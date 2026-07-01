Logitech G G309 LIGHTSPEED fa un passo che in pochi si aspettavano: il suo prezzo crolla a un livello mai visto prima, rendendo uno dei mouse gaming wireless più interessanti del momento praticamente irresistibile. Switch ibridi LIGHTFORCE, sensore HERO 25K e doppia connettività wireless a meno della metà del prezzo di listino, praticamente il minimo storico. Analizziamo perché questa promozione su Amazon merita tutta l’attenzione possibile.

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Logitech G G309 LIGHTSPEED: quando leggerezza e precisione vanno a braccetto

Erede diretto del leggendario G305, Logitech G G309 LIGHTSPEED porta sul tavolo un aggiornamento sostanziale che coinvolge praticamente ogni aspetto tecnico rilevante per il gaming.

Il cuore pulsante è il sensore ottico HERO 25K, capace di raggiungere i 25.600 DPI con una velocità massima di 400 IPS e una gestione fino a 40 G di accelerazione. Ciò che lo rende davvero speciale è la precisione submicrometrica con zero smoothing, zero filtraggio e zero accelerazione artificiale: ogni movimento viene riprodotto esattamente come eseguito, con un frame rate di 400 fps e un tempo di risposta di 1 ms.

Gli switch ibridi LIGHTFORCE rappresentano forse la caratteristica più interessante del G309: fondono la velocità del design ottico con la tattilità meccanica, offrendo una risposta al clic che piacerà sia a chi ama la sensazione fisica del click che a chi cerca la massima reattività in gaming competitivo. Una combinazione rara in questa fascia di prezzo.

La connettività è doppia e senza compromessi:

LIGHTSPEED 2,4 GHz a 1.000 Hz di polling rate , con latenza ultra-bassa per il gaming competitivo

a , con latenza ultra-bassa per il gaming competitivo Bluetooth , ideale per uso produttivo quotidiano e compatibilità universale con PC e Mac

, ideale per uso produttivo quotidiano e compatibilità universale con PC e Mac Passaggio tra le due modalità tramite pulsante dedicato sul fondo

Il peso è uno dei punti di forza più concreti: 86 g con batteria AA inclusa, che scendono a soli 68 g abbinando il sistema di ricarica wireless POWERPLAY ed eliminando la batteria del tutto. Quest’ultima soluzione garantisce anche un’autonomia virtualmente illimitata, ma anche senza POWERPLAY le 300+ ore in wireless (o addirittura 600+ ore in Bluetooth) con una singola batteria AA sono un risultato straordinario.

Completano il quadro i 6 pulsanti programmabili, i tre pattini in PTFE per uno scorrimento fluido su qualsiasi superficie e la compatibilità completa con il software Logitech G HUB per creare fino a cinque profili personalizzati, riassegnare pulsanti, modificare il polling rate e configurare integrazioni con Discord, OBS e Streamlabs. La confezione include anche una grip tape e un cavo di prolunga USB da 1,5 m per ottimizzare il posizionamento del ricevitore.

Prezzo ai minimi storici: i numeri di questa offerta

Su Amazon.it il G309 LIGHTSPEED nella variante Nero è disponibile con spedizione express inclusa per i clienti Prime, e in questo momento si trova al suo prezzo più basso di sempre.

Prezzo originale: 79,99€

79,99€ Prezzo scontato: 39,54€

Risparmio: oltre 40€

oltre Sconto: superiore al 50%

Per un mouse che monta tecnologie di fascia alta come il sensore HERO 25K e gli switch LIGHTFORCE, scendere sotto i 40€ è un evento che raramente si ripete. Tra le migliori offerte del momento, il confronto con altri modelli sul mercato italiano, dove prezzi tra i 54€ e i 90€ sono la norma, rende ancora più evidente il valore di questa promozione. Se stai cercando i migliori mouse in circolazione, questa è un’occasione da non perdere. La disponibilità è immediata, ma offerte così non durano mai a lungo. Puoi anche approfittare degli sconti su Amazon per risparmiare ulteriormente, oppure valutare il pagamento a rate su Amazon per distribuire la spesa.

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