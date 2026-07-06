Garmin Venu 3S scende a 270,00€ su Amazon, con un risparmio di oltre 159€ rispetto al prezzo precedente di 429,99€. Per uno smartwatch GPS con display AMOLED, cardiofrequenzimetro di fascia alta e funzioni smart complete, si tratta di un prezzo decisamente interessante rispetto al recente andamento. Vediamo nel dettaglio cosa offre questo wearable e perché vale la pena considerarlo.

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Garmin Venu 3S: tutto quello che serve in 41mm sul polso

Pensato per chi ha polsi sottili ma non vuole rinunciare a nulla, Garmin Venu 3S porta in una cassa compatta da 41mm una dotazione tecnica che molti smartwatch più costosi faticano ad eguagliare.

Il display AMOLED da 1,2 pollici con risoluzione 390×390 pixel è uno dei punti di forza immediati: luminoso, nitido e protetto da Gorilla Glass 3, offre anche la modalità Always-On per chi preferisce avere l’orario sempre visibile. Il tutto su un corpo che pesa appena 30 grammi senza cinturino.

Sotto la scocca in fibropolimero con lunetta in acciaio inossidabile batte il cardiofrequenzimetro Garmin Elevate Gen5, lo stesso sensore montato sui molto più costosi Fenix 7 Pro ed epix Pro Gen 2. Un dettaglio non banale, che parla chiaro sulle ambizioni di questo modello in termini di qualità del monitoraggio cardiaco.

Le specifiche tecniche principali:

Display : AMOLED 1,2″, 390×390 px, Always-On attivabile

: AMOLED 1,2″, 390×390 px, Always-On attivabile Sensore cardio : Garmin Elevate Gen5 + SpO2 (Pulse Ox)

: Garmin Elevate Gen5 + SpO2 (Pulse Ox) Memoria interna : 8 GB (musica + dati)

: 8 GB (musica + dati) GPS : Multi-sistema GNSS integrato

: Multi-sistema GNSS integrato Autonomia : fino a 10 giorni in modalità smartwatch

: fino a in modalità smartwatch Resistenza all’acqua : 5 ATM (50 metri)

: (50 metri) Connettività : Bluetooth, Wi-Fi, ANT+

: Bluetooth, Wi-Fi, ANT+ Compatibilità: iOS e Android

Sul fronte salute, Venu 3S monitora continuamente frequenza cardiaca, stress, respirazione e Body Battery, con un sistema di analisi del sonno particolarmente raffinato che include la rilevazione dei sonnellini diurni (Nap Detection), lo Sleep Coach con punteggio personalizzato e il monitoraggio della variabilità della frequenza cardiaca (HRV). Funzionalità che difficilmente si trovano a questo livello di dettaglio in questa fascia di prezzo.

Non mancano microfono e speaker per rispondere alle chiamate dal polso, il supporto a Spotify, Amazon Music e Deezer, i pagamenti contactless con Garmin Pay e oltre 30 app sportive integrate, con allenamenti animati precaricati per yoga, pilates, HIIT e forza. Da segnalare anche la Modalità Wheelchair, pensata per gli utenti in sedia a rotelle, una delle poche funzioni di questo tipo disponibili su uno smartwatch consumer.

L’offerta in cifre: meno di 270€ per un premium wearable

Su Amazon.it, Garmin Venu 3S nella colorazione French Gray & Soft Gold è disponibile a 270,00€, rispetto a un prezzo precedente di 429,99€, con un risparmio di circa 160€. Lo sconto supera abbondantemente il 37%, un valore non frequente su questo modello.

Il prezzo originale di listino al lancio era di 499,99€, il che rende il prezzo attuale ancora più significativo se si guarda all’intero storico del prodotto. L’offerta è su Amazon, con le consuete garanzie in termini di spedizione e reso. Se vuoi scoprire altre offerte wearable, puoi consultare la nostra sezione dedicata.

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