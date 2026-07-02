A partire dal 4 luglio 2026, Tesla darà il via al suo Power Your Summer Tour in Italia, un’iniziativa itinerante che toccherà 32 città da Nord a Sud lungo tutta l’estate. L’obiettivo è portare direttamente nelle piazze italiane l’esperienza della Guida Automatica Completa (Supervisionata), consentendo di viverla dal sedile del passeggero, insieme alla possibilità di effettuare test drive con Model 3 e Model Y.

La prima tappa sarà Capannori (LU), seguita da un fitto calendario che attraverserà l’Italia per tutta l’estate: tra le tappe più significative troviamo Torino (10-11 luglio), Corbetta (11-12 luglio), Brindisi (18-19 luglio), Lido di Jesolo (29 luglio), Cortina d’Ampezzo (31 luglio), Madonna di Campiglio (6 agosto), Genova (14 agosto), Alassio (22 agosto) e Porto Sant’Elpidio (28-30 agosto), solo per citarne alcune. Un calendario decisamente ricco, pensato per raggiungere anche le destinazioni turistiche estive più frequentate.

Vale la pena ricordare che la Guida Automatica Completa (Supervisionata) non è ancora disponibile in Italia per l’uso su strada pubblica da parte dei clienti: il tour rappresenta dunque un’anteprima esperienziale, con Tesla che punta a far conoscere la tecnologia in attesa delle necessarie approvazioni regolamentari. A livello europeo, il sistema è stato autorizzato finora solo nei Paesi Bassi dopo 18 mesi di test e oltre 1,6 milioni di chilometri percorsi su strade UE e in Lituania, che ha riconosciuto la certificazione olandese. Per un’approvazione a livello comunitario sarà necessario il voto favorevole del 55% degli stati membri, rappresentanti il 65% della popolazione UE, e al momento non è ancora stata fissata alcuna data.

Ecco la lista completa delle date previste:

4 luglio, Capannori (LU)

10-11 luglio, Torino

11-12 luglio, Corbetta (MI)

17 luglio, Stresa (VB)

18 luglio, Biella

18-19 luglio, Brindisi

23-24 luglio, Roncadelle (BS)

25 luglio, Avigliana (TO)

25-26 luglio, Eboli (SA)

26 luglio, Trieste

27 luglio, Aiello del Friuli (UD)

28 luglio, Lignano Sabbiadoro (UD)

29 luglio, Lido di Jesolo (VE)

31 luglio, Cortina d’Ampezzo (BL)

31 luglio, Varazze (SV)

1 agosto, Dobbiaco (BZ)

1 agosto, Torvaianica (RM)

2 agosto, Bressanone (BZ)

3 agosto, Merano (BZ)

6 agosto, Madonna di Campiglio (TN)

7 agosto, Sondrio

7 agosto, Trento

8 agosto, Riva del Garda (TN)

9 agosto, Malcesine (VR)

13 agosto, Sarzana (SP)

14 agosto, Genova

22 agosto, Alassio (SV)

24 agosto, Peschiera del Garda (VR)

25 agosto, Valesana (VR)

27 agosto, Bolzano

28 agosto, Lodi (LO)

28-30 agosto, Porto Sant’Elpidio (FM)

I dettagli degli eventi e le prenotazioni sono disponibili nella pagina eventi di Tesla.

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Test drive fai-da-te: la rete si espande

Parallelamente al tour estivo, Tesla sta consolidando in modo significativo la propria presenza sul territorio italiano attraverso le postazioni di test drive fai-da-te, una formula che permette di prenotare e provare un veicolo Tesla in autonomia, senza dover raggiungere uno showroom e senza bisogno di un consulente presente. Nelle scorse settimane sono state aperte 13 nuove location, portando il totale a oltre 30 punti attivi in tutta Italia.

Tra le novità più rilevanti c’è il ritorno del servizio in Sardegna con la nuova location di Olbia, mentre Ceprano ed Eboli estendono la copertura nel Centro-Sud tra Lazio e Campania. Al Nord, Alessandria completa la presenza in Piemonte, mentre Livorno, Arezzo e Grosseto portano la rete toscana a una copertura più capillare. La prenotazione richiede meno di un minuto tramite il sito web o l’app mobile di Tesla, rendendo l’accesso alla prova particolarmente semplice anche per chi si trova lontano dai centri urbani principali.

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I numeri della crescita Tesla in Italia

Il tour e l’espansione della rete di test drive arrivano in un momento di forte crescita per Tesla nel mercato italiano. A giugno 2026 le consegne sono aumentate del 42,7% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, dopo due mesi consecutivi di calo un rimbalzo significativo che conferma la solidità della domanda. Nella prima metà del 2026, tra gennaio e giugno, la crescita complessiva si attesta a +22,4% rispetto al medesimo periodo del 2025, con Model 3 che ha guidato le vendite nel proprio segmento di riferimento considerando tutte le motorizzazioni.

Il contesto di mercato è favorevole: a giugno 2026 le immatricolazioni di auto full electric in Italia hanno raggiunto 14.894 unità, con una crescita di oltre l’87% rispetto a giugno 2025. Nel primo semestre il totale sale a 79.613 unità, con un incremento del 77,5%. A livello globale, Tesla ha chiuso il secondo trimestre 2026 con circa 396.500 veicoli consegnati, un +3% anno su anno, mentre in Europa le vendite sono cresciute del 57% nei primi cinque mesi dell’anno un segnale di ripresa dopo le difficoltà attraversate nel 2025, legate anche alle polemiche sul coinvolgimento del CEO Elon Musk nell’amministrazione Trump.