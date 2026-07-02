Honeycomb Aeronautical, azienda tedesca con sede a Schwerte specializzata in hardware per simulatori di volo, ha annunciato l’Echo Aviation Controller XPC, il primo controller di volo con licenza ufficiale Xbox pensato per giocare a Microsoft Flight Simulator direttamente davanti alla TV, senza il vincolo della scrivania.

La versione PC dell’Echo Aviation Controller aveva già fatto parlare di sé al lancio, lo scorso anno, liberando gli appassionati di simulazione di volo dalla postazione fissa e permettendo sessioni anche in altre posizioni. Ebbene, con questa versione XPC, Honeycomb porta per la prima volta questo tipo di controlli specializzati sulla console Microsoft, compatibile con Xbox Series X|S, Xbox One e PC Windows, per la massima flessibilità.

Segui TuttoTech.net su Google Discover

Un controller che sembra un gamepad ma non lo è

A prima vista l’Echo Aviation Controller XPC ricorda un normale gamepad, ma al suo interno racchiude una serie di controlli essenziali per la simulazione di volo che lo rendono un prodotto radicalmente diverso da qualsiasi controller Xbox attualmente disponibile sul mercato.

Il dispositivo integra in un unico corpo i controlli di pitch, roll, yaw, throttle, trim e sistemi principali dell’aereo, eliminando la necessità di hardware aggiuntivo separato. Il thumbstick analogico gestisce gli input di elevatore e alettone per il controllo completo dell’aeromobile, mentre quattro leve del throttle indipendenti con detent e cappucci intercambiabili supportano sia aeromobili monomotore che plurimotore.

La ruota del trim è integrata e permette regolazioni continue in volo, mentre un sistema di paddle posteriori che si muovono in opposizione simula l’input del timone direzionale, offrendo un controllo realistico senza dover avere la necessità di pedali esterni.

Previous Next Fullscreen

Sensori TMR, Hall Effect e controlli fisici

Sul piano tecnologico, Honeycomb ha scelto di dotare il controller di sensori magnetici di ultima generazione. Lo stick analogico utilizza tecnologia TMR (Tunnel Magnetoresistance), mentre i controlli del timone montano sensori Hall Effect: entrambe le tecnologie eliminano il contatto fisico tra i componenti, garantendo precisione elevata e una durata superiore rispetto ai tradizionali potenziometri soggetti all’usura.

Come avevamo raccontato parlando dei migliori controller gaming, i sensori Hall Effect rappresentano ormai lo standard di riferimento per i prodotti premium: la loro assenza dai controller di fascia media è spesso la prima causa del drift degli stick nel tempo.

Il controller include pulsanti fisici dedicati per carrello di atterraggio, flap e freno di stazionamento, eliminando la necessità di mappature da tastiera o menu complessi durante il volo e migliora significativamente l’immersività e riduce le interruzioni durante le sessioni di volo.

Il design è compatto e pensato per l’uso sul divano, con un ingombro contenuto ideale per chi vuole costruire una postazione portatile o ha spazio limitato a disposizione.

Marc Küpper, CTO di Honeycomb Aeronautical, ha commentato così il nuovo prodotto in sede di annuncio:

“L’Echo Aviation Controller ha già permesso agli appassionati di simulazione di volo di liberarsi dalla scrivania e spostarsi sul divano quando giocano su PC, e siamo lieti di portare questo controller rivoluzionario ai giocatori Xbox con il lancio dell’XPC. Siamo impegnati ad ampliare il pubblico della simulazione di volo, e l’Echo Aviation Controller XPC è il nostro primo ingresso nelle console ma certamente non sarà l’ultimo.”

Prezzo e disponibilità

Al momento della stesura di questo articolo l’azienda ha confermato che Echo Aviation Controller XPC è atteso per l’autunno 2026 mentre il prezzo non è ancora stato comunicato ufficialmente.