fuori dalla scrivania o semplicemente cerca prestazioni da mouse desktop in formato tascabile sa già di cosa si tratta. Gli altri stanno per scoprirlo.

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Logitech MX Anywhere 3S: precisione, silenzio e autonomia in un mouse da taschino

Non capita spesso di trovare in un mouse compatto tutto quello che normalmente si pretende da un top di gamma da scrivania. Logitech MX Anywhere 3S riesce nell’impresa, e lo fa senza rinunciare a nessun dettaglio che conti davvero.

Il cuore del dispositivo è il sensore ottico Darkfield da 8.000 DPI, capace di tracciare con precisione su qualsiasi superficie, incluso il vetro con spessore minimo di 4 mm. Tramite il software Logi Options+ è possibile regolare la risoluzione tra 200 e 8.000 DPI, adattandola al display in uso, che sia un monitor 4K o uno schermo portatile.

La rotella di scorrimento MagSpeed è probabilmente la caratteristica che più stupisce chi la prova per la prima volta: elettromagnetica, silenziosa, con due modalità (scatto per scatto e iperveloce), capace di scorrere 1.000 righe al secondo. Logitech dichiara il 90% di velocità in più e l’87% di precisione in più rispetto a un mouse standard della stessa casa.

I clic silenziosi (tecnologia Quiet Click) eliminano quasi completamente il rumore, mantenendo però un feedback tattile preciso, una combinazione rara che lo rende ideale in open space, videochiamate o sessioni serali.

Tra le altre specifiche da tenere a mente:

6 pulsanti programmabili tramite Logi Options+, con personalizzazioni per singola applicazione

tramite Logi Options+, con personalizzazioni per singola applicazione Connessione a 3 dispositivi simultaneamente via Bluetooth Low Energy o ricevitore Logi Bolt (non incluso in confezione)

via Bluetooth Low Energy o ricevitore (non incluso in confezione) Funzione Flow per copiare e incollare testi, immagini e file tra computer diversi con un unico mouse

per copiare e incollare testi, immagini e file tra computer diversi con un unico mouse Batteria Li-Po da 500 mAh : fino a 70 giorni di autonomia, con ricarica rapida che offre 3 ore di utilizzo con soli 60 secondi di ricarica via USB-C

: fino a di autonomia, con ricarica rapida che offre via Peso di soli 99 g e dimensioni 100,5 x 65 x 34,4 mm

e dimensioni 78% di plastica riciclata post-consumo nella versione Grafite

Compatibile con Windows, macOS, Linux, Chrome OS, iPadOS e Android, si tratta di un mouse progettato per adattarsi a flussi di lavoro ibridi e multidispositivo senza mai fare sentire la propria mancanza. Se stai cercando il modello giusto, dai un’occhiata anche alla nostra guida ai migliori mouse.

Prezzo ai minimi: ecco quanto si risparmia su Amazon

Difficile ricordare un’occasione simile su Logitech MX Anywhere 3S. Il prezzo di listino ufficiale è fissato a 103,99€, ma oggi su Amazon.it scende a 54,14€: significa un risparmio netto di quasi 50€, con una percentuale di sconto che sfiora il 48%. Vale la pena curiosare anche tra le offerte computer su Amazon per scoprire altre promozioni simili.

Si tratta del minimo storico rilevato per questo prodotto, confermato anche dai comparatori di prezzo come Idealo e Trovaprezzi, dove il valore più basso registrato fino a poco tempo fa si attestava comunque intorno ai 54,90€. Il prezzo attuale è persino inferiore.

La disponibilità è immediata con consegna Prime. In confezione è incluso il cavo di ricarica da USB-A a USB-C, mentre il ricevitore Logi Bolt USB non è compreso e va acquistato separatamente se non si vuole usare il Bluetooth nativo.

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