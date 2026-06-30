Il Prime Day è ormai ufficialmente giunto al termine, ma Amazon non ha spento del tutto i motori delle promozioni. Nelle ultime ore è infatti spuntata una serie di sconti focalizzata sugli auricolari True Wireless targati Spigen, marchio leader celebre in tutto il mondo per l’affidabilità dei suoi accessori. Se avete perso le offerte dell’evento principale o se state semplicemente cercando un paio di cuffie d’emergenza, da battaglia per lo sport o da regalare senza spendere un patrimonio, la selezione odierna abbatte i listini sotto la soglia critica dei 12 euro. Si tratta di “prezzacci” insoliti per dispositivi dotati di chip Bluetooth recenti e ricarica USB-C. Di seguito trovate l’elenco completo dei modelli in forte ribasso; per non perdervi i drop improvvisi post-evento, ricordatevi di monitorare i nostri canali Telegram posizionati a fine articolo.

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La linea Spigen Audio: Tecnologia e concretezza sotto i 12 Euro

Le offerte attuali si dividono tra i modelli della serie P, caratterizzati da una connettività stabile e sistemi di riduzione del rumore ambientale, e la serie S, che punta tutto sul prezzo più basso in assoluto.

1. Spigen SA-TW P20 e P10 con Cancellazione del Rumore

Il modello di punta della selezione è lo Spigen SA-TW P20, proposto a soli 11,70€ anziché 19,99€. Questo auricolare garantisce una stabilità eccellente grazie al Bluetooth 5.2, vanta una resistenza ai liquidi certificata IPX5 ed è completo di una custodia che estende l’autonomia complessiva fino a 30 ore. Se preferite una variante leggermente differente nella gestione dei padiglioni, lo Spigen SA-TW P10 scende a 10,20€, offrendo specifiche speculari e protezione IPX4 contro il sudore e gli schizzi d’acqua.

2. Spigen SA-TW S10: Il re del risparmio a 8,70€

Se il vostro unico obiettivo è spendere il minimo indispensabile portando a casa un prodotto moderno, la risposta è lo Spigen SA-TW S10. A fronte di un prezzo irrisorio di soli 8,70€ (rispetto ai 14,99€ di listino), questo modello integra persino il protocollo Bluetooth 5.3, che assicura una latenza ridotta e una migliore gestione energetica della batteria, capace anche in questo caso di toccare le 30 ore totali tramite la custodia USB-C.

Riepilogo delle offerte auricolari Spigen su Amazon

Ecco lo specchietto riassuntivo completo con i link diretti per completare il checkout. Trattandosi di svuotamento scorte post-Prime Day su cifre inferiori ai 12 euro, i lotti disponibili potrebbero esaurirsi molto rapidamente.

In sintesi, anche se i grandi sconti del Prime Day sono giunti al termine, queste promozioni residue firmate Spigen offrono una scialuppa di salvataggio dall’ottimo rapporto qualità-prezzo. Portarsi a casa un paio di auricolari Bluetooth 5.3 a meno di 9 euro o la serie P20 a 11 euro è la mossa ideale per chi cerca un muletto affidabile da tenere nello zaino o in auto, senza la paura di smarrirli o danneggiarli. Vi consigliamo di completare l’ordine rapidamente prima che i prezzi tornino alla programmazione standard ed usufruite della spedizione Prime per azzerare i costi di trasporto.

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