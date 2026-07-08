52% di sconto sul listino ufficiale e un prezzo che, diciamocelo, non si era mai visto prima su Roborock H60: siamo ai minimi storici per questo aspirapolvere senza fili che ha fatto parlare di sé fin dalla presentazione all’IFA 2025 di Berlino. Chi aspettava il momento giusto per portarsi a casa una scopa elettrica con 27.000 Pa di aspirazione, tubo flessibile a 90° e LED rilevatore di polvere, probabilmente lo ha trovato. Analizziamo perché.

Segui TuttoTech.net su Google Discover

Roborock H60: potenza, flessibilità e tecnologia in 1,7 kg

Quello che colpisce subito di Roborock H60 è la combinazione tra prestazioni da fascia alta e un formato sorprendentemente compatto. Con soli 1,7 kg di peso, non affatica il polso nemmeno durante sessioni di pulizia prolungate, eppure nasconde una forza di aspirazione da 27.000 Pa, certificata a 115 AW da TÜV Rheinland, un dato concreto e verificabile che va ben oltre le dichiarazioni di marketing.

Il vero elemento distintivo rispetto alla concorrenza diretta è il tubo flessibile a 90°, capace di abbassarsi fino a 5,6 cm da terra: sotto al divano, sotto al letto, sotto ai mobili bassi, senza doversi piegare. Una soluzione ergonomica che nella pratica quotidiana fa una differenza enorme.

La spazzola anti-groviglio “Shark Tooth” con setole in gomma a design polimerizzato si adatta automaticamente alle diverse superfici, pavimenti duri o tappeti, ed è pensata in modo specifico per chi convive con animali domestici. Peli e capelli non si arrotolandono sul rullo, risolvendo uno dei problemi più comuni di questo tipo di prodotto.

Per chi pulisce in ambienti con poca luce o con molti mobili, il LED grandangolo a 140° rivela la polvere sottile normalmente invisibile a occhio nudo, vicino ai battiscopa o nelle zone d’ombra sotto i mobili.

Sul fronte della filtrazione, il sistema a 5 stadi con 9 cicloni HEPA trattiene il 99,95% delle particelle con dimensioni superiori a 0,3 micron. I filtri sono tutti lavabili, il che evita il costo di ricambi frequenti. Il contenitore da 0,5 L è rimovibile e svuotabile in pochi secondi.

Le tre modalità operative (ECO, MED e MAX) permettono di calibrare il bilanciamento tra potenza e durata, con un’autonomia dichiarata fino a 60 minuti in ECO. La batteria è rimovibile, quindi si può ricaricare separatamente o acquistarne una di riserva per estendere il tempo di lavoro senza interruzioni.

Ecco un riepilogo rapido delle specifiche principali:

Aspirazione: 27.000 Pa / 115 AW (cert. TÜV Rheinland)

27.000 Pa / 115 AW (cert. TÜV Rheinland) Autonomia: fino a 60 minuti

fino a 60 minuti Tubo flessibile: 90°, altezza minima 5,6 cm

90°, altezza minima 5,6 cm LED rilevamento polvere: grandangolo 140°

grandangolo 140° Filtrazione: 5 stadi HEPA + 9 cicloni, 99,95% efficienza

5 stadi HEPA + 9 cicloni, 99,95% efficienza Peso: 1,7 kg

1,7 kg Batteria: rimovibile e ricaricabile separatamente

rimovibile e ricaricabile separatamente Modalità: ECO / MED / MAX

Minimo storico: i numeri di un’offerta difficile da ignorare

Su Amazon.it, Roborock H60 è sceso a 99€, rispetto a un prezzo di listino ufficiale di 299€: si tratta di uno sconto del 52%, pari a un risparmio netto di 200€ sull’acquisto. Non è un ribasso temporaneo da pochi euro, è un prezzo che non aveva mai raggiunto questi livelli da quando il prodotto è arrivato in Italia a ottobre 2025 con un prezzo di lancio di 209€. Se siete alla ricerca delle migliori offerte Amazon, questa è senza dubbio una da non perdere; potete anche consultare la nostra pagina dedicata alle offerte per altri sconti selezionati.

La disponibilità su Amazon è immediata, con spedizione Prime per chi è abbonato. Come sempre su questo tipo di offerte, il prezzo potrebbe variare o il prodotto esaurirsi, quindi conviene verificare la disponibilità aggiornata prima di procedere.

Per ricevere in tempo reale offerte come questa su aspirapolveri e tutta la tecnologia, iscrivetevi al canale PrezziTech: ogni giorno le migliori promozioni selezionate. Se invece volete essere i primi a scoprire errori di prezzo e sconti assurdi su qualsiasi categoria di prodotto, ErroriBomba è il canale che fa per voi. Per approfondire, date anche un’occhiata alla nostra guida sui migliori robot aspirapolvere.