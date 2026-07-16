Appassionati di retrogaming di tutto il mondo, questa è probabilmente la vostra occasione. Recentemente è stata infatti lanciata 64BITDOCK, una base di supporto per Nintendo Switch 2 che assomiglia, in tutto e per tutto, al Nintendo 64, la celebre console della compagnia giapponese lanciata a metà degli anni ’90, rivale storica della prima PlayStation e non solo: scopriamone insieme tutti i dettagli.

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64BITDOCK: la dock station retro di Nintendo Switch 2

Curve dolci, un design senz’altro futuristico per l’epoca e quant’altro che possa ricordare gli anni ’90: sembrano questi gli ingredienti alla base della nuova dock station per Nintendo Switch 2, fortemente ispirata al look di Nintendo 64, la console su cui vennero lanciati capolavori videoludici intramontabili del calibro di Super Mario 64, The Legend of Zelda: Ocarina of Time, 007: Goldeneye e tanti altri ancora. Una base di ricarica che prende le distanze da quelle che abbiamo visto fino ad oggi, data la disposizione della nuova console Nintendo in orizzontale. La compatibilità è abbastanza ampia: oltre a Nintendo Switch 2, è infatti possibile inserire al suo interno i modelli precedenti come Nintendo Switch, Nintendo Switch Lite e perfino Nintendo Switch OLED.

Per chi volesse, alla stazione di ricarica si accompagna anche una “cartuccia” del Nintendo 64, capace di ospitare al suo interno un massimo di 6 cartucce per Nintendo Switch 2, alla stregua di un vero e proprio “effetto matrioska” in salsa retrogaming, utile per trasportarle comodamente ovunque si desideri senza portarsi appresso l’ingombro delle custodie in plastica. Per quanto piacevole da vedere, però, si tratta solamente di un orpello estetico: la base, realizzata in plastica, non include ingressi di qualsiasi tipo (HDMI o USB che dir si voglia) e non permette infatti di ricaricare le rispettive console, ma costituisce un semplice supporto d’appoggio.

La nuova dock station è disponibile in due colorazioni, rispettivamente grigio chiaro e antracite, in base alle preferenze personali dei singoli giocatori. Per chi fosse eventualmente interessato all’acquisto, la nuova stazione di ricarica 64BITDOCK è disponibile sul portale Etsy, venduta direttamente dalla compagnia produttrice, ad un costo di partenza di circa 89 dollari: nel caso in cui si voglia acquistare il bundle che comprende anche la “cartuccia” porta giochi, il prezzo sale a 103 dollari, con spedizioni in tutto il mondo fissate a 6,99 dollari.