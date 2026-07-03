Samsung Galaxy Buds4 Pro Black a 179€ invece di 249€: uno sconto del 28% su un auricolare premium con audio Hi-Fi a 24 bit/96 kHz, ANC adattiva di nuova generazione e persino i controlli con movimenti della testa. Per chi è dentro l’ecosistema Samsung, difficile trovare una proposta più completa a questa cifra.

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Samsung Galaxy Buds4 Pro Black: audio a due vie, AI integrata e un design scolpito per durare

Il cuore di Samsung Galaxy Buds4 Pro è un sistema audio a doppio driver: un Super Wide Woofer da 11 mm con area di vibrazione aumentata del 19,8% rispetto alla generazione precedente affiancato da un tweeter planare da 5,5 mm, ciascuno gestito da un amplificatore indipendente. Una configurazione a due vie nel formato in-ear non è affatto scontata, e il risultato si sente: bassi profondi e controllati, alti dettagliati, con supporto audio a 24 bit/96 kHz. Per chi abbina le cuffie a uno smartphone Samsung dalla serie Galaxy S23 in poi (con One UI 6.1.1), si sblocca il codec SSC-UHQ, che porta la qualità percepita a livello di un lettore Hi-Fi portatile. C’è anche un equalizzatore a 9 bande per personalizzare ulteriormente la firma sonora.

Sul fronte della cancellazione del rumore, l’Adaptive ANC/EQ analizza in tempo reale la forma dell’orecchio e le condizioni ambientali, adattando gli algoritmi di riduzione del rumore in modo dinamico. Non manca il rilevamento automatico della voce, che abbassa la musica quando si parla, né la funzione Siren Detect, che passa automaticamente alla modalità ambiente al rilevamento di sirene di emergenza.

Per le chiamate, sei microfoni distribuiti intorno alla testa lavorano con tecnologia Deep Neural Network (DNN) per isolare la voce dai rumori di fondo, con trasmissione in banda superlarga fino a 16 kHz verso dispositivi Galaxy compatibili.

Lato AI, le Buds4 Pro integrano comandi vocali per Bixby e Gemini, oltre ai controlli tramite movimenti della testa (disattivati di default, attivabili dall’app Galaxy Wearable): un modo concreto per ridurre al minimo l’uso delle mani durante la giornata. C’è anche l’Interprete AI per la traduzione in tempo reale direttamente nelle orecchie.

Il design in alluminio con lama stabilizzata e area di controllo a pressione incisa garantisce sia un aspetto premium sia una ergonomia sviluppata su oltre 10.000 simulazioni. Il peso è di soli 5,1 grammi per auricolare. La custodia trasparente con apertura a conchiglia è compatibile con ricarica wireless Qi e USB-C. La certificazione IP57 copre sia gli auricolari che l’uso in condizioni atmosferiche avverse.

Vale la pena segnalare due limitazioni: l’autonomia per singola sessione si ferma a circa 6 ore con ANC attiva (30 ore totali con custodia), nella media bassa del segmento premium, e le funzionalità avanzate sono riservate quasi esclusivamente all’ecosistema Samsung: su iOS funzionano come normali auricolari Bluetooth, senza accesso ad ANC personalizzabile, gesture o aggiornamenti firmware.

Specifiche principali in sintesi:

Driver : woofer 11 mm + tweeter planare 5,5 mm, doppio amplificatore

: woofer 11 mm + tweeter planare 5,5 mm, doppio amplificatore Audio : 24 bit/96 kHz, codec SSC-UHQ (con Galaxy S23+), EQ a 9 bande

: 24 bit/96 kHz, codec SSC-UHQ (con Galaxy S23+), EQ a 9 bande ANC : adattiva con Adaptive EQ, Siren Detect, Voice Detect

: adattiva con Adaptive EQ, Siren Detect, Voice Detect Microfoni : 6 microfoni con DNN, banda superlarga fino a 16 kHz

: 6 microfoni con DNN, banda superlarga fino a 16 kHz Autonomia : ~6 ore (ANC on) + ~24 ore dalla custodia, ~30 ore totali

: ~6 ore (ANC on) + ~24 ore dalla custodia, ~30 ore totali Ricarica : USB-C + wireless Qi, ricarica completa in ~80 minuti

: USB-C + wireless Qi, ricarica completa in ~80 minuti Resistenza : IP57

: IP57 Peso : 5,1 g per auricolare

: 5,1 g per auricolare Colorazione: Black (finitura opaca), versione italiana SM-R640NZKAITV

179€ invece di 249€: i dettagli dell’offerta su Amazon

Su Amazon.it, Samsung Galaxy Buds4 Pro Black è disponibile a 179€ rispetto al prezzo di listino ufficiale di 249€, con uno sconto di 70€ pari al 28%. La spedizione è gratuita. L’andamento storico del prezzo mostra una certa stabilità, con ribassi occasionali: il prezzo attuale si colloca nella forchetta bassa rilevata sul mercato italiano, in linea con quanto proposto da altri rivenditori, senza però rappresentare necessariamente un minimo assoluto certificato. Chi è interessato può valutare con tranquillità, tenendo presente che questa fascia di prezzo non è garantita nel tempo. Per scoprire altri sconti su Amazon o le migliori offerte wearable, puoi consultare le sezioni dedicate.

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