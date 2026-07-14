Chi è cresciuto guardando le avventure di un’improbabile spugna gialla che vive in un ananas sotto il mare troverà oggi un motivo in più per tornare bambino, almeno per qualche ora davanti al tavolo dei mattoncini. Il Gruppo LEGO ha svelato oggi, 14 luglio 2026, il set LEGO Icons SpongeBob, Bikini Bottom, il primo set della linea dedicato interamente a SpongeBob e pensato esplicitamente per un pubblico adulto. L’annuncio arriva in un giorno scelto non a caso: coincide con il primo SpongeBob Day e con il compleanno della celebre serie animata, che quest’anno intrattiene il pubblico da oltre 25 anni.

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Realizzato in collaborazione con Paramount Products & Experiences, il set ricrea i luoghi più riconoscibili di Bikini Bottom in un’unica ambientazione corale. C’è naturalmente la casa-ananas di SpongeBob, completa di soggiorno e camera da letto, pensata per concedersi una pausa a base di Krabby Patty. Accanto, la casa di Squiddi Tentacolo, ispirata all’estetica dell’Isola di Pasqua e curata nei minimi dettagli negli spazi abitativi interni, e la roccia di Patrick, celebre per il proprio stile minimalista quanto ricca di sorprese nascoste sotto la superficie. A completare la scena, una vivace ricostruzione del Campo delle Meduse, che restituisce l’atmosfera solare e leggermente surreale tipica del mondo sottomarino della serie.

Dietro ogni facciata, il set nasconde un vero e proprio tesoro di dettagli e citazioni per i fan più attenti. Tra i richiami più giocosi ai momenti classici della serie figurano la leggendaria barca-mobile, il clarinetto di Squiddi Tentacolo, pronto per un ennesimo tentativo di sfondare in campo musicale, e un piccolo ritratto dedicato a Gary la Lumaca. Proprio Gary, insieme a Scarabocchio, viene ricostruito interamente con i mattoncini, mentre SpongeBob, Patrick e Squiddi Tentacolo prendono forma come Minifigure, pronti a popolare la scena.

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Anche un piccolo omaggio in formato BrickHeadz

Accanto al set principale, LEGO lancia anche LEGO BrickHeadz, personaggio di SpongeBob (40858), una versione più compatta e stilizzata del celebre personaggio, pensata per un pubblico più ampio a partire dai 10 anni. Con appena 72 pezzi, il set permette di ricreare SpongeBob nel caratteristico stile squadrato tipico della linea BrickHeadz, completo della sua iconica rete da pesca per acchiappare meduse, uno degli accessori più identificativi del personaggio fin dalle prime stagioni della serie.

Prezzo e disponibilità

Il set LEGO Icons SpongeBob, Bikini Bottom (11386), da 1.794 pezzi e con dimensioni che superano i 24 cm di altezza, 54 cm di lunghezza e 13 cm di larghezza, sarà disponibile per il preordine da oggi, 14 luglio 2026, con acquisto effettivo a partire dal 1° settembre 2026, al prezzo di 209,99€. Il set è indicato per un pubblico dai 18 anni in su ed è acquistabile sul sito ufficiale LEGO o presso i LEGO Store fisici.

Il set LEGO BrickHeadz, personaggio di SpongeBob (40858) segue le stesse tempistiche, preordinabile da oggi e acquistabile dal 1° settembre 2026, al prezzo consigliato di 12,99€, disponibile sul sito ufficiale LEGO dedicato alla linea BrickHeadz o nei negozi fisici del marchio.