Chi dice che per avere un monitor gaming competitivo con frequenza di aggiornamento a tre cifre alte servano centinaia di euro? KOORUI G2511E lo smentisce con un’offerta che in questo momento sta facendo parlare di sé: il monitor da 25 pollici con pannello Fast IPS e refresh rate a 320Hz tocca il prezzo più basso mai registrato su Amazon, con uno sconto che supera il 47% rispetto al listino. Un’opportunità difficile da ignorare, soprattutto per chi cerca un upgrade serio senza svuotare il portafoglio. Analizziamo nel dettaglio cosa offre questo display.
Indice:
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KOORUI G2511E: 320Hz e Fast IPS, un mix che raramente si vede sotto i 100€
KOORUI G2511E è un monitor da 24,5 pollici (commercializzato come 25″) con risoluzione Full HD 1920×1080 e un pannello Fast IPS che rompe gli schemi della fascia di prezzo. Mentre i monitor TN dominano il segmento budget con colori spenti e angoli di visione limitati, questo display porta in dote una copertura colore del 95% DCI-P3 e 99% sRGB, con un rapporto di contrasto di 1000:1 e supporto HDR400 per immagini più profonde e realistiche. Se sei alla ricerca dei migliori monitor sul mercato, questo modello merita sicuramente attenzione.
La caratteristica che spicca su tutto è la frequenza di aggiornamento a 320Hz abbinata a un tempo di risposta di 1ms GTG: nei giochi sparatutto competitivi come Valorant, CS2 o Apex Legends, questo livello di fluidità si traduce in un tracciamento dei bersagli più preciso e in un input lag ridotto al minimo. Vale la pena segnalare che alcuni utenti italiani consigliano di utilizzare la modalità a 300Hz (anch’essa selezionabile dall’OSD) per evitare un leggero ghosting percepibile a 320Hz, comunque poco fastidioso.
Le specifiche tecniche principali in sintesi:
- Pannello: Fast IPS, 24,5″ FHD (1920×1080), 16:9
- Refresh rate: 320Hz (con modalità 240Hz disponibile)
- Tempo di risposta: 1ms GTG
- HDR: HDR400, luminosità 350 nit
- Copertura colore: 95% DCI-P3, 99% sRGB
- Connettività: 2x HDMI 2.0, 1x DisplayPort 1.4, 1x jack audio
- Adaptive Sync: sì, per eliminare il tearing
- Ergonomia: regolazione altezza 100mm, inclinazione -5°/+20°, pivot 90°
- VESA: 75x75mm
- Extra: crosshair integrato, filtro luce blu, anti-flicker
Uno stand ergonomico con regolazione dell’altezza, inclinazione e rotazione pivot è una dotazione che su molti concorrenti costa ben di più. Il design zero-frame su tre lati completa un quadro da monitor che, sulla carta, non ha molto da invidiare a soluzioni due volte più costose. Perfetto anche per configurazioni multi-monitor o scrivanie compatte grazie al supporto VESA. Puoi trovare altre promozioni simili nella nostra sezione dedicata alle offerte computer e monitor.
Prezzo ai minimi storici: i numeri di questa offerta
Questa è l’offerta del momento su Amazon per chi è alla ricerca di un monitor gaming ad alte prestazioni senza spendere una fortuna:
- Prezzo originale: 169,99€
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- Spedizione: Prime compatibile
Siamo al prezzo più basso mai registrato per KOORUI G2511E, un minimo storico che rende questa promozione particolarmente interessante. A meno di 90€ un Fast IPS a 320Hz con ergonomia completa è davvero difficile da trovare, e le offerte di questo tipo tendono a durare poco. Se vuoi approfittare anche di altri sconti nascosti su Amazon, vale la pena dare un’occhiata. In alternativa, se preferisci acquistare a rate, scopri come funziona il pagamento a rate su Amazon.
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