Spigen Essential Qi2.2 25W 2-in-1+C non è mai sceso così in basso. Parliamo di uno dei caricatori wireless più completi della linea Essential di Spigen, capace di alimentare contemporaneamente smartphone, auricolari e un terzo dispositivo via cavo, il tutto con lo standard Qi2.2 più recente. Il prezzo attuale su Amazon rappresenta il punto più basso mai registrato per questo prodotto, con un risparmio che difficilmente si vedeva in precedenza. Analizziamo tutto nel dettaglio.

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Spigen Essential Qi2.2: velocità, magneti forti e tre dispositivi in ricarica simultanea

Spigen Essential Qi2.2 25W 2-in-1+C è una stazione di ricarica wireless compatta che adotta lo standard Qi2.2, il più avanzato attualmente disponibile sul mercato per la ricarica induttiva. Questo si traduce in una potenza massima di 25W per gli smartphone compatibili come iPhone 17, iPhone 16 e Google Pixel 10 Pro XL, mentre iPhone 12-15 e la restante gamma Pixel 10 beneficiano comunque di una ricarica veloce a 15W. Le cuffie wireless come AirPods, Galaxy Buds e Pixel Buds vengono caricate fino a 5W sul pad dedicato.

Il vero punto di forza del modello “+C” è la porta USB-C aggiuntiva da 5W, che consente di collegare via cavo un terzo dispositivo, ad esempio il cavo di ricarica dell’Apple Watch, senza occupare uno slot fisico dedicato. Una soluzione elegante per chi vuole eliminare il disordine sulla scrivania o sul comodino.

Le principali specifiche tecniche in sintesi:

Standard di ricarica: Qi2.2

Qi2.2 Potenza massima smartphone: 25W (9V/3A, 12V/3A, 15V/3A)

25W (9V/3A, 12V/3A, 15V/3A) Potenza pad auricolari: 5W

5W Porta USB-C aggiuntiva: 5W

5W Dimensioni da chiuso: 78,2 × 60,2 × 30 mm

78,2 × 60,2 × 30 mm Peso: 143 g

143 g Cavo USB-C da 1,5 m incluso

Il design è pieghevole e regolabile, con un meccanismo a slitta che garantisce stabilità anche con smartphone di grandi dimensioni. I magneti ad alta resistenza assicurano un aggancio MagSafe preciso sia in modalità ritratto che orizzontale, mantenendo il dispositivo nella posizione ottimale per la massima efficienza di ricarica.

La tecnologia Smart AirBoost ottimizza automaticamente la potenza erogata a ciascun dispositivo connesso, mentre le protezioni integrate contro sovratemperatura, sovraccarica e oggetti estranei (FOD detection) garantiscono sicurezza e longevità della batteria nel lungo periodo.

Da tenere presente: l’adattatore di alimentazione da 45W o superiore non è incluso e dovrà essere acquistato separatamente per sfruttare appieno la ricarica rapida. Anche il cavo per Apple Watch è escluso dalla confezione.

Prezzo ai minimi: oltre la metà di sconto su Amazon

Su Amazon.it, venduto direttamente da Spigen EU con spedizione gestita da Amazon, Spigen Essential Qi2.2 25W 2-in-1+C è disponibile a soli 23€, rispetto al prezzo originale di 51,99€. Il risparmio è di quasi 29€, pari a uno sconto di circa il 56%: un’occasione che non si era mai presentata a questo livello di prezzo. Chi stava aspettando il momento giusto per portarsi a casa una stazione di ricarica Qi2.2 completa e compatta, difficilmente troverà condizioni migliori.

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