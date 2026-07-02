Grasso da cucina, residui appiccicosi, sporco incrostato sul pavimento: sono le macchie che un normale lavaggio a freddo fatica a sciogliere del tutto. Dreame annuncia oggi il lancio commerciale di T16 Pro Heat, la nuovo lavapavimenti di punta del brand e primo modello della sua nuova T-Series, progettato per garantire una pulizia più profonda ed efficace su pavimenti e superfici dure grazie alla combinazione di acqua calda a 90°C, aspirazione da 30.000 Pa e tecnologie intelligenti dedicate alla pulizia dei bordi.

Il sistema di pulizia ad acqua calda è il punto centrale della proposta: raggiungendo temperature fino a 90°C, aiuta a sciogliere grasso, residui appiccicosi e sporco incrostato in modo più efficace rispetto ai metodi convenzionali di lavaggio dei pavimenti. Che si tratti di schizzi di olio da cucina, residui di cibo o sporco quotidiano, T16 Pro Heat combina il lavaggio a caldo a una potenza di aspirazione di 30.000 Pa per rimuovere detriti e liquidi in un solo passaggio, catturando polvere, sporco, peli di animali domestici e residui umidi. Il dato sull’aspirazione non è casuale: rispetto al predecessore H15 Pro, che si fermava a 23.000 Pa, Dreame dichiara un incremento sensibile della potenza.

Proprio per chi convive con animali domestici, il dispositivo è pensato per gestire impronte di zampe infangate, peli e sporco quotidiano causato dai pet. Il sistema anti-groviglio Dual-Scraper impedisce ai peli di avvolgersi attorno al rullo della spazzola, riducendo la manutenzione e mantenendo prestazioni di pulizia costanti nel tempo.

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Bordi, angoli e sotto i mobili, la pulizia intelligente di T16 Pro Heat

Dotato della tecnologia del braccio robotico WhaleSweep di Dreame, T16 Pro Heat si estende automaticamente per raggiungere bordi, angoli e battiscopa, le zone che più spesso restano trascurate durante la pulizia di routine. Il sistema multi spettro di rilevamento dello sporco analizza in modo continuo le condizioni del pavimento e regola automaticamente potenza di aspirazione e flusso d’acqua in tempo reale, adattando le prestazioni al livello di sporco effettivamente rilevato.

Nonostante le funzionalità avanzate, Dreame T16 Pro Heat mantiene un profilo ultrasottile di soli 9,85 cm e un design ribaltabile a 180°, che gli permette di pulire senza sforzo sotto letti, divani e mobili bassi, spazi tipicamente difficili da raggiungere con una lavapavimenti tradizionale. Nella pratica, il rullo gira a 480 giri al minuto, un dettaglio tecnico che, unito all’acqua calda, permette al dispositivo di affrontare sporco misto e residui di cibo che l’acqua fredda da sola non riesce a sciogliere.

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Pensato per abitazioni di grandi dimensioni e sessioni di pulizia prolungate, T16 Pro Heat garantisce fino a 70 minuti di autonomia grazie al sistema a batteria rimovibile. Per chi necessita di sessioni ancora più lunghe, è disponibile come accessorio opzionale una batteria aggiuntiva, che offre maggiore flessibilità nella pulizia degli spazi abitativi più ampi. Su questo fronte, Dreame ha compiuto una scelta progettuale che va oltre la semplice batteria estraibile: anche l’intero modulo motore risulta rimovibile e sostituibile separatamente, una soluzione che punta a prolungare la vita utile del dispositivo, permettendo di sostituire il singolo componente che si guasta anziché l’intero apparecchio.

Manutenzione automatica e un design che cambia registro

A completare il quadro, un sistema di autopulizia automatico seguito da un’asciugatura ad aria calda a 95°C mantiene la spazzola pulita, asciutta e pronta per l’utilizzo successivo, semplificando ulteriormente la manutenzione ordinaria del dispositivo. Il ciclo di autopulizia lava il rullo con acqua calda e lo asciuga nella stessa gamma di temperatura, con tempistiche che variano a seconda della modalità scelta dall’utente, più rapida o più silenziosa.

Anche sul fronte estetico, Dreame T16 Pro Heat segna un cambio di passo rispetto ai modelli precedenti della gamma Dreame: il corpo dell’apparecchio, dal modulo motore all’impugnatura a forma di U, è rivestito in una finitura argento metallica lucida che richiama l’estetica degli elettrodomestici da cucina premium, con una struttura in due sezioni visivamente distinte tra la parte superiore arrotondata e la sezione inferiore con texture a righe verticali. Il dispositivo si controlla anche tramite l’app Dreamehome, che permette di personalizzare i parametri di pulizia, gestire il ciclo di autopulizia, consultare le statistiche d’uso e ricevere notifiche di manutenzione.

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Con T16 Pro Heat, Dreame conferma la strategia già vista sui modelli di fascia alta del brand: puntare sull’automazione della manutenzione quanto sulla potenza di pulizia vera e propria, in un segmento, quello delle lavapavimenti, dove la componente tecnica da sola non basta più a differenziare un prodotto dalla concorrenza.

Prezzo e disponibilità

Per il lancio, Dreame propone uno sconto limitato di 130€ dal 1° al 14 luglio 2026, che porta il prezzo da 629€ a 499€. T16 Pro Heat è disponibile da oggi sul sito ufficiale Dreame al prezzo consigliato al pubblico di 629€, oltre che presso rivenditori partner selezionati, mentre una batteria aggiuntiva è acquistabile separatamente a 99€.